Как собраться в хайкинг-поход: базовый набор новичка с чек-листом

Хайкинг — это идеальное сочетание свободы, движения и единения с природой. Он не требует сложной подготовки или дорогой экипировки и способен подарить чувство настоящего приключения. Это формат, который подойдёт каждому — от офисного сотрудника, уставшего от городского ритма, до спортсмена, ищущего новые маршруты и виды активности. Главное — правильно собрать рюкзак и понимать, что именно нужно в пути.
«Ошибки в выборе обуви, одежды или мелочей вроде фонарика могут легко испортить впечатление от похода. Поэтому перед первым хайкингом стоит разобраться, как подготовиться, чтобы прогулка стала лёгкой, безопасной и запомнилась только приятными моментами».
О чём расскажем:
- О хайкинге в двух словах
- Одежда для хайкинга
- Как выбрать обувь
- Рюкзак и снаряжение
- Краткий чек-лист новичка для однодневного хайкинга
О хайкинге в двух словах
Хайкинг — это формат активного отдыха, который сочетает прогулки на природе и умеренную физическую нагрузку. Чаще всего это однодневные маршруты без ночёвки и без необходимости нести с собой тяжёлое снаряжение. Маршрут может проходить через национальные парки, пригороды, горные тропы или даже по городским окрестностям.
Фото: martin-dm / istockphoto.com
Не нужно путать его с треккингом, который, в отличие от хайкинга, требует большей автономности. Это уже многодневные походы, когда турист ночует в палатке и несёт на себе всё необходимое. Экипировка здесь должна быть надёжнее, теплее и долговечнее.
В хайкинге же можно позволить себе минимализм: комфортные кроссовки, лёгкий рюкзак, запас воды и хорошее настроение. Но даже на коротких маршрутах важно понимать, что выбор одежды и обуви напрямую влияет на безопасность и удовольствие от прогулки.
Одежда для хайкинга
Главный принцип экипировки — многослойность. Она позволяет адаптироваться к любой погоде и уровню физической активности: не перегреваться и не замерзать.
- Базовый слой — термобельё или синтетическая футболка, отводит влагу и не даёт телу переохладиться.
- Теплоизоляционный слой — флисовая кофта, пуховый жилет или свитер из синтетики. Этот слой сохраняет тепло, но при этом не мешает телу дышать.
- Защитный слой — лёгкая ветровка, мембранная куртка или дождевик. Его задача — не пропускать влагу и защищать от ветра.
Можно использовать и обычную спортивную одежду, но лучше выбирать материалы, специально созданные для активностей на природе. Они быстрее сохнут, не натирают и дольше служат. Даже простая синтетическая футболка будет удобнее хлопковой, особенно если день выдался жарким или дождливым.
Фото: TongTa / istockphoto.com
Как выбрать обувь
Обувь — фундамент комфортного похода. Для простых маршрутов подойдут кроссовки для трейлраннинга, с надёжным протектором. Если на маршруте ожидается сложный рельеф, сыпучие участки или подъёмы, лучше выбрать жёсткие и высокие треккинговые ботинки: они защитят лодыжку и обеспечат устойчивость.
Рюкзак и снаряжение
Для однодневного похода достаточно рюкзака объёмом 25-30 л, для двух-трёхдневных — 60-70 л. Но качество важнее объёма: спинка должна быть вентилируемой, лямки — мягкими, а поясной ремень — грамотно распределять нагрузку. Вес рюкзака стоит подбирать с учётом физических возможностей. Примерное правило: в загруженном виде он не должен превышать 20% от вашего веса.
Фото: Zbynek Pospisil / istockphoto.com
В базовый набор аксессуаров и гаджетов для хайкинга входят:
- палки;
- лёгкий дождевик или ветровка с влагозащитой не менее 10 000 мм;
- налобный фонарик и запасные батарейки;
- смартфон с офлайн-картой или компас;
- мультитул или складной нож;
- пауэрбанк для подзарядки телефона.
Фото: Irina Shatilova / istockphoto.com
А также важно иметь с собой:
- компактную аптечку;
- запас воды — 2-3 л на человека;
- перекусы: орехи, батончики, сухофрукты;
- мусорный мешок — чтобы унести всё обратно.
Палки помогут сохранить равновесие и снизить нагрузку на колени, особенно при спусках и подъёмах. Новичкам они особенно полезны. Главное — правильно подобрать длину и регулировку, чтобы руки были слегка согнуты при опоре.
Современные смартфоны вполне справляются с функциями навигации, если заранее загрузить офлайн-карты. Однако техника может подвести: закончится заряд, пропадёт связь или сломается экран. Поэтому компактный компас или бумажная карта — надёжный резервный вариант.
Отдельно стоит озаботиться аптечкой. Минимум, который должен быть у каждого:
- антисептик и бинты;
- пластыри от мозолей и небольшие повязки;
- обезболивающее и средство от аллергии;
- активированный уголь или препарат от расстройства желудка;
- индивидуальные лекарства при необходимости.
Перед выездом на природу стоит провести репетицию — разложить всё снаряжение на полу и посмотреть, как оно выглядит вместе. Нелишним будет также примерить одежду, убедиться, что куртка не стесняет движений, а рюкзак удобно сидит на спине. Обувь должна быть разношена. В этот же момент важно проверить работу молний, затяжек, ремней и наличие влагозащитного чехла, а также взвесить рюкзак: если он кажется тяжёлым даже дома, на маршруте будет вдвойне сложнее.
Фото: pixdeluxe / istockphoto.com
Краткий чек-лист новичка для однодневного хайкинга
- Основное: документы, рюкзак, дождевик, фонарик, телефон с офлайн-картой, компас и бумажная карта, портативный аккумулятор, аптечка.
- Одежда и обувь: термобельё или синтетическая футболка, флиска, ветровка, удобные ботинки, носки, головной убор, запасная футболка.
- Питание: орехи, батончики, сэндвичи, шоколад, 2-3 л воды.
- Дополнительно: треккинговые палки, компас, солнцезащитные очки, крем от солнца, средство от насекомых, мусорный пакет.
Хайкинг — это хороший способ вернуть себе энергию и прочувствовать вкус жизни. Главное правило — не брать лишнего, но быть готовым ко всему. Лёгкий рюкзак, удобная обувь, надёжная одежда и правильный настрой — и даже самый простой маршрут подарит чувство свободы и уверенности.