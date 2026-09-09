Отбились от акулы, аллигатора и гигантского гризли: люди, выжившие в пасти хищника

Героям нашей подборки судьба подбросила испытания в виде грозных хищников дикой природы. И по стечению обстоятельств и порой даже простому везению люди смогли выжить.

О чём расскажем:

Джин Мо и схватка с гризли

В ноябре 1999 года житель Аляски Джин Мо отправился на охоту в район Малинового острова Кадьярского архипелага. Стоял морозный и ветреный день. Спутником 69-летнего Джина был молодой начинающий охотник по имени Стив. Перед мужчинами стояла простая задача – добыть оленя и вернуться домой. Однако отношения с учеником у Джина не сложились. Стив был упрям, самонадеян. На просьбу Джина в случае непредвиденной ситуации прийти на помощь даже не отреагировал. В итоге Мо отправился к острову в одиночку.

В один из дней опытному охотнику удалось подманить и подстрелить чернохвостого оленя. К вечеру Джин смог содрать шкуру с добычи. И во время этого процесса едва успел заметить, как из кустов выскочил гризли. Позже выяснилось, что медведь весил более четверти тонны.

Фото: AscentXmedia/istockphoto.com

Джин Мо вспоминал: «Он фыркал и надвигался на меня. И, вы знаете, я молился: Господи, помоги мне, пожалуйста. Мне нужна помощь». Винтовка лежала примерно в трёх метрах от охотника – и воспользоваться ею уже было поздно. В руках Мо оставался только небольшой нож. Но воткнуть сразу же его в горло зверя Джин не смог. Гризли оказался быстрее и вырвал бо́льшую часть мускулов из правой руки охотника.

При следующей атаке хищника охотника спас опыт. Мо рассказал потом журналистам: «Я видел много медведей, когда впервые приехал на Аляску. Сразу заметил, что они в основном правши, как и люди. Увидел приближающуюся лапу и был к этому готов! Я отскочил, и он ударил меня по лицу и разрезал ухо пополам».

Медведь не переставал рвать тело Джина острыми, как бритва, когтями. Однако Мо всё же смог нанести тяжёлые удары в шею, в голову гризли. Отважный охотник ещё не знал, что полученные зверем раны окажутся смертельными. Джин не помнит, сколько времени он затем пролежал рядом с убитым медведем.

Дорога домой была мучительной. Он вспоминал: «Это был самый тяжёлый день в моей жизни. Я ложился два или три раза, думая, что могу умереть. Я шёл по охотничьей тропе через ольшаник и изрядно ободрался. Моя голова была как в тумане, но я сумел сориентироваться и был на верном пути».

Истекающий кровью, с рваными ранами на теле он добрался до людей и был вскоре доставлен на вертолёте в больницу. Джин Мо чудом остался жив и после долгого лечения вновь вернулся к охоте.

Эрик Нерхус оказался в пасти белой акулы

В январе 2007 года у мыса Хоув (Южный Уэльс, Австралия) Эрик Нерхус вместе с сыном и друзьями занимался дайвингом. На глубине около восьми метров вода была довольно мутной. Но плохая видимость не помешала собирать на дне морские ушки. Именно за этим занятием Эрика и застала трёхметровая белая акула.

Всё произошло так быстро, что мужчина лишь в последний момент почувствовал, как лопнула маска на лице и хрустнул нос под мощным давлением челюстей хищницы, подняв в воде облачко крови. Голова, плечи и одна рука Нерхуса находились в пасти акулы.

«Никогда в жизни не чувствовал такого страха, как когда оказался в челюстях этой белой акулы. Я вошёл в её пасть вперёд головой. Половина моего тела находилась в её горле. Это было похоже на пребывание в тёмной пещере», – вспоминал о кошмарных минутах 41-летний австралиец.

Фото: MediaProduction/istockphoto.com

Эрик не растерялся и свободной рукой сумел достать долото для сбора ракушек. Он смог, превозмогая дикую боль, ударить им хищницу изнутри. И белая акула разжала челюсти. Эрик Нерхус выплыл из воды с многочисленными ранами на теле. Он был экстренно доставлен в ближайшую больницу. Эрик потерял много крови и находился в шоке. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Полицейские, комментируя этот случай, предположили, что белая акула ошиблась и приняла Эрика за тюленя. А потом просто выплюнула его. Дайверы же были убеждены, что Нерхуса выручили свинцовый жилет и самообладание, которое помогло ему в критической ситуации найти выход.

Дэвид Паркер отбился от пумы перочинным ножом

С 1890 по 2004 год в Канаде и США было зарегистрировано 88 случаев нападения пумы на человека. Горный лев, как называют этого хищника, достигает веса выше 100 кг и охотится преимущественно в тёмное время суток.

В августе 2002 года житель Британской Колумбии 61-летний Дэвид Паркер по привычке вышел на ночную прогулку. Неожиданно начался сильный дождь, и он решил укрыться от ливня под скальным навесом. Канадец даже не подозревал, что здесь, в укромном месте, крупная пума устроила засаду на добычу.

Горный лев бросился на Дэвида, намереваясь мощным ударом лапы свалить его на землю. Мужчина хорошо знал, что этот зверь в первую очередь стремится одним укусом в шею нейтрализовать жертву. Пума первым ударом лапы содрала кожу со лба головы Дэвида. Кровь мгновенно залила глаза, лицо канадца. Вторым ударом хищница сбросила Паркера на камни. При падении он сломал челюсть и скулу.

Фото: GarysFRP/istockphoto.com

Когда пума готовилась к последней атаке, Дэвид успел достать из кармана перочинный нож и раскрыть его. Им он нанёс удар в шею зверя, прыгнувшего на него. Эта охота была последней для пумы: она погибла. Дэвид Паркер, несмотря на раны, потерю крови, смог пройти почти километр, чтобы получить необходимую помощь. В память о встрече с пумой, которую он одолел в смертельной схватке, у Дэвида остался шрам на лице.

Джеймс Морроу победил аллигатора

Флорида считается раем для аллигаторов. Пресмыкающееся можно встретить на улице, возле домов и на лужайках городских парков. И за последние несколько десятков лет число нападений хищных рептилий на человека увеличилось.

Исследования учёных из Университета Северной Флориды показали, что треть укушенных жителей штата получила тяжёлые травмы при кормлении аллигаторов, а остальная часть – при купании в водоёмах, где водятся крокодилы. И было даже зафиксировано несколько случаев, когда с этими хищниками сталкивались на полях для гольфа. Любопытно, что наиболее кровожадными среди аллигаторов являются самцы.

Фото: tswinner/istockphoto.com

В конце 90-х годов 45-летний житель Флориды Джеймс Морроу в компании друзей отправился в путешествие на каноэ. Водный путь лежал через реку Джунипер-Крик, где были отличные условия для занятий снорклингом. Джеймс остановил лодку, не подозревая, что под каноэ на дне притаился трёхметровый аллигатор весом примерно в 200 кг.

Когда американец опустил голову в воду, хищник совершил мощный бросок. Его челюсти сомкнулись на шее жертвы. Крокодил яростно тряс Паркера, намереваясь утащить его под воду. К счастью, Джеймс не потерял сознание и даже пытался как-то сопротивляться. И 15-20 секунд борьбы показались ему настоящим кошмаром. Паркер уже совершенно ослаб, когда на помощь пришли друзья. Они буквально вырвали Джеймса из пасти крокодила, вытащили из воды и оказали ему первую помощь. Джеймс был доставлен в больницу, где врачи сделали всё возможное, чтобы он выжил.

Бен Ньяумбе вырвался из объятий питона

Кенийский фермер вёл хозяйство в районе Малинди, расположенного на берегу Индийского океана. В 2009 году Бен Ньяумбе спешил на ферму и, по его словам, наступил на что-то упругое. И, как оказалось, он потревожил сон огромного питона.

Змея тут же обвила ногу Бена и потащила его на дерево. Смертоносные, удушающие кольца питона уже обвили половину тела кенийца. Бен Ньяумбе отчаянно боролся за свою жизнь – и даже впился зубами в тело змеи. После трёхчасовой борьбы и укусов питон немного ослабил хватку. Этой паузы хватило Бену, чтобы по мобильному телефону вызвать помощь.

Фото: Al Carrera/istockphoto.com

Начальник полиции Малинди Питер Катам потом поведал журналистам: «Когда к месту происшествия прибыли двое патрульных, они обнаружили на дереве змею и человека. Змея обвила ему руки и пыталась проглотить свою жертву, но мужчина из всех сил отбивался. Полицейским при помощи местных жителей удалось освободить человека. У него была рассечена губа, и он объяснил нам, что он укусил змею за хвост, оказавшийся очень острым».