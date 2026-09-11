Что такое хайкинг: вдохновляющий гайд для новичка

Алексей Рачунь аттестованный гид со стажем более 20 лет, автор путеводителей по Уралу и создатель маршрутов «Хайкинг — это однодневный поход по подготовленному пути, не требующий ночёвок и особой спортивной подготовки. Маршрут может быть радиальным, когда возвращаешься той же дорогой, кольцевым или с ответвлениями. Хайкинг не стоит путать ни с неспешными прогулками по терренкурам, ни с многодневным и более сложным треккингом».

О чём расскажем:

Что такое хайкинг?

Маршруты хайкинга почти всегда пролегают по оборудованным или размеченным тропам.

Это могут быть:

набирающие популярность экотропы в городах;

обустроенные участки в природных парках;

просто проложенные где угодно пути.

Как правило, такие маршруты каталогизированы и занесены в мобильные приложения, хотя бывают и исключения.

Фото: Maksym Belchenko/ istockphoto.com

Хайкинг — это не просто способ занять себя в свободное время, но и возможность открыть новые места, побыть на природе, ощутить переменчивость погоды и испытать свои силы в щадящих условиях. При этом выбор трасс чрезвычайно велик.

Маршрут может быть комбинированным. До точки старта вас довезут, а переправы будут специально оборудованы. В хайкинг можно включать и элементы экстремальных развлечений вроде via ferrata — системы оборудованных скальных маршрутов, проходимых без специальной подготовки. Например, такие есть в Гуамском ущелье в Адыгее.

Основные признаки хайкинга:

однодневность;

доступность;

простота;

подготовленный маршрут.

История хайкинга

Зарождение

Люди путешествовали всегда. Вспомнить хотя бы миссионерские походы отцов церкви. На основе «Деяний святых апостолов» и посланий апостола Павла сегодня даже составлены туристические маршруты. Но те поездки, разумеется, преследовали иные цели.

Смысл современного хайкинга — понять и прочувствовать эстетику природы, непосредственно соприкоснувшись с ней. Преодолевая трудности, человек постигает красоту окружающего мира.

Фото: Ziga Plahutar/ istockphoto.com

Вероятно, первым хайкером можно считать Петрарку, поднявшегося в конце XIV века на гору Мон-Ванту в Провансе. Как подчёркивал сам поэт, у восхождения не было практической цели — только эстетический и авантюрный интерес. Известно, что компанию поэту составляли брат и несколько слуг. С тех пор активное познание природы становилось всё популярнее, а к XIX веку превратилось в массовое увлечение.

Дневные пешие походы обретали популярность в Англии, Германии, Франции и Италии. В Российской империи революционно настроенная публика часто маскировала свои собрания под пешие походы — знаменитые «маёвки» обычно проходили под эгидой спортивных кружков и обществ.

Красноярские столбы, Уральские горы, карельские и финские просторы, а также район Кавказских Минеральных Вод с середины XIX века активно посещались именно с туристическими целями.

Фото: Brigitte Theriault/ istockphoto.com

Становление хайкинга

Стандартизация пешего туризма началась после создания в США первых национальных парков — Йеллоустоуна и Йосемити. Их развитая инфраструктура в сочетании с природоохранными мерами позволила множеству людей почувствовать себя туристами без особой подготовки. Именно создание национальных парков можно считать отправной точкой массового развития хайкинга.

Отличительной чертой этого досуга всегда было следование за инфраструктурой и технологиями. В 1980-е годы они удешевили изготовление туристического снаряжения. Сегодня же технологии связи и ориентирования, социальные сети и приложения объединяют в себе навигацию, инструкции, поиск попутчиков и возможность обмена опытом.

Личности в хайкинге

Поскольку хайкинг — это однодневный поход без соревнований, в нём сложно выделить безусловных лидеров. Этот досуг следует за вдохновением и инфраструктурой: тропами, указателями, маркировками, местами отдыха — в поисках впечатлений и ради преодоления.

Так, передовым регионом России в развитии туристических троп является Урал. Именно среди местных можно найти энтузиастов хайкинга. Например, Олег Чегодаев — человек, придумавший «тысячников Урала», «корону Урала» и «уральского барса». Проекты полностью вписываются в философию хайкинга. Это маршруты без ночёвки с возвратом в точку старта. При этом сам Чегодаев прошёл весь Урал по хребту с юга на север, совершив беспрецедентный многодневный поход, а летом 2025 года преодолел этот путь уже с использованием плавсредств.

В Уфе же живёт другой человек-легенда — Раис Габитов, создавший «Южно-Уральскую тропу». Она была задумана как система разных маршрутов. Проект можно пройти за раз как многодневную трассу или начинать в любом удобном месте и постепенно проходить отрезок за отрезком.

Фото: visualspace/ istockphoto.com

Идея глобального проекта «Большая Уральская Тропа» состоит в соединении локальных уральских маршрутов. Начиналось же всё с небольших пеших походов Вячеслава Пестрикова по отдельным районам Свердловской области, в частности по Весёлым горам возле Нижнего Тагила. А за создание Большой Байкальской тропы отвечает целая ассоциация, где, помимо таких неравнодушных людей, как Елена и Роман Чубаковы, состоит множество волонтёров и организаций.

Примеры маршрутов

Нередко треккинговые маршруты и пути хайкеров совпадают. Просто одни идут с грузом, а другие — налегке, возвращаясь к ночи под крышу. На следующий день группы могут встретиться вновь: треккеры доберутся до точки пешком, а хайкеры приедут на транспорте.

Поэтому многие участки знаменитых троп, оборудованных для пешего туризма, подходят и для хайкинга. Таковы Ликийская тропа в Турции, Аппалачская тропа в США или маршрут «Кольцо Аннапурны» в Непале. Они созданы для треккинга, но с помощью приложений и грамотной логистики легко превращаются в хайкинговые.

По тому же принципу устроен и, пожалуй, самый знаменитый российский проект — «Большая Уральская Тропа». Его задача — соединить весь Урал размеченными маршрутами, куда можно организовать заброску, а ночёвку устроить в благоустроенном месте.

Местами это уже реализовано. Например, национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль» в Челябинской области предлагают множество хайкинговых маршрутов. Огромной популярностью пользуются тропы природного парка «Пермский» — Усьвинские столбы, Каменный город, путь на скалу Ветлан и подъём на гору Полюд.

Фото: Oleh_Slobodeniuk/ istockphoto.com

На Кавказе традиционные маршруты для хайкинга пролегают через Приэльбрусье, Домбай, Теберду, горную Адыгею и окрестности Красной Поляны.

На постсоветском пространстве большое внимание хайкингу уделяют в Грузии. Местные социальные сети полны сообществ, посвящённых этому досугу. Среди популярных направлений — кольцевая тропа в Самшвилде, маршруты в Коджори и Кикети.

Под хайкинговые и туристические тропы нередко приспосабливают пути, изначально имевшие духовное назначение. Ярчайший пример — трансъевропейский паломнический путь святого Иакова, который теперь посещают и со спортивными, и с рекреационными целями.

То же происходит и с некоторыми маршрутами крестных ходов в России. Например, часть пути к Белогорскому монастырю на Урале теперь используется для трейловых забегов , велопрогулок и хайкинга. Популярность этих спортивных направлений только растёт.

Основные опасности и правила безопасности

Опасности на хайкинговых маршрутах, как и везде, делятся на природные, техногенные и человеческие. С первыми двумя совладать невозможно — их нужно учитывать и быть готовым быстро среагировать. Поскольку хайкинг не предполагает ночёвки, достаточно иметь удобную обувь, одеваться по погоде и проявлять здравое благоразумие.

Гораздо опаснее так называемый человеческий фактор. Самая распространённая чрезвычайная ситуация — потеря человека. Происходит это всегда одинаково: группа движется по маршруту и обнаруживает, что кто-то отстал и пропал. Начинаются поиски, быстро перерастающие в хаос, поскольку никто не знает, что делать.

Причина одна — группа разобщена, в ней нет лидера с непререкаемым авторитетом, который назначил бы замыкающего. Тот, в свою очередь, не позволял бы никому отставать и постоянно держал бы в поле зрения как впереди идущего, так и начало группы. Увы, в погоне за селфи и красивыми кадрами это простое правило нарушается повсеместно.

Фото: Sabine Hortebusch/ istockphoto.com

Экипировка и инвентарь

Поскольку хайкинг предполагает движение по пересечённой местности, важнейшая часть экипировки — обувь. Она должна быть на шнурках, надёжно фиксировать голеностоп и иметь развитый протектор . Для хайкинга подходят треккинговые ботинки, кроссовки для трейла или берцы. Практически любая городская обувь непригодна. О каблуках, липучках или молниях, а также о кедах, резиновых сапогах и уггах рекомендуем забыть.

Одежда должна быть:

свободной;

дышащей;

по сезону;

по возможности закрывать руки до кистей, а ноги — до голеностопов.

Идеально, если вы последуете принципу многослойности: футболка, рубашка, свитер, куртка, дождевик.

Не забудьте про головной убор, перчатки и небольшой рюкзак объёмом 10-20 л, куда без труда поместится запасная одежда. Не лишними окажутся и регулируемые треккинговые палки, хотя на несложном рельефе без крутых подъёмов можно обойтись и без них.

Фото: simonkr/ istockphoto.com

Что взять с собой на один день?

Помимо рюкзака и палок, помните о непреложном правиле: в любой выход за город берите нож, спички и компас.

Также вам понадобятся:

термос с чаем;

углеводный перекус вроде шоколада или сухофруктов;

не менее полулитра воды на человека;

полностью заряженный телефон;

пауэрбанк;

налобный фонарь с новыми батарейками.

И даже если в телефоне есть приложение с маршрутом, не поленитесь сделать бумажную распечатку. Нелишне прихватить документы в герметичной упаковке, немного наличных, личные лекарства, эластичный бинт и спасодеяло. И, самое главное, — не забудьте хорошее настроение, любовь к природе и страсть к открытию нового.