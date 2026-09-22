Ликопин: что это, для чего нужен организму и в каких продуктах содержится?

«Ярко-красный цвет помидоров, арбузов и некоторых других фруктов и овощей во многом связан с ликопином. Это природный пигмент из группы каротиноидов, который организм не вырабатывает самостоятельно и получает преимущественно с пищей. В последние годы ликопин активно изучают из-за его антиоксидантных свойств и возможной связи с профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака».
При этом ликопин не является витамином или лекарством. Его пользу правильнее рассматривать как часть общего здорового рациона, а не как самостоятельный способ профилактики или лечения заболеваний.
О чём расскажем:
- Что такое ликопин и где он содержится?
- Зачем организму нужен ликопин?
- Может ли ликопин защищать от рака простаты?
- Польза для кожи
- Сколько ликопина нужно в день?
- Главное о ликопине
Что такое ликопин и где он содержится?
Ликопин — жирорастворимый каротиноид, то есть природное растительное соединение, участвующее в формировании окраски плодов. Особенно много его в томатах и продуктах из них.
Основные пищевые источники ликопина:
- помидоры и томатная продукция — сок, паста, соусы;
- арбуз;
- грейпфрут, особенно розовый и красный;
- красный сладкий перец;
- некоторые другие красные и розовые плоды.
Фото: istockphoto.com/sirawit99
Количество вещества зависит от сорта, степени зрелости и способа обработки продукта. Причём свежий помидор не всегда является самым удобным источником: после термической обработки ликопин становится более доступным для усвоения.
Ликопин интересен прежде всего как каротиноид с выраженной антиоксидантной активностью. Однако говорить о нём как об отдельном «защитнике от всех болезней» неправильно. Польза возникает в контексте полноценного рациона, где есть разные овощи, фрукты и другие источники биологически активных веществ.
Зачем организму нужен ликопин?
Антиоксидантная защита
Одна из наиболее изученных особенностей ликопина — способность участвовать в защите клеток от окислительного стресса. В организме постоянно образуются свободные радикалы, а антиоксидантная система помогает контролировать их воздействие.
Однако высокий антиоксидантный потенциал вещества в лабораторных условиях ещё не означает автоматически выраженный лечебный эффект у человека. Поэтому не стоит считать ликопин заменой другим компонентам здорового питания или лекарственной терапии.
Сердце и сосуды
Исследования показывают возможную связь между более высоким потреблением ликопина и некоторыми благоприятными показателями сердечно-сосудистого здоровья. В наблюдательных работах более высокое содержание ликопина в рационе или крови ассоциировалось с меньшим риском отдельных сердечно-сосудистых событий.
Фото: istockphoto.com/SolStock
При этом результаты клинических испытаний остаются неоднозначными. Систематический обзор 43 исследований не обнаружил убедительного общего эффекта добавок или продуктов с ликопином на артериальное давление и показатели липидного обмена.
Поэтому ликопин разумнее получать из овощей и фруктов как часть рациона, полезного для сердца, а не принимать его специально для профилактики инфаркта или инсульта.
Может ли ликопин защищать от рака простаты?
Именно связь ликопина с раком простаты привлекает много внимания. Некоторые крупные наблюдательные исследования и метаанализы обнаруживали более низкий риск заболевания у людей с более высоким потреблением ликопина. Например, метаанализ 42 исследований выявил статистическую связь между более высоким потреблением ликопина и меньшим риском рака простаты.
Однако исследования не доказывают причинно-следственную связь. Когда учёные анализировали рандомизированные клинические испытания, результаты оказались менее убедительными. В одном метаанализе шести таких исследований добавки ликопина в целом не оказали значимого влияния на уровень ПСА (простатспецифического антигена) у мужчин с неметастатическим раком простаты.
Фото: istockphoto.com/agrobacter
Таким образом, есть основания продолжать изучение ликопина, но рекомендовать его как средство профилактики или лечения рака простаты пока нельзя.
Польза для кожи
Благодаря антиоксидантным свойствам ликопин изучают и в контексте защиты кожи от окислительного стресса и воздействия ультрафиолета. Однако употребление продуктов с ликопином не заменяет солнцезащитные средства: пища не обеспечивает полноценной защиты от ультрафиолетового излучения.
Сколько ликопина нужно в день?
Официальной рекомендованной суточной нормы ликопина для здоровых людей не установлено. Поэтому самостоятельно рассчитывать необходимую дозировку или принимать высокие дозы в виде добавок без показаний не стоит.
Проще и безопаснее регулярно включать в рацион продукты, содержащие ликопин. Для этого подойдут свежие помидоры, томатный сок, паста и соусы с умеренным содержанием соли и сахара, арбуз, красный грейпфрут и сладкий красный перец.
Фото: istockphoto.com/Thai Liang Lim
Интересно, что тепловая обработка томатов может повышать биодоступность ликопина. Кроме того, поскольку вещество жирорастворимое, его усвоению способствует присутствие небольшого количества жира в блюде. Поэтому сочетание томатов, например, с растительным маслом может быть удачным вариантом.
Необязательно покупать специальные добавки с ликопином. В обычной жизни гораздо рациональнее регулярно употреблять томаты и другие овощи. При этом важно не зацикливаться на одном продукте: разнообразие рациона имеет значительно большее значение для здоровья.
Главное о ликопине
Ликопин — природный каротиноид с антиоксидантными свойствами, основным пищевым источником которого считаются томаты и продукты из них. Он также содержится в арбузе, красном грейпфруте и красном перце. Наиболее перспективными направлениями исследований остаются сердечно-сосудистое здоровье, состояние кожи и возможная связь с риском рака простаты. Однако доказательств недостаточно, чтобы считать ликопин лекарством или рекомендовать его высокие дозы для профилактики заболеваний.
Оптимальная стратегия — получать ликопин из разнообразных продуктов и рассматривать его как один из компонентов здорового питания. В этом случае пользу даёт не отдельный «суперкомпонент», а весь рацион в целом.
Источники
- Costa-Rodrigues J., Pinho O., Monteiro P. R. R. Can lycopene be considered an effective protection against cardiovascular disease? Food Chemistry. 2018.
- Selamoglu Z. Polyphenolic compounds in human health with pharmacological properties. Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy. 2017.
- Selamoglu Z. The natural products and healthy life. Journal of Traditional Medicine & Clinical Naturopathy. 2018.
- Selamoglu Z. Biotechnological approaches on anticancer activity of flavonoids-mini review. Modern Approaches in Drug Designing. 2017.