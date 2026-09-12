Ваш первый хайкинг-поход: полный гайд по подготовке для новичка

Хайкинг — это однодневный пеший поход по заранее известному и подготовленному маршруту. В России его чаще называют «походом выходного дня» или «ПВД». Термин «хайкинг» закрепился, чтобы отделить это занятие от треккинга и бэкпэкинга.

Начинать знакомство с пешими походами нужно с выбора маршрута и поиска единомышленников. Это могут быть сообщества в соцсетях, турклубы или приложения.

Идеальный вариант – обратиться к профессионалам, стать частью группы путешественников. Атмосфера там обычно доброжелательная, новичкам рады, а опытные товарищи поделятся знаниями и опытом.

О чём расскажем:

Кому подходит хайкинг?

Алексей Рачунь аттестованный гид со стажем более 20 лет, автор путеводителей по Уралу и создатель маршрутов «Хайкинг хорош тем, что предъявляет минимальные требования к физической нагрузке, а подготовленные тропы и маршруты делают ориентирование на местности доступным даже горожанам. Поэтому, если вам нравится бывать на свежем воздухе и вы в поисках нового — стоит попробовать хайкинг, начав с несложных маршрутов».

Физическая подготовка

Хайкингом можно заниматься в любом возрасте. Что касается здоровья – есть простой тест. Если вы способны без остановок подняться на пятый этаж, а следом спуститься, перескакивая через ступеньку – хайкинг по равнине дастся вам очень легко.

Многие маршруты до 5 км в одну сторону подходят всем. Конечно, нужно учитывать перепад высот. Если самостоятельная оценка вызывает затруднения, следует обратиться к опыту других людей. В первые походы не стоит отправляться самостоятельно.

По мере вовлечённости будут расти и требования к подготовке. Пешие маршруты требуют не столько силы, сколько выносливости.

Фото: Valerii Apetroaiei/ istockphoto.com

Полезны упражнения с собственным весом:

ходьба по дорожке с уклоном;

подъёмы по лестницам;

отжимания;

планка;

бёрпи;

пробежки.

Они укрепляют тело и развивают координацию. Однако для первого шага по простейшему маршруту ничего из этого не нужно. Вам потребуются лишь желание и подходящая обувь.

Идти одному или в компании

Поскольку природа непредсказуема, хайкингом стоит начать заниматься в компании из двух и более человек. Заранее предупредите родных и близких о своём путешествии. Оговорите с ними последовательность действий, если вы не вышли на связь после похода.

Организованные туры

Хайкинг подразумевает, что во время прогулки вам встретятся какие-то достопримечательности. Бывает, что бизнес организует к ним туры. Пути хайкера и экскурсанта иногда совпадают.

В любом случае важнейшая часть любого, даже краткосрочного похода — подготовка. Она включает в себя сбор всей доступной информации. В ходе поиска вам наверняка встретятся как коммерческие предложения турфирм или клубов, так и предложения о совместной организации путешествия, например, об оплате заброски до начала маршрута. В первом случае вы получите услугу под ключ, во втором — вам удастся сэкономить и повстречать близких по духу людей.

Услуги гида необходимы на сложном рельефе. Гид обучит правильной ходьбе и проконтролирует движение на скалах, крутых спусках и осыпях. Для первых шагов участие знающего человека очень важно.

Фото: Lacheev/ istockphoto.com

Как выбрать свой первый маршрут

Очень общо все маршруты можно разделить на равнинные, по пересечённой местности и горные.

Равнинные проходят по местам со слабым набором и сбросом высоты. На них, как правило, нет осыпей, круч, камнепадов, но могут встречаться болотистые или сырые участки.

Пересечённая местность предусматривает преодоление оврагов, логов, ложбин, водных участков, подъём и спуск с небольших (например, прибрежных) скал и высот.

Фото: molchanovdmitry/ istockphoto.com

Горные маршруты ведут к вершинам или пролегают по склонам. Здесь сложный рельеф, все типы грунта, осыпи, камни, частая перемена погоды и суровые природные условия. Но поскольку хайкинг – однодневный поход, набор высоты редко превышает несколько сотен метров, хоть это и очень серьёзное испытание.

Общепринятых категорий сложности, как в альпинизме, нет. Но в приложениях и у турклубов обычно указывают усреднённый уровень, например, «подойдёт неподготовленным».

Если вы никогда не бывали в походах:

выбирайте самые простые маршруты – до 5 км в одну сторону;

двигайтесь только маркированными тропами;

избегайте обрывов и берегов горных рек;

при любых сомнениях или дискомфорте – поворачивайте назад.

Инвентарь и экипировка

Так как хайкинг – пеший поход, особое внимание уделите обуви. Она должна иметь нескользящую подошву и фиксировать голеностоп. Подойдут треккинговые ботинки или спортивные кроссовки.

Крайне желательны треккинговые палки. Они помогают при подъёмах и спусках, разгружают спину и плечи. Подойдут простые трёхколенные палки из дюралюминия.

Остальное снаряжение можно приобретать постепенно, руководствуясь принципом разумности. Из базовых вещей в любом походе нужны средства от насекомых, пауэрбанк, налобный фонарик и нож.

Фото: Brasileira/ istockphoto.com

Типичные ошибки новичков в хайкинг-походах

Даже простой маршрут может преподнести сюрпризы и привести к фатальным последствиям, если пренебрегать простыми правилами.

Недооценка маршрута

Информацию о любом маршруте стоит изучать всесторонне, в том числе на форумах, в блогах, по отзывам на сайтах и агрегаторах.

Переоценка собственных сил

Подходы «все прошли, и я пройду» или «гиду заплачено, пусть хоть на себе несёт» — в корне неправильные. Они не сработают ни в одном хобби, где нужно прилагать усилия. Поэтому сначала оцениваем маршрут, затем — собственные силы.

Неподходящая экипировка

Тесная одежда и неподходящая обувь испортят вам всё путешествие. В худшем случае неподходящая экипировка приведёт к серьёзным травмам. Позаботьтесь о своей безопасности и выберите обувь, одежду по размеру и погоде.

Фото: elenaleonova/ istockphoto.com

Игнорирование погоды

В горах и лесу погода меняется мгновенно, всегда проверяйте прогноз перед путешествием. Никогда не жертвуйте здоровьем ради красивого образа и фотографий.

Надежда на технологии

Обязательно скачивайте офлайн-карты перед походом, а лучше вовсе, чтобы была бумажная распечатка маршрута. Рано или поздно Сеть пропадёт в любом случае, будьте готовы к этому. Если пересекаете водоём, постарайтесь не утопить телефон.

Нарушение правил пожарной безопасности

В однодневном походе костёр чаще всего глупость, а не необходимость. Большинство пожаров происходят по вине человека. Не разводите огонь без необходимости.

Фото: Onfokus/ istockphoto.com

Незнание правил поведения в группе

Договоритесь о сигналах, назначьте ведущего и замыкающего. Темп задавайте по самому медленному. Держитесь вместе и никогда не разделяйтесь! Каждая группа уверена, что не потеряет ни одного участника, но некоторые ошибаются. Относитесь к безопасности серьёзно.

Пренебрежение опасностью насекомых

Обрабатывайте одежду и снаряжение репеллентами, осматривайте себя и спутников каждые полтора-два часа на наличие клещей. Насекомые способны испортить поход даже с идеальным маршрутом и погодой.

Популярные маршруты для новичков в России

Для первого опыта идеальны маршруты с хорошей навигацией, простым рельефом и развитой инфраструктурой.

Карелия, Паянарви: маршрут на Кивакку. 5-7 км. Леса, озёра, гранитные скалы-гольцы.

Фото: Alexandrite/ istockphoto.com

Краснодарский край: Гуамское ущелье. Проезд по живописному ущелью на специальном туристическом поезде. Можно выйти на одной из остановок и пройти часть пути пешком по оборудованной тропе, наслаждаясь видами без сложных подъёмов.

Урал: национальный парк «Таганай». Классический маршрут на приют «Белый ключ» (до скалы Три Брата). Около 7 км в одну сторону. Тропа отличная, набор высоты – плавный.

Фото: Pavel Vozmischev/ istockphoto.com

Алтай: «Кольцо Суханова» в ущелье Актру. Лёгкий маршрут протяжённостью около 5 км по предгорьям с красивыми видами на Катунь и озеро. Идеален для самого первого знакомства с Алтаем.

Прибайкалье: Большая Байкальская тропа. Стартовать лучше с участка «Листвянка — Большие Коты» (около 20 км). Тропа проходит вдоль берега Байкала, виды захватывающие. Есть вариант сократить путь вдвое, уплыв из Котов на катере.

Камчатка: Природный парк «Налычево». Есть маршруты по горячим источникам. Расстояния – от 5 до 16 км в одну сторону по относительно ровной местности. Часть пути можно сократить заброской.

Фото: guenterguni/ istockphoto.com

Ещё один отличный способ погрузиться в тему — это хайк-лагеря. В России такие есть в Приэльбрусье или на Алтае, где проживание и радиальные выходы по разным маршрутам объединены в один тур. В Европе популярны лагеря в Итальянских Доломитах, а для подготовленных — в Непале, в предгорьях Гималаев (регион Аннапурны).