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Подготовка к походу, опасности и первая помощь

Как выжить в горах: подготовка к походу, опасности и первая помощь

Софья Бычкова
Автор:
Фото: lixu/istockphoto.com
Подготовка к походу, опасности и первая помощь
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Что нужно проверить перед выходом? Как не потеряться, не попасть под камнепад, выбраться живым и спасти других? Рассказывают эксперты.

Походы — это не только возможность насладиться красотой природы и свежим воздухом, но ещё и испытание на выносливость. Без должной подготовки даже самое простое путешествие может обернуться риском для здоровья или жизни. Как сделать поход безопасным и что предпринимать в случае экстренной ситуации?

О чём расскажем:

Что важно сделать перед походом, чтобы не потеряться?

<a href="https://www.championat.com/authors/9422/1.html">Всеволод Будкин</a>
Всеволод Будкин
руководитель направления «Картография и навигация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

«Главное — надёжные компаньоны, которых мы берём с собой в поход. Грамотно построенная группа — залог того, что никто не потеряется и не отстанет».

Первый шаг во время подготовки — подробно ознакомиться с маршрутом и контрольными точками, а самое главное — отобразить их в устройствах навигации. И весь свой трек, и контрольные точки. С этой задачей отлично справится и современный смартфон, куда нужно предварительно установить приложения с офлайн-картами.

Детально проработайте маршрут перед выходом. Отметьте все контрольные точки: стоянки, альплагеря, базы спасателей, базы отдыха, достопримечательности. В России инфраструктура национальных парков развита достаточно хорошо: на их сайтах публикуют подробные карты, треки маршрутов и телефоны экстренной связи. На топографических картах часто отмечены опасные участки — в том числе курумники, что позволяет заранее подготовить группу к прохождению сложного отрезка.

Большинство смартфонов позволяют видеть местоположение пользователя даже с при отсутствии сети. Многие приложения дают возможность параллельно с навигацией записывать трек маршрута. Важно постоянно сравнивать его с тем, что вы заранее загрузили в смартфон.

CasarsaGuru/istockphoto.com

При этом необходимо наряду со смартфоном иметь при себе надёжные и проверенные временем аналоговые средства навигации: компас и бумажную карту местности.

Одна из главных задач — регистрация маршрута в МЧС (это можно сделать онлайн). В базу заносятся данные всех туристов, которые участвуют в походе. Если что-то пойдёт не так, у спасателей будет повод прийти к вам на помощь.

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Что нужно проверить перед выходом?

До старта важно проработать три момента.

Первое — человек на большой земле. Это тот, кто знает ваш маршрут и время возвращения. С ним заранее договоритесь о способах и графике связи, а главное — определите контрольный срок. Назначьте конкретную дату и время, после которых, если вы не вышли на связь, он начинает бить во все колокола и звонит в 112. Самое главное — вы оба об этом знаете, поэтому не будет ситуации, когда вы просто решили задержаться на пару дней, а никому не сказали.

Второе — ваша физическая форма и подготовка. Речь не идёт о подготовке уровня спецназа, но хотя бы минимальную физику нужно набрать. Идея, что вы целый год сидите за компьютером, а потом в отпуск рвёте в двухнедельный горный поход, плохая со всех точек зрения — в первую очередь с позиции безопасности.

Третье — надёжные компаньоны. Люди, с которыми вы идёте, тоже должны обладать подготовкой и физикой, на них можно положиться, и они знают, что делать, если с вами что-то случится. Даже если вы — самый опытный в группе.

Zbynek Pospisil/istockphoto.com

Уже в походе необходимо иметь при себе следующие жизненно важные вещи. Проверьте их перед выходом.

<a href="https://www.championat.com/authors/9424/1.html">Юрий Матвеев</a>
Юрий Матвеев
член группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

«Горы — череда стихий, неподвластных человеку. Если они пускают к себе, это значит, что человек подошёл к походу с умом и грамотно распределил свои возможности, силы и подобрал снаряжение».

Какие главные опасности ждут в походах?

Люди

Как бы странно это ни звучало, главная опасность на маршруте — люди. Никогда не разбивайте лагерь вблизи населённых пунктов. Местные далеко не всегда рады такому соседству. Используйте оборудованные стоянки. Если до такой в течение дня дойти не успели, ищите тихие и спокойные места возле воды.

Животные

Ещё одна опасность — дикие животные. Но они, как правило, далеко не всегда жаждут встречи с человеком и при первой же возможности убегают. Старайтесь обозначать своё присутствие звуками: крепите кружки к рюкзаку, общайтесь в пути, используйте свисток. Если встреча неизбежна, не бегите и не делайте резких движений. Чаще всего животное само уйдёт. Если нет — медленно отходите, ни в коем случае не поворачиваясь к зверю спиной.

Alex Potemkin/istockphoto.com

Опасные участки маршрута

Важно понимать, что есть маршруты разных уровней сложности. Во время подготовки к походу внимательно продумайте свой путь, чтобы избежать сложностей, к которым вы не готовы.

Стихия

Погода в горах обманчива. За один световой день вы можете попасть в горах в ливень, грозу, снег, заморозки, ветер, сбивающий с ног. В такие моменты сложно ориентироваться на местности и в некоторых случаях проблематично вернуться до палатки.

Камнепады

Подобных опасностей в горах очень много. Они встречаются в основном в местах прижимов, где с одной стороны — вертикальная или чуть покатая скальная порода, а с другой — обрыв, ведущий в горную речку.

При перемещении по подобным участкам необходимо сохранять предельную внимательность. Если вы попали в зону риска, нужно срочно выйти на безопасную тропу и найти укрытие (грот в скале, пещеру или даже огромный камень, за который можно спрятаться).

Необходимо заранее исследовать маршрут передвижения на предмет возможных опасностей и подходящих вариантов укрытия от стихии. Важно продвигаться в режиме общей тишины, чтобы услышать начавшийся камнепад. Первый и последний участник группы обязаны вести наблюдения за склоном, скалой, курумником и немедленно реагировать, давая товарищам чёткие указания.

kapulya/istockphoto.com

Всегда соблюдайте элементарные правила безопасности.

Что делать, если попал в сложную ситуацию?

Главное – не паниковать. Если вы попали в ситуацию, когда произошёл несчастный случай, то в первую очередь необходимо эвакуировать пострадавшего в безопасное место и незамедлительно приступить к оказанию первой помощи (если травма серьёзная, то действуем наоборот). Нужно сообщить о случившемся экстренным службам.

Если связи нет, то готовим пострадавшего к иммобилизации. Обычно на популярных маршрутах много туристов, и всегда можно попросить вызвать помощь те группы, которые спускаются в «цивилизацию».

Если вы заметили вертолёт и уверены, что находитесь в поле зрения экипажа, подайте сигнал бедствия. Оптимальный вариант — запустить сигнальную ракету либо зажечь фальшфейер. Особенно эффективны такие средства в тёмное время суток. В качестве дополнительного сигнала можно использовать фонарь.

lixu/istockphoto.com

Если применить пиротехнику не получается, выйдите на открытую местность. Яркое («кислотное») туристическое снаряжение заметно с большого расстояния — это существенно повышает шансы быть обнаруженным. В отличие от него, камуфляж сильно снижает видимость. В экстренной ситуации человека в такой экипировке действительно могут не найти. Поэтому надевать камуфляжную одежду в поход не рекомендуется.

По завершении маршрута обязательно отчитайтесь в службу МЧС, где вы ранее регистрировали маршрут. Сообщите, что группа вернулась в полном составе — независимо от того, уложились ли вы в заявленные сроки или вернулись раньше либо позже. Это критически важно. Пока спасатели не получат подтверждение возвращения, они могут считать группу пропавшей и готовить поисково‑спасательную операцию.

Как оказать первую помощь?

<a href="https://www.championat.com/authors/9418/1.html">Давид Саутиев</a>
Давид Саутиев
сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории

«Горы учат уважению к телу и его пределам. Лучше повернуть назад, чем рисковать жизнью. Первая помощь — это не лечение, а грамотная стабилизация. Не навредите — и вы уже сделали половину дела».

Главная задача в горах — не лечить, а стабилизировать. При травмах важно не навредить: не вправлять, не перегревать, не перегружать. Всё, что вы делаете, должно быть направлено на сохранение жизни и предотвращение ухудшения состояния до прибытия спасателей или эвакуации. Особенно важно контролировать кровотечения и переохлаждение — это прямые угрозы жизни.

Алгоритмы первой помощи, чтобы не навредить

Растяжения и травмы голеностопа

  1. Остановиться, снять обувь.
  2. Приложить холод (через ткань) на 15-20 минут: снег, воду, камень.
  3. Наложить эластичный бинт восьмёркой.
  4. Обеспечить возвышенное положение ноги.
  5. Принять противовоспалительное. Например, Аэртал в порошке.
Phoenixns/istockphoto.com

Волдыри и мозоли

  1. Если волдырь цел — не вскрывать.
  2. Заклеить гидроколлоидным пластырем.
  3. Если волдырь мешает идти — можно проколоть одной стерильной точкой у основания и оставить «крышу» как естественную защиту.

Ушибы и ссадины

  1. Промыть водой или хлоргексидином.
  2. Удалить грязь.
  3. Наложить стерильную повязку.
  4. Не заливать зелёнкой/йодом «по ране» — только по краям кожи.
FluxFactory/istockphoto.com

Солнечные ожоги и снежная слепота

  1. Уйти в тень, надеть капюшон и очки.
  2. Организовать обильное питьё.
  3. На кожу нанести пантенол или алоэ-гель.
  4. Не наносить жирные кремы сразу — они усиливают теплоудержание.

Обезвоживание и электролитные нарушения

  1. Пить маленькими порциями каждые 5-10 минут.
  2. Использовать воду с электролитами (порошки/таблетки/солевой раствор).
  3. Не «заливать» организм литрами сразу — может стать хуже.
Jacob Wackerhausen/istockphoto.com

Гипотермия и обморожения

  1. Убрать фактор охлаждения: мокрые слои заменить на сухую одежду.
  2. Надеть ветрозащитный слой.
  3. Дать тёплое питьё (не алкоголь).
  4. Не нагревать быстро, это опасно. Важны мягкость и постепенность.
  5. При вялости, неадекватности, спутанности организовать срочную эвакуацию.
  6. При обморожении применять сухое тепло, (не тереть снегом, не «греть у костра» на жаре). Важны сухая тёплая одежда/перчатки.
  7. Если чувствительность не возвращается, организовать срочную эвакуацию.
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