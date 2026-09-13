Как собраться в хайкинг-поход: базовый набор новичка с чек-листом

Хайкинг — это идеальное сочетание свободы, движения и единения с природой. Он не требует сложной подготовки или дорогой экипировки и способен подарить чувство настоящего приключения. Это формат, который подойдёт каждому — от офисного сотрудника, уставшего от городского ритма, до спортсмена, ищущего новые маршруты и виды активности. Главное — правильно собрать рюкзак и понимать, что именно нужно в пути.

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Ошибки в выборе обуви, одежды или мелочей вроде фонарика могут легко испортить впечатление от похода. Поэтому перед первым хайкингом стоит разобраться, как подготовиться, чтобы прогулка стала лёгкой, безопасной и запомнилась только приятными моментами».

О чём расскажем:

О хайкинге в двух словах

Хайкинг — это формат активного отдыха, который сочетает прогулки на природе и умеренную физическую нагрузку. Чаще всего это однодневные маршруты без ночёвки и без необходимости нести с собой тяжёлое снаряжение. Маршрут может проходить через национальные парки, пригороды, горные тропы или даже по городским окрестностям.

Фото: martin-dm / istockphoto.com

Не нужно путать его с треккингом, который, в отличие от хайкинга, требует большей автономности. Это уже многодневные походы, когда турист ночует в палатке и несёт на себе всё необходимое. Экипировка здесь должна быть надёжнее, теплее и долговечнее.

В хайкинге же можно позволить себе минимализм: комфортные кроссовки, лёгкий рюкзак, запас воды и хорошее настроение. Но даже на коротких маршрутах важно понимать, что выбор одежды и обуви напрямую влияет на безопасность и удовольствие от прогулки.

Одежда для хайкинга

Главный принцип экипировки — многослойность. Она позволяет адаптироваться к любой погоде и уровню физической активности: не перегреваться и не замерзать.

Базовый слой — термобельё или синтетическая футболка, отводит влагу и не даёт телу переохладиться.

Теплоизоляционный слой — флисовая кофта, пуховый жилет или свитер из синтетики. Этот слой сохраняет тепло, но при этом не мешает телу дышать.

Защитный слой — лёгкая ветровка, мембранная куртка или дождевик. Его задача — не пропускать влагу и защищать от ветра.

Можно использовать и обычную спортивную одежду, но лучше выбирать материалы, специально созданные для активностей на природе. Они быстрее сохнут, не натирают и дольше служат. Даже простая синтетическая футболка будет удобнее хлопковой, особенно если день выдался жарким или дождливым.

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Как выбрать обувь

Обувь — фундамент комфортного похода. Для простых маршрутов подойдут кроссовки для трейлраннинга, с надёжным протектором. Если на маршруте ожидается сложный рельеф, сыпучие участки или подъёмы, лучше выбрать жёсткие и высокие треккинговые ботинки: они защитят лодыжку и обеспечат устойчивость.

Проверить обувь стоит заранее: пройтись в ней по лестнице, неровной поверхности, убедиться, что ничего не натирает. Обувь должна плотно сидеть на ноге, но не сдавливать. Важно также подобрать носки — специальные треккинговые или термоноски снижают риск мозолей.

Рюкзак и снаряжение

Для однодневного похода достаточно рюкзака объёмом 25-30 л, для двух-трёхдневных — 60-70 л. Но качество важнее объёма: спинка должна быть вентилируемой, лямки — мягкими, а поясной ремень — грамотно распределять нагрузку. Вес рюкзака стоит подбирать с учётом физических возможностей. Примерное правило: в загруженном виде он не должен превышать 20% от вашего веса.

Фото: Zbynek Pospisil / istockphoto.com

В базовый набор аксессуаров и гаджетов для хайкинга входят:

палки;

лёгкий дождевик или ветровка с влагозащитой не менее 10 000 мм;

налобный фонарик и запасные батарейки;

смартфон с офлайн-картой или компас;

мультитул или складной нож;

пауэрбанк для подзарядки телефона.

Фото: Irina Shatilova / istockphoto.com

А также важно иметь с собой:

компактную аптечку;

запас воды — 2-3 л на человека;

перекусы: орехи, батончики, сухофрукты;

мусорный мешок — чтобы унести всё обратно.

Палки помогут сохранить равновесие и снизить нагрузку на колени, особенно при спусках и подъёмах. Новичкам они особенно полезны. Главное — правильно подобрать длину и регулировку, чтобы руки были слегка согнуты при опоре.

Современные смартфоны вполне справляются с функциями навигации, если заранее загрузить офлайн-карты. Однако техника может подвести: закончится заряд, пропадёт связь или сломается экран. Поэтому компактный компас или бумажная карта — надёжный резервный вариант.

Отдельно стоит озаботиться аптечкой. Минимум, который должен быть у каждого:

антисептик и бинты;

пластыри от мозолей и небольшие повязки;

обезболивающее и средство от аллергии;

активированный уголь или препарат от расстройства желудка;

индивидуальные лекарства при необходимости.

Полезно добавить небольшой набор для первой помощи — например, эластичный бинт, чтобы перевязать ногу или руку при растяжении.

Перед выездом на природу стоит провести репетицию — разложить всё снаряжение на полу и посмотреть, как оно выглядит вместе. Нелишним будет также примерить одежду, убедиться, что куртка не стесняет движений, а рюкзак удобно сидит на спине. Обувь должна быть разношена. В этот же момент важно проверить работу молний, затяжек, ремней и наличие влагозащитного чехла, а также взвесить рюкзак: если он кажется тяжёлым даже дома, на маршруте будет вдвойне сложнее.

Фото: pixdeluxe / istockphoto.com

Краткий чек-лист новичка для однодневного хайкинга

Основное: документы, рюкзак, дождевик, фонарик, телефон с офлайн-картой, компас и бумажная карта, портативный аккумулятор, аптечка. Одежда и обувь: термобельё или синтетическая футболка, флиска, ветровка, удобные ботинки, носки, головной убор, запасная футболка. Питание: орехи, батончики, сэндвичи, шоколад, 2-3 л воды. Дополнительно: треккинговые палки, компас, солнцезащитные очки, крем от солнца, средство от насекомых, мусорный пакет.

Хайкинг — это хороший способ вернуть себе энергию и прочувствовать вкус жизни. Главное правило — не брать лишнего, но быть готовым ко всему. Лёгкий рюкзак, удобная обувь, надёжная одежда и правильный настрой — и даже самый простой маршрут подарит чувство свободы и уверенности.