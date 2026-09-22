Этот нутриент защищает сердце, продлевает молодость и даже помогает противостоять серьёзным заболеваниям.

Ликопин: что это, для чего нужен организму и в каких продуктах содержится?

Евгений Белоусов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. «Ярко-красный цвет помидоров, арбузов и некоторых других фруктов и овощей во многом связан с ликопином. Это природный пигмент из группы каротиноидов, который организм не вырабатывает самостоятельно и получает преимущественно с пищей. В последние годы ликопин активно изучают из-за его антиоксидантных свойств и возможной связи с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака».

При этом ликопин не является витамином или лекарством. Его пользу правильнее рассматривать как часть общего здорового рациона, а не как самостоятельный способ профилактики или лечения заболеваний.

О чём расскажем:

Что такое ликопин и где он содержится?

Ликопин — жирорастворимый каротиноид, то есть природное растительное соединение, участвующее в формировании окраски плодов. Особенно много его в томатах и продуктах из них.

Основные пищевые источники ликопина:

помидоры и томатная продукция — сок, паста, соусы;

арбуз;

грейпфрут, особенно розовый и красный;

красный сладкий перец;

некоторые другие красные и розовые плоды.

Фото: istockphoto.com/sirawit99

Количество вещества зависит от сорта, степени зрелости и способа обработки продукта. Причём свежий помидор не всегда является самым удобным источником: после термической обработки ликопин становится более доступным для усвоения.

Ликопин интересен прежде всего как каротиноид с выраженной антиоксидантной активностью. Однако говорить о нём как об отдельном «защитнике от всех болезней» неправильно. Польза возникает в контексте полноценного рациона, где есть разные овощи, фрукты и другие источники биологически активных веществ.

Зачем организму нужен ликопин?

Антиоксидантная защита

Одна из наиболее изученных особенностей ликопина — способность участвовать в защите клеток от окислительного стресса. В организме постоянно образуются свободные радикалы, а антиоксидантная система помогает контролировать их воздействие.

Однако высокий антиоксидантный потенциал вещества в лабораторных условиях ещё не означает автоматически выраженный лечебный эффект у человека. Поэтому не стоит считать ликопин заменой другим компонентам здорового питания или лекарственной терапии.

Сердце и сосуды

Исследования показывают возможную связь между более высоким потреблением ликопина и некоторыми благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья. В наблюдательных работах более высокое содержание ликопина в рационе или крови ассоциировалось с меньшим риском отдельных сердечно-сосудистых событий.

Фото: istockphoto.com/SolStock

При этом результаты клинических испытаний остаются неоднозначными. Систематический обзор 43 исследований не обнаружил убедительного общего эффекта добавок или продуктов с ликопином на артериальное давление и показатели липидного обмена.

Поэтому ликопин разумнее получать из овощей и фруктов как часть рациона, полезного для сердца, а не принимать его специально для профилактики инфаркта или инсульта.

Может ли ликопин защищать от рака простаты?

Именно связь ликопина с раком простаты привлекает много внимания. Некоторые крупные наблюдательные исследования и метаанализы обнаруживали более низкий риск заболевания у людей с более высоким потреблением ликопина. Например, метаанализ 42 исследований выявил статистическую связь между более высоким потреблением ликопина и меньшим риском рака простаты.

Однако исследования не доказывают причинно-следственную связь. Когда учёные анализировали рандомизированные клинические испытания, результаты оказались менее убедительными. В одном метаанализе шести таких исследований добавки ликопина в целом не оказали значимого влияния на уровень ПСА (простатспецифического антигена) у мужчин с неметастатическим раком простаты.

Фото: istockphoto.com/agrobacter

Таким образом, есть основания продолжать изучение ликопина, но рекомендовать его как средство профилактики или лечения рака простаты пока нельзя.

Польза для кожи

Благодаря антиоксидантным свойствам ликопин изучают и в контексте защиты кожи от окислительного стресса и воздействия ультрафиолета. Однако употребление продуктов с ликопином не заменяет солнцезащитные средства: пища не обеспечивает полноценной защиты от ультрафиолетового излучения.

Сколько ликопина нужно в день?

Официальной рекомендованной суточной нормы ликопина для здоровых людей не установлено. Поэтому самостоятельно рассчитывать необходимую дозировку или принимать высокие дозы в виде добавок без показаний не стоит.

Проще и безопаснее регулярно включать в рацион продукты, содержащие ликопин. Для этого подойдут свежие помидоры, томатный сок, паста и соусы с умеренным содержанием соли и сахара, арбуз, красный грейпфрут и сладкий красный перец.

Фото: istockphoto.com/Thai Liang Lim

Интересно, что тепловая обработка томатов может повышать биодоступность ликопина. Кроме того, поскольку вещество жирорастворимое, его усвоению способствует присутствие небольшого количества жира в блюде. Поэтому сочетание томатов, например, с растительным маслом может быть удачным вариантом.

Необязательно покупать специальные добавки с ликопином. В обычной жизни гораздо рациональнее регулярно употреблять томаты и другие овощи. При этом важно не зацикливаться на одном продукте: разнообразие рациона имеет значительно большее значение для здоровья.

Главное о ликопине

Ликопин — природный каротиноид с антиоксидантными свойствами, основным пищевым источником которого считаются томаты и продукты из них. Он также содержится в арбузе, красном грейпфруте и красном перце. Наиболее перспективными направлениями исследований остаются сердечно-сосудистое здоровье, состояние кожи и возможная связь с риском рака простаты. Однако доказательств недостаточно, чтобы считать ликопин лекарством или рекомендовать его высокие дозы для профилактики заболеваний.

Оптимальная стратегия — получать ликопин из разнообразных продуктов и рассматривать его как один из компонентов здорового питания. В этом случае пользу даёт не отдельный «суперкомпонент», а весь рацион в целом.

Источники

Costa-Rodrigues J., Pinho O., Monteiro P. R. R. Can lycopene be considered an effective protection against cardiovascular disease? Food Chemistry. 2018.

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