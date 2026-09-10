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Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова, интервью — о том, как стать по-настоящему сильным

Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова — о том, как стать по-настоящему сильным
Ксения Беленицина
Чемпионка мира по ушу Дарья Тарасова
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О равновесии между действием и покоем, правильном отношении к победам и поражениям. А главное — о том, как обрести гармонию прямо сейчас.

12 сентября в Музеоне пройдет московский Фестиваль ушу. В преддверии этого события мы поговорили с одним из его организаторов и идейных вдохновителей — мастером ушу Дарьей Тарасовой.

Дарья Тарасова — российская спортсменка, мастер ушу, двукратная чемпионка мира, 19-кратная чемпионка Европы, победительница показательного Олимпийского турнира по ушу 2008 года в Пекине, победительница Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге 2013 года. Заслуженный мастер спорта России.

— Фестиваль ушу, который пройдёт 12 сентября в Музеоне, призван популяризировать боевые искусства и культуру Китая в целом. Почему, на ваш взгляд, это важно? Что мы можем почерпнуть в китайской традиции: философии, практиках?
— Фестиваль — это культурный и спортивный мост дружбы между Россией и Китаем. В Москве живут более 150 наций, а фестиваль даёт каждому возможность бесплатно прикоснуться к китайской культуре, традиции. Принять участие можно и ребёнку, и взрослому, и даже пенсионеру. На фестивале мы хотим показать гармонию. Китайская философия учит находить равновесие между действием и покоем, между силой и мягкостью. В практике ушу это проявляется в плавных движениях, дыхании и концентрации. В современном мире мы постоянно куда-то спешим, и эти навыки помогают снять стресс, обрести внутренний покой и стать внимательным к себе. А главное, ушу — это красиво.

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— Ушу — это собирательное название китайских боевых искусств. Что именно в него входит?
— В ушу входят упражнения с оружием, кулачный бой, броски. В нём есть боевая часть — раздел, который очень схож с айкидо. Он содержит боевые приёмы, захваты, заломы, удержания. Также есть спортивные направления: комплексы Таолу, Ушу-Таолу и Ушу-Саньда. Сохраняется традиционный раздел, где спортсмены показывают исторически сложившиеся комплексы, которые не подверглись изменениям. Не стоит забывать про цигун и особые способы укрепления тела, энергии, закалки. Ушу — это комплексное искусство, а не просто единоборство.

— Кстати, почему это называется искусством?
— Исторически у ушу было несколько названий. Первое — это «Уи». Иероглиф «и» тут означает именно искусство. Искусство — это совершенство в чём-то, чем бы ты ни занимался, в любом виде деятельности: живописи, музыке, танце, спорте. Важен визуальный аспект. Мы можем наблюдать красивый комплекс и получать эстетическое удовольствие. Но за этим стоит философия и много энергии, в том числе боевые движения.

Фото: из личного архива Дарьи Тарасовой

Ушу — это ещё и искусство по выстраиванию себя. Оно развивает сознание и все части тела, задействуя даже мельчайшие группы мышц.

— Почему вы выбрали именно ушу, а не ушли в другую спортивную дисциплину?
— Я начинала заниматься спортивной гимнастикой, но ежедневно мама ставила мне кассеты с фильмами Джеки Чана и Джета Ли. В 90-е годы, я думаю, очень много мальчишек и девчонок росли на этих фильмах. Движения, которые они выполняли, меня завораживали. Это выглядело как магия. Мне захотелось научиться так же владеть своим телом.

Рядом с домом была школа, где преподавали ушу. Туда же входила образовательная часть, углублённое изучение китайского языка и культуры. Когда я попала в эту атмосферу, уже не могла думать ни о каком другом виде спорта. В гимнастике красиво выполняют прыжки и получают за это баллы. А в ушу Джеки Чан выполняет прыжок, защищая слабого, побеждая злодея. За каждым движением, за каждым прыжком стоит характер.

— Расскажите, что было для вас самым сложным на пути совершенствования в ушу.
— Самым сложным было преодоление себя в моменты травм и сомнений. За день до чемпионата мира я получила травму. Восстановление заняло около девяти месяцев. Я выпала из команды. Для меня это был удар. Но философия ушу, которую я изучала все эти годы, спасла меня. Ещё помогли тренер и президент федерации, которые были рядом. Они напомнили мне, что ушу учит не только силе мышц, но и бодрости, гибкости духа.

Фото: из личного архива Дарьи Тарасовой

Самый важный бой — не с соперником, а с самим собой. Преодоление себя — это и было самое сложное.

— Вы применяете принципы ушу в повседневной жизни?
— Ушу научило меня концентрации внимания. Когда ты выполняешь комплекс, концентрируешься только на движениях, и ничто не должно тревожить — ты отсекаешь всё лишнее. Когда мне нужно принять сложное решение, я понимаю, что надо сделать паузу, вдохнуть и выдохнуть, как перед ковром, обдумывая следующий шаг. И, конечно, ушу научило меня не бояться падать. В спорте ты падаешь сотни раз — и каждый раз встаёшь и идёшь дальше. В жизни это бесценный навык.

— Вы отметили, что главный смысл ушу — не в победе над противником, а в победе над собой. Необычно слышать такую мудрость от двукратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы. Как вы относитесь к победам и поражениям и как этот подход влиял на количество ваших побед?
— Сейчас в спорте принято считать медали, но меня в ушу учили другому. Мои наставники говорили, что главная победа — та, которую никто не видит. Это когда ты встаёшь в четыре или пять утра и идёшь бегать, идёшь на тренировку, потому что знаешь, что скоро у тебя самолёт и надо успеть позаниматься. Ты преодолеваешь себя, несмотря на усталость и боль в мышцах. Ты встаёшь и делаешь. Ты падаешь и поднимаешься в сотый раз. Ты не срываешься на близких от усталости. Я считаю, что это настоящая победа.

Фото: из личного архива Дарьи Тарасовой

Победа — это счастье и благодарность: тренерам, наставникам, близким, которые верили в тебя и вложили часть души. Иногда ты сам в это не веришь. Это благодарность соперникам, которые заставляли тебя расти, и даже судьям, которые были строгими. Однако я никогда не позволяла себе думать, что я лучшая.

Мой тренер Татьяна Викторовна Куприянова, заслуженный тренер России, всегда учила: как только ты спускаешься с пьедестала, надо ставить новую цель и идти к новым достижениям. Ушу — это про путь, а не про точку на карте. Чемпионский век недолог, это мгновение, а годы тренировок — вот что по-настоящему важно.

Поражения были, и без них я не достигла бы своих результатов. Если бы ты всегда выигрывал, ты не знал бы своей слабости. Поражение — не конец, оно подстёгивает идти дальше. Главное — сделать правильные выводы. Без поражений победа не такая сладкая, а без побед поражение становится привычкой. Нужно соблюдать баланс инь-ян: уметь падать и уметь выигрывать. Легко забраться на вершину, но очень сложно на ней удержаться.

Самое прекрасное — это когда ты борешься с самим собой, со своей ленью, страхами, неуверенностью. И тем меньше ты борешься с другими.

— То есть это способ справляться со своим эго?
— Конечно. Ты перестаёшь доказывать миру, что ты сильная, ты просто становишься сильным человеком. Это и есть гармония. Для меня чемпионство — это не стоять на пьедестале, это годы тренировок, слёзы, боль. Главная победа — когда я могу прийти и новичку что-то показать, подать руку помощи, передать свой опыт. Победа — это когда ты не сдался, не свернул с пути и достиг цели.

— Дарья, вы много говорите про гармонию и баланс. В представлении обывателя путь к гармонии — это сидение в позе дзена для достижения абсолютного покоя. Но на ваших выступлениях скорость движений просто немыслимая. За вами не успеваешь наблюдать. Оружие движется так быстро, что слышно, как оно рассекает воздух. В ушу какие-то другие представления о гармонии?
— Это про гармонию души и тела. Я считаю, что для обретения гармонии нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, чем ты живёшь. Даже когда ты пьёшь чай, нужно делать это осознанно, а не механически. Любое механическое движение превращает человека в робота, ведёт к угасанию мозга и к таким заболеваниям, как Альцгеймер и деменция. А ушу как раз помогает с этим бороться, получать удовольствие от жизни и гармонично развиваться.

Фото: из личного архива Дарьи Тарасовой

Когда занимаешься ушу, получаются сложные движения, суставы остаются в хорошем состоянии даже до глубокой старости. Я, несмотря на травму, благодаря ушу восстановилась, и сейчас меня ничего не беспокоит.

Ты сохраняешь подвижность и включённость в социальную жизнь. Это и есть гармоничное существование. Это древнекитайская мудрость: стремиться постоянно достигать совершенства, предела которому нет, и находить интерес в жизни. У меня перед глазами хороший пример — президент Федерации ушу России Глеб Николаевич Музруков. Он опубликовал ряд переводов и книг не только по ушу, но и по китайской культуре, например, о исинской чайной керамике. В них объясняются китайская культура и особенности ушу понятно для человека с европейским складом ума. Так что быть в гармонии — значит постоянно совершенствоваться, идти вперёд, учиться и любить то, что ты делаешь.
— Что современному человеку — и ребёнку, и взрослому — могут дать занятия ушу?
— Я верю, что ушу и любая физическая активность очень важны для человека. Современному человеку не хватает тишины и плавности, он постоянно в суете, ему не хватает контакта с собственным телом.

Мы всегда куда-то бежим, суетимся, тревожимся. А ушу возвращает нас в состояние «здесь и сейчас».

Ушу развивает координацию, силу, скорость, ловкость, даёт навыки самообороны. В нём много дисциплин, поэтому каждый может найти что-то для себя в любом возрасте — будь ты стар или млад. Сейчас мы участвуем в проекте «Мой спортивный район», в рамках которого каждый может бесплатно записаться, прийти и попрактиковать ушу в период с июня до конца сентября, на 14 площадках в восьми округах столицы. Особенно важно найти время для внутреннего равновесия, когда ты возвращаешься уставшим после работы.

И 12 сентября фестиваль в Музеоне также будет с открытым входом. Прийти и попробовать может любой. Не нужно быть гибким или сильным, надо просто быть готовым сделать первый шаг.

Как говорил Лао-Цзы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Для взрослого этот шаг всегда означает смелость мечтать, действовать и не останавливаться. Я сама это делала и видела на примерах своих учеников. Поэтому говорю уверенно: пробуйте, пытайтесь, не бойтесь.

Тренер рассказала, от чего появляется эта проблема и как её можно исправить:
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— То есть даже человек с «компьютерной шеей» и неподвижными суставами может прийти и ему будет комфортно?
— Да, конечно. Ушу — это не только спорт, но и гимнастика, оздоровительные практики. В Китае по утрам люди занимаются тайцзицюань и цигун. И даже выступают в 80-90 лет. А основатель современного ушу как вида спорта в Китае — У Бинь, тренер Джета Ли — знаменитый человек, ему 90 лет. Он часто путешествует по миру, любит приезжать в Россию. И ежедневно занимается ушу.

— А как сейчас выглядит ваш тренировочный процесс? Что важно для поддержания формы?
— Сейчас я уже не выступаю. Я не профессиональный спортсмен. Занимаюсь больше для себя. Когда есть возможность и время, стараюсь поддерживать форму. Мне всегда говорила бабушка, которая дожила до 93 лет и ежедневно занималась: «Даша, в здоровом теле — здоровый дух, поэтому занимайся каждый день». Я считаю важным следить за питанием, режимом дня и физической формой. Чем больше внимания ты этому уделяешь, тем лучше себя чувствуешь в течение дня и тем больше можешь сделать в любой сфере. Важно найти индивидуальный подход к себе в питании и режиме, потому что то, что подходит одному, может не подойти другому.

Фото: из личного архива Дарьи Тарасовой

Физическая активность должна быть ежедневной — даже 10 минут в день: отжимания, пресс. Это может найти каждый. Главное — регулярность.

— А что с режимом питания? Считаете калории? Вы мясоед или вегетарианец?
— Я перепробовала много форм питания: голодала, была вегетарианкой, веганкой. От каждого подхода я заимствовала что-то полезное. Например, я никогда не любила авокадо, но потом включила его в рацион, выработала привычку и теперь ем ежедневно. Обязательно белок после физических нагрузок и утром. Раньше я не завтракала, а теперь завтракаю — это дело привычки. Воду раньше не пила, постоянно пила соки, а сейчас пью только воду и не понимаю, как можно пить соки из пакета. Постепенно я выработала привычки в питании, режиме и тренировках.

— Что нужно человеку для обретения гармонии, на ваш взгляд?
— Самое главное – получать удовольствие от того, что ты делаешь. Ты встаёшь, радуешься солнцу и это уже, я считаю, гармония. Ежедневные занятия физической активностью помогут вернуть себя себе. Поэтому важно постоянно двигаться, не останавливаться. И у тебя не будет возможности и времени думать о чём-то постороннем, о чём-то плохом. Поэтому ты будешь обретать гармонию.

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