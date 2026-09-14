Как выжить в горах: подготовка к походу, опасности и первая помощь

Походы — это не только возможность насладиться красотой природы и свежим воздухом, но ещё и испытание на выносливость. Без должной подготовки даже самое простое путешествие может обернуться риском для здоровья или жизни. Как сделать поход безопасным и что предпринимать в случае экстренной ситуации?

О чём расскажем:

Что важно сделать перед походом, чтобы не потеряться?

Всеволод Будкин руководитель направления «Картография и навигация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» «Главное — надёжные компаньоны, которых мы берём с собой в поход. Грамотно построенная группа — залог того, что никто не потеряется и не отстанет».

Первый шаг во время подготовки — подробно ознакомиться с маршрутом и контрольными точками, а самое главное — отобразить их в устройствах навигации. И весь свой трек, и контрольные точки. С этой задачей отлично справится и современный смартфон, куда нужно предварительно установить приложения с офлайн-картами.

Детально проработайте маршрут перед выходом. Отметьте все контрольные точки: стоянки, альплагеря, базы спасателей, базы отдыха, достопримечательности. В России инфраструктура национальных парков развита достаточно хорошо: на их сайтах публикуют подробные карты, треки маршрутов и телефоны экстренной связи. На топографических картах часто отмечены опасные участки — в том числе курумники, что позволяет заранее подготовить группу к прохождению сложного отрезка.

Большинство смартфонов позволяют видеть местоположение пользователя даже с при отсутствии сети. Многие приложения дают возможность параллельно с навигацией записывать трек маршрута. Важно постоянно сравнивать его с тем, что вы заранее загрузили в смартфон.

При этом необходимо наряду со смартфоном иметь при себе надёжные и проверенные временем аналоговые средства навигации: компас и бумажную карту местности.

Одна из главных задач — регистрация маршрута в МЧС (это можно сделать онлайн). В базу заносятся данные всех туристов, которые участвуют в походе. Если что-то пойдёт не так, у спасателей будет повод прийти к вам на помощь.

Что нужно проверить перед выходом?

До старта важно проработать три момента.

Первое — человек на большой земле. Это тот, кто знает ваш маршрут и время возвращения. С ним заранее договоритесь о способах и графике связи, а главное — определите контрольный срок. Назначьте конкретную дату и время, после которых, если вы не вышли на связь, он начинает бить во все колокола и звонит в 112. Самое главное — вы оба об этом знаете, поэтому не будет ситуации, когда вы просто решили задержаться на пару дней, а никому не сказали.

Второе — ваша физическая форма и подготовка. Речь не идёт о подготовке уровня спецназа, но хотя бы минимальную физику нужно набрать. Идея, что вы целый год сидите за компьютером, а потом в отпуск рвёте в двухнедельный горный поход, плохая со всех точек зрения — в первую очередь с позиции безопасности.

Третье — надёжные компаньоны. Люди, с которыми вы идёте, тоже должны обладать подготовкой и физикой, на них можно положиться, и они знают, что делать, если с вами что-то случится. Даже если вы — самый опытный в группе.

Уже в походе необходимо иметь при себе следующие жизненно важные вещи. Проверьте их перед выходом.

Аптечка (основная) со средствами оказания первой доврачебной помощи: с бинтами, хлоргексидином, жгутом, стерильными салфетками и другим.

Аптечка (личная). В неё кладутся препараты, которые каждый турист берёт только для себя. Как правило, это обезболивающие, антигистаминные, противодиарейные и жаропонижающие препараты.

Носимый аварийный запас (НАЗ) — это тревожный чемоданчик, который пригодится при несчастном случае. Внутри обычно находятся защищённые от влаги спички, зажигалка или лупа, термоодеяло, иголки, нитки, мультитул, карандаш, непромокаемый блокнот, сигнал охотника, армированный скотч, химический источник света и свисток.

Запасной комплект сухой одежды. Его удобно паковать с помощью вакуумного пакета.

Пауэрбанки, запасные аккумуляторы.

Юрий Матвеев член группы специального назначения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» «Горы — череда стихий, неподвластных человеку. Если они пускают к себе, это значит, что человек подошёл к походу с умом и грамотно распределил свои возможности, силы и подобрал снаряжение».

Какие главные опасности ждут в походах?

Люди

Как бы странно это ни звучало, главная опасность на маршруте — люди. Никогда не разбивайте лагерь вблизи населённых пунктов. Местные далеко не всегда рады такому соседству. Используйте оборудованные стоянки. Если до такой в течение дня дойти не успели, ищите тихие и спокойные места возле воды.

Животные

Ещё одна опасность — дикие животные. Но они, как правило, далеко не всегда жаждут встречи с человеком и при первой же возможности убегают. Старайтесь обозначать своё присутствие звуками: крепите кружки к рюкзаку, общайтесь в пути, используйте свисток. Если встреча неизбежна, не бегите и не делайте резких движений. Чаще всего животное само уйдёт. Если нет — медленно отходите, ни в коем случае не поворачиваясь к зверю спиной.

Опасные участки маршрута

Важно понимать, что есть маршруты разных уровней сложности. Во время подготовки к походу внимательно продумайте свой путь, чтобы избежать сложностей, к которым вы не готовы.

Стихия

Погода в горах обманчива. За один световой день вы можете попасть в горах в ливень, грозу, снег, заморозки, ветер, сбивающий с ног. В такие моменты сложно ориентироваться на местности и в некоторых случаях проблематично вернуться до палатки.

Камнепады

Подобных опасностей в горах очень много. Они встречаются в основном в местах прижимов, где с одной стороны — вертикальная или чуть покатая скальная порода, а с другой — обрыв, ведущий в горную речку.

При перемещении по подобным участкам необходимо сохранять предельную внимательность. Если вы попали в зону риска, нужно срочно выйти на безопасную тропу и найти укрытие (грот в скале, пещеру или даже огромный камень, за который можно спрятаться).

Необходимо заранее исследовать маршрут передвижения на предмет возможных опасностей и подходящих вариантов укрытия от стихии. Важно продвигаться в режиме общей тишины, чтобы услышать начавшийся камнепад. Первый и последний участник группы обязаны вести наблюдения за склоном, скалой, курумником и немедленно реагировать, давая товарищам чёткие указания.

Всегда соблюдайте элементарные правила безопасности.

Не сходите с тропы без надобности.

Всегда следите за маршрутом, используя средства навигации. На большинстве треков есть маркеры, указывающие, что вы на верном и наименее травмоопасном пути.

Не ставьте лагерь где попало. Для этого во многих случаях есть оборудованные стоянки.

Не мусорите и всегда сразу мойте столовые приборы после еды, чтобы не привлечь диких зверей.

Не разъединяйтесь с группой, даже если пошли с друзьями или в составе коммерческой группы, где есть гид.

Всегда уведомляйте товарищей, если планируйте сойти с тропы или хотите по какой-то причине покинуть лагерь.

Что делать, если попал в сложную ситуацию?

Главное – не паниковать. Если вы попали в ситуацию, когда произошёл несчастный случай, то в первую очередь необходимо эвакуировать пострадавшего в безопасное место и незамедлительно приступить к оказанию первой помощи (если травма серьёзная, то действуем наоборот). Нужно сообщить о случившемся экстренным службам.

Если связи нет, то готовим пострадавшего к иммобилизации. Обычно на популярных маршрутах много туристов, и всегда можно попросить вызвать помощь те группы, которые спускаются в «цивилизацию».

Если вы заметили вертолёт и уверены, что находитесь в поле зрения экипажа, подайте сигнал бедствия. Оптимальный вариант — запустить сигнальную ракету либо зажечь фальшфейер. Особенно эффективны такие средства в тёмное время суток. В качестве дополнительного сигнала можно использовать фонарь.

Если применить пиротехнику не получается, выйдите на открытую местность. Яркое («кислотное») туристическое снаряжение заметно с большого расстояния — это существенно повышает шансы быть обнаруженным. В отличие от него, камуфляж сильно снижает видимость. В экстренной ситуации человека в такой экипировке действительно могут не найти. Поэтому надевать камуфляжную одежду в поход не рекомендуется.

По завершении маршрута обязательно отчитайтесь в службу МЧС, где вы ранее регистрировали маршрут. Сообщите, что группа вернулась в полном составе — независимо от того, уложились ли вы в заявленные сроки или вернулись раньше либо позже. Это критически важно. Пока спасатели не получат подтверждение возвращения, они могут считать группу пропавшей и готовить поисково‑спасательную операцию.

Как оказать первую помощь?

Давид Саутиев сердечно-сосудистый хирург, врач высшей категории «Горы учат уважению к телу и его пределам. Лучше повернуть назад, чем рисковать жизнью. Первая помощь — это не лечение, а грамотная стабилизация. Не навредите — и вы уже сделали половину дела».

Главная задача в горах — не лечить, а стабилизировать. При травмах важно не навредить: не вправлять, не перегревать, не перегружать. Всё, что вы делаете, должно быть направлено на сохранение жизни и предотвращение ухудшения состояния до прибытия спасателей или эвакуации. Особенно важно контролировать кровотечения и переохлаждение — это прямые угрозы жизни.

Алгоритмы первой помощи, чтобы не навредить

Растяжения и травмы голеностопа

Остановиться, снять обувь. Приложить холод (через ткань) на 15-20 минут: снег, воду, камень. Наложить эластичный бинт восьмёркой. Обеспечить возвышенное положение ноги. Принять противовоспалительное. Например, Аэртал в порошке.

Волдыри и мозоли

Если волдырь цел — не вскрывать. Заклеить гидроколлоидным пластырем. Если волдырь мешает идти — можно проколоть одной стерильной точкой у основания и оставить «крышу» как естественную защиту.

Ушибы и ссадины

Промыть водой или хлоргексидином. Удалить грязь. Наложить стерильную повязку. Не заливать зелёнкой/йодом «по ране» — только по краям кожи.

Солнечные ожоги и снежная слепота

Уйти в тень, надеть капюшон и очки. Организовать обильное питьё. На кожу нанести пантенол или алоэ-гель. Не наносить жирные кремы сразу — они усиливают теплоудержание.

Обезвоживание и электролитные нарушения

Пить маленькими порциями каждые 5-10 минут. Использовать воду с электролитами (порошки/таблетки/солевой раствор). Не «заливать» организм литрами сразу — может стать хуже.

Гипотермия и обморожения

Убрать фактор охлаждения: мокрые слои заменить на сухую одежду. Надеть ветрозащитный слой. Дать тёплое питьё (не алкоголь). Не нагревать быстро, это опасно. Важны мягкость и постепенность. При вялости, неадекватности, спутанности организовать срочную эвакуацию. При обморожении применять сухое тепло, (не тереть снегом, не «греть у костра» на жаре). Важны сухая тёплая одежда/перчатки. Если чувствительность не возвращается, организовать срочную эвакуацию.