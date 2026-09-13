Горные походы и здоровье: противопоказания, физическая подготовка и аптечка

Горный поход даже с небольшим набором высоты — серьёзная физическая нагрузка, которая требует грамотного и внимательного подхода. Перед тем как собрать рюкзак, важно подготовиться к путешествию с точки зрения здоровья.

О чём расскажем:

Как подготовиться к горному походу?

Алексей Рачунь аттестованный гид со стажем более 20 лет, автор двух путеводителей по Уралу и создатель маршрутов «Физическая подготовка в случае с горными походами работает как адаптивный резерв: хорошая аэробная выносливость и сила ног уменьшают риск падений, переохлаждения и ошибок под конец дня, ускоряют восстановление в период отдыха и уменьшают частоту травм и риски летального исхода».

Практический минимум подготовки к походу лёгкого и среднего уровня сложности выглядит скромно:

три-пять аэробных занятий в неделю;

одна длительная прогулка — три-шесть часов с рюкзаком по пересечённой местности;

несколько базовых силовых упражнений.

Полезно регулярно измерять частоту пульса (желательно нательным датчиком) на стандартной нагрузке. Например, при ходьбе 6 км/ч на дорожке: если при том же объёме тренировок пульс заметно растёт от недели к неделе, это сигнал о возможной избыточной нагрузке и повод обсудить план с врачом спортивной медицины. Не случайно гиды с юмором называют лестницу в многоэтажке лучшим тренажёром для подготовки к перевалам.

Горный поход предполагает ходьбу по пересечённой местности с постоянным набором и сбросом высоты в условиях меняющейся погоды, поэтому особое внимание стоит уделить сердечно-сосудистой системе, давлению и метеозависимости. Это не значит, что путь в горы людям с подобными проблемами закрыт, но им важно заранее заняться укреплением сосудов и развитием выносливости.

Ещё одна проблема — суставы и опорно-двигательный аппарат. В частности грыжи и протрузии. Поскольку в походе придётся нести рюкзак, тем, у кого есть проблемы со спиной или невралгии, стоит трезво оценивать свои силы. Хотя человечество придумало много способов преодолевать скользкие поверхности, мокрые, поросшие лишайником каменные глыбы-курумы всё так же требуют хорошей координации и полной сосредоточенности.

Развить координацию помогут простые упражнения: приседания на одной и двух ногах, балансборд, сапборд, прыжки на месте и в длину, запрыгивание на ступеньку, лазание.

С какими проблемами со здоровьем опасно идти в горы?

Сергей Веснин врач, эксперт в области массажа, мануальной терапии, методов реабилитации «Выбранный маршрут нужно «примерять» на конкретный диагноз. Врачи предлагают рассматривать хронические заболевания как фактор, который задаёт допустимый диапазон высот и темп набора».

Человек с лёгкой астмой и хорошим контролем симптомов нередко чувствует себя в субальпийской зоне сопоставимо с городом. Пациент с ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких — прим. ред.) и одышкой при обычной ходьбе начинает страдать уже на высоте, которую здоровые люди воспринимают как «курортную».

Для диабета I типа ключевыми становятся не только цифры глюкозы, но и способность группы управлять питанием, нагрузкой и хранением инсулина на холоде.

В этих же рекомендациях отдельно подчёркивают, что у людей старше 65 лет риск высотного отёка лёгких значительно выше, чем у молодёжи, даже при сопоставимом уровне подготовки. Визит к врачу будет гораздо более предметным, когда вместо общего «смогу ли я в горы» обсуждаются конкретный профиль высот, длительность автономии и запасные варианты выхода. Не стоит рисковать, лучше заранее проконсультироваться по поводу возможных рисков.

Что положить в аптечку для похода?

Важный критерий качества аптечки для похода заключается в том, что турист умеет использовать каждый предмет в нескольких сценариях, а не только по инструкции. Схемы применения лекарств должны быть отработаны до начала восхождения и в момент экстренной ситуации.

По опыту российских и зарубежных экспедиционных врачей, непосвящённый человек часто не в состоянии освоить даже идеально укомплектованный набор. Подготовка идёт «на земле»: на высоте когнитивные ресурсы уходят на простейшие действия, и времени на то, чтобы разобраться даже в самых элементарных, но новых схемах уже не остаётся.

Аптечка для похода собирается из модулей: травмы и кровотечения, раны и травмы кожи, боль и воспаление, желудочно-кишечные расстройства, аллергия, высота, плюс индивидуальные препараты.

Короткие треки

Для классического трека с приютами и доступом к медпункту (или отдельному квалифицированному врачу в походе) достаточно эластичных бинтов, нескольких типов повязок, лейкопластыря, антисептика, базовых анальгетиков, регидратационных солей и антигистаминных средств.

Длительные походы

Для длительной автономной работы на высоте добавляют более серьёзные перевязочные материалы, средства иммобилизации, иногда — турникет и гемостатические салфетки, а по показаниям и по заранее оговорённым с врачом схемам — препараты для профилактики и лечения высотной болезни.

Как оказать первую помощь?

Навыки первой помощи связывают маршрут и аптечку в единую систему. Сначала пострадавшему обеспечивается безопасность места, где оказывается ПМП: отсутствие осыпи, грозового фронта, риска камнепада. Затем проверяется физическое состояние: дыхание, кровообращение, состояние сознания. Также обеспечивается защита от холода или перегрева.

Типичная ситуация: участник срывается на осыпи, жалуется на сильную боль в голени. Инструктор, работающий по алгоритму, не ограничивается повязкой: он последовательно исключает массивное кровотечение, травму головы и шеи, угрозу переохлаждения, а потом уже решает, выдержит ли группа медленный спуск своим ходом или нужна эвакуация с привлечением спасателей.

В российских памятках МЧС и современных руководствах по первой помощи структура действий прописана очень похожим образом, хотя и в более упрощённой форме. Главное, о чём важно помнить, — при оказании ПМП в походе важно не лечить, а именно стабилизировать состояние пострадавшего.

Отдельной строкой идёт высотная патология. Лёгкая острая горная болезнь с головной болью, тошнотой и нарушением сна при умеренном наборе высоты служит сигналом остановить движение вверх и перейти к наблюдению. При появлении шаткости походки, изменений поведения, выраженной одышки в покое или влажного кашля специалисты говорят о подозрении на высотный отёк мозга или лёгких.

В этом случае ключевой шаг — спуск на меньшую высоту, а уже затем — кислород, переносная гипербарическая камера и медикаменты, включённые в план лечения врачом. В туристической практике решение «ещё немного поднимемся, а там полегчает» рассматривают как один из главных поведенческих факторов риска при высотной болезни.

Одна из неочевидных опасностей, которая поджидает туристов во время похода — аллергии. Они могут возникнуть от контакта с насекомыми, растениями, животными или от непривычной пищи. В экстремальных условиях аллергия может проявиться даже у прежде ей не страдавшего. Самое частое и очевидное — укус пчелы или осы. У большинства это вызывает быстро проходящий отёк, но возможен и анафилактический шок, особенно если человека раньше не кусали.

Менее очевидная, но не менее серьёзная опасность — заросли борщевика. Попавшему в них грозят не только сильные ожоги, но и обширная аллергическая реакция. В таких случаях пострадавшему нужно немедленно дать дозу антигистаминного, а спутникам — сделать всё для оказания качественной помощи (устроить привал, избавить пострадавшего от ноши, а в идеале — сойти с маршрута, чтобы как можно скорее доставить его в медпункт).

Если суммировать, то современная и качественная подготовка к горному походу складывается из трёх блоков.

Структура маршрута и акклиматизации. Оценка индивидуальных рисков с учётом конкретных заболеваний и возраста. Практические навыки оказания первой помощи и модульная аптечка, которыми группа владеет не только теоретически, но и на уровне простых отработанных сценариев.

Для опытного спортсмена или врача такой взгляд смещает фокус: значение имеют не только максимум поднятого веса и максимальное количество кислорода, которое организм способен использовать при работе, но и то, насколько чётко команда распознаёт критические состояния, умеет своевременно менять план и сохраняет ресурс на принятие решений в тот момент, когда вершина уже видна, а организм предлагает совсем другую траекторию.