Ваш первый хайкинг-поход: полный гайд по подготовке для новичка

Хайкинг — это однодневный пеший поход по заранее известному и подготовленному маршруту. В России его чаще называют «походом выходного дня» или «ПВД». Термин «хайкинг» закрепился, чтобы отделить это занятие от треккинга и бэкпэкинга.
Начинать знакомство с пешими походами нужно с выбора маршрута и поиска единомышленников. Это могут быть сообщества в соцсетях, турклубы или приложения.
Идеальный вариант – обратиться к профессионалам, стать частью группы путешественников. Атмосфера там обычно доброжелательная, новичкам рады, а опытные товарищи поделятся знаниями и опытом.
О чём расскажем:
- Кому подходит хайкинг?
- Идти одному или в компании
- Как выбрать свой первый маршрут
- Инвентарь и экипировка
- Типичные ошибки новичков в хайкинг-походах
- Популярные маршруты для новичков в России
Кому подходит хайкинг?
«Хайкинг хорош тем, что предъявляет минимальные требования к физической нагрузке, а подготовленные тропы и маршруты делают ориентирование на местности доступным даже горожанам. Поэтому, если вам нравится бывать на свежем воздухе и вы в поисках нового — стоит попробовать хайкинг, начав с несложных маршрутов».
Физическая подготовка
Хайкингом можно заниматься в любом возрасте. Что касается здоровья – есть простой тест. Если вы способны без остановок подняться на пятый этаж, а следом спуститься, перескакивая через ступеньку – хайкинг по равнине дастся вам очень легко.
Многие маршруты до 5 км в одну сторону подходят всем. Конечно, нужно учитывать перепад высот. Если самостоятельная оценка вызывает затруднения, следует обратиться к опыту других людей. В первые походы не стоит отправляться самостоятельно.
По мере вовлечённости будут расти и требования к подготовке. Пешие маршруты требуют не столько силы, сколько выносливости.
Фото: Valerii Apetroaiei/ istockphoto.com
Полезны упражнения с собственным весом:
- ходьба по дорожке с уклоном;
- подъёмы по лестницам;
- отжимания;
- планка;
- бёрпи;
- пробежки.
Они укрепляют тело и развивают координацию. Однако для первого шага по простейшему маршруту ничего из этого не нужно. Вам потребуются лишь желание и подходящая обувь.
Идти одному или в компании
Поскольку природа непредсказуема, хайкингом стоит начать заниматься в компании из двух и более человек. Заранее предупредите родных и близких о своём путешествии. Оговорите с ними последовательность действий, если вы не вышли на связь после похода.
Организованные туры
Хайкинг подразумевает, что во время прогулки вам встретятся какие-то достопримечательности. Бывает, что бизнес организует к ним туры. Пути хайкера и экскурсанта иногда совпадают.
В любом случае важнейшая часть любого, даже краткосрочного похода — подготовка. Она включает в себя сбор всей доступной информации. В ходе поиска вам наверняка встретятся как коммерческие предложения турфирм или клубов, так и предложения о совместной организации путешествия, например, об оплате заброски до начала маршрута. В первом случае вы получите услугу под ключ, во втором — вам удастся сэкономить и повстречать близких по духу людей.
Услуги гида необходимы на сложном рельефе. Гид обучит правильной ходьбе и проконтролирует движение на скалах, крутых спусках и осыпях. Для первых шагов участие знающего человека очень важно.
Фото: Lacheev/ istockphoto.com
Как выбрать свой первый маршрут
Очень общо все маршруты можно разделить на равнинные, по пересечённой местности и горные.
Равнинные проходят по местам со слабым набором и сбросом высоты. На них, как правило, нет осыпей, круч, камнепадов, но могут встречаться болотистые или сырые участки.
Пересечённая местность предусматривает преодоление оврагов, логов, ложбин, водных участков, подъём и спуск с небольших (например, прибрежных) скал и высот.
Фото: molchanovdmitry/ istockphoto.com
Горные маршруты ведут к вершинам или пролегают по склонам. Здесь сложный рельеф, все типы грунта, осыпи, камни, частая перемена погоды и суровые природные условия. Но поскольку хайкинг – однодневный поход, набор высоты редко превышает несколько сотен метров, хоть это и очень серьёзное испытание.
Общепринятых категорий сложности, как в альпинизме, нет. Но в приложениях и у турклубов обычно указывают усреднённый уровень, например, «подойдёт неподготовленным».
Если вы никогда не бывали в походах:
- выбирайте самые простые маршруты – до 5 км в одну сторону;
- двигайтесь только маркированными тропами;
- избегайте обрывов и берегов горных рек;
- при любых сомнениях или дискомфорте – поворачивайте назад.
Инвентарь и экипировка
Так как хайкинг – пеший поход, особое внимание уделите обуви. Она должна иметь нескользящую подошву и фиксировать голеностоп. Подойдут треккинговые ботинки или спортивные кроссовки.
Крайне желательны треккинговые палки. Они помогают при подъёмах и спусках, разгружают спину и плечи. Подойдут простые трёхколенные палки из дюралюминия.
Остальное снаряжение можно приобретать постепенно, руководствуясь принципом разумности. Из базовых вещей в любом походе нужны средства от насекомых, пауэрбанк, налобный фонарик и нож.
Фото: Brasileira/ istockphoto.com
Типичные ошибки новичков в хайкинг-походах
Даже простой маршрут может преподнести сюрпризы и привести к фатальным последствиям, если пренебрегать простыми правилами.
Недооценка маршрута
Информацию о любом маршруте стоит изучать всесторонне, в том числе на форумах, в блогах, по отзывам на сайтах и агрегаторах.
Переоценка собственных сил
Подходы «все прошли, и я пройду» или «гиду заплачено, пусть хоть на себе несёт» — в корне неправильные. Они не сработают ни в одном хобби, где нужно прилагать усилия. Поэтому сначала оцениваем маршрут, затем — собственные силы.
Неподходящая экипировка
Тесная одежда и неподходящая обувь испортят вам всё путешествие. В худшем случае неподходящая экипировка приведёт к серьёзным травмам. Позаботьтесь о своей безопасности и выберите обувь, одежду по размеру и погоде.
Фото: elenaleonova/ istockphoto.com
Игнорирование погоды
В горах и лесу погода меняется мгновенно, всегда проверяйте прогноз перед путешествием. Никогда не жертвуйте здоровьем ради красивого образа и фотографий.
Надежда на технологии
Обязательно скачивайте офлайн-карты перед походом, а лучше вовсе, чтобы была бумажная распечатка маршрута. Рано или поздно Сеть пропадёт в любом случае, будьте готовы к этому. Если пересекаете водоём, постарайтесь не утопить телефон.
Нарушение правил пожарной безопасности
В однодневном походе костёр чаще всего глупость, а не необходимость. Большинство пожаров происходят по вине человека. Не разводите огонь без необходимости.
Фото: Onfokus/ istockphoto.com
Незнание правил поведения в группе
Договоритесь о сигналах, назначьте ведущего и замыкающего. Темп задавайте по самому медленному. Держитесь вместе и никогда не разделяйтесь! Каждая группа уверена, что не потеряет ни одного участника, но некоторые ошибаются. Относитесь к безопасности серьёзно.
Пренебрежение опасностью насекомых
Обрабатывайте одежду и снаряжение репеллентами, осматривайте себя и спутников каждые полтора-два часа на наличие клещей. Насекомые способны испортить поход даже с идеальным маршрутом и погодой.
Популярные маршруты для новичков в России
Для первого опыта идеальны маршруты с хорошей навигацией, простым рельефом и развитой инфраструктурой.
Карелия, Паянарви: маршрут на Кивакку. 5-7 км. Леса, озёра, гранитные скалы-гольцы.
Фото: Alexandrite/ istockphoto.com
Краснодарский край: Гуамское ущелье. Проезд по живописному ущелью на специальном туристическом поезде. Можно выйти на одной из остановок и пройти часть пути пешком по оборудованной тропе, наслаждаясь видами без сложных подъёмов.
Урал: национальный парк «Таганай». Классический маршрут на приют «Белый ключ» (до скалы Три Брата). Около 7 км в одну сторону. Тропа отличная, набор высоты – плавный.
Фото: Pavel Vozmischev/ istockphoto.com
Алтай: «Кольцо Суханова» в ущелье Актру. Лёгкий маршрут протяжённостью около 5 км по предгорьям с красивыми видами на Катунь и озеро. Идеален для самого первого знакомства с Алтаем.
Прибайкалье: Большая Байкальская тропа. Стартовать лучше с участка «Листвянка — Большие Коты» (около 20 км). Тропа проходит вдоль берега Байкала, виды захватывающие. Есть вариант сократить путь вдвое, уплыв из Котов на катере.
Камчатка: Природный парк «Налычево». Есть маршруты по горячим источникам. Расстояния – от 5 до 16 км в одну сторону по относительно ровной местности. Часть пути можно сократить заброской.
Фото: guenterguni/ istockphoto.com
Ещё один отличный способ погрузиться в тему — это хайк-лагеря. В России такие есть в Приэльбрусье или на Алтае, где проживание и радиальные выходы по разным маршрутам объединены в один тур. В Европе популярны лагеря в Итальянских Доломитах, а для подготовленных — в Непале, в предгорьях Гималаев (регион Аннапурны).