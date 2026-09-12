Почему матч Соболенко и Рыбакиной — это не теннис, а психологический триллер?

Андрей Гребнев спортивный психолог «На календаре вторая неделя US Open, и впереди нас ждёт, пожалуй, самое интригующее противостояние турнира: Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Комментаторы будут говорить о силе ударов, о тактике, о покрытии. Но как спортивный психолог я смотрю на этот матч совершенно под другим углом».

‎То, что мы увидим на корте, – это не просто теннис. Это столкновение двух абсолютно разных, глубоко проработанных, но полярных психологических защитных механизмов. Это битва «контролируемого хаоса» и «абсолютной изоляции». Предлагаю разобрать данные стратегии подробно.

‎Соболенко: от заложницы аффекта к хозяйке состояния

Не так давно мы разбирали психологический портрет Арины. Говорили о том, как она осознанно отказалась от постоянной терапии, чтобы не попасть в ловушку «делегирования контроля» и взять 100% ответственности на себя. Отмечали её склонность к аффектам, однако сейчас Арина научилась тому, что в психологии называется сублимацией агрессии.

Раньше её злость выливалась в слёзы или разбитые ракетки. Сейчас она использует эту энергию для усиления взрывных движений. Арина мастерски использует «контекстуальное расщепление»: на корте она безжалостный «тигр», но стоит матчу закончиться, как она мгновенно переключается, не «жуя ментальную жвачку» из ошибок сутками напролёт.

Арина Соболенко Фото: Al Bello/Getty Images

Обратите внимание на её микроритуалы между розыгрышами: поправка струн, глубокий вдох, фокус взгляда. Это якоря, которые возвращают её в состояние «здесь и сейчас», не давая миндалевидному телу (нашему центру страха и паники) перехватить управление. Арина больше не борется с эмоциями, она дала им русло.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

‎Рыбакина: иллюзия «Ледяной королевы»

‎С Еленой Рыбакиной ситуация гораздо более сложная. Я бы сказал — уязвимая с точки зрения глубинной психологии. Мы привыкли называть её «Ледяной королевой». Но в психологии нет понятия «отсутствие эмоций». Есть эмоциональное контейнирование и гиперконтроль.

‎‎Елена выстроила вокруг себя непробиваемую когнитивную броню. Её стоицизм – это выученная реакция на стресс. В моменты напряжения она не кричит, не бьёт по мячу, её лицо остаётся неподвижным. Обыватель думает: «Какая устойчивость!». Однако сама Елена признавалась: «Внутри всегда много эмоций, но я стараюсь держать их под контролем», отмечая, что бывают моменты, когда «хочется всё крушить и ломать», однако она сознательно выбирает сдерживание.

Елена Рыбакина Фото: Sarah Stier/Getty Images

Именно в эти моменты, когда Елена делает невынужденную ошибку, посмотрите на её плечи и шею. Там возникает микронапряжение. Она не выпускает пар наружу, она запирает его внутри. В психологии это называется интернализацией стресса. Проблема такого подхода в том, что у «контейнера» есть предел прочности.

Если Арина Соболенко будет постоянно создавать для Елены ситуации высокого давления, заставлять её принимать решения за доли секунды в условиях жёсткого дефицита времени, лёд может треснуть. И тогда мы увидим не гнев, а классическую реакцию «замри», когда тело просто отказывается выполнять отработанные моторные паттерны из-за перегрузки нервной системы.

Елена Рыбакина Фото: Julian Finney/Getty Images

‎Матч внутри матча: кто сломается первым?

‎‎Как же будут взаимодействовать эти два психотипа на корте?

‎‎Стратегия Соболенко

Арине категорически нельзя входить в ритм Елены. Рыбакиной комфортны автоматизм, предсказуемость и отсутствие эмоциональных качелей. Задача Соболенко – ломать этот автоматизм. Ей нужно играть на грани риска, менять темп, использовать дропы, заставлять Елену принимать нестандартные решения. Арина должна провоцировать «внутренний диалог» в голове Рыбакиной.

Как только Елена начнёт анализировать свои действия во время розыгрыша (а не до него), её моторика замедлится на те самые 0,2 секунды, которых Арине хватит для победного удара.

Арина Соболенко Фото: Julian Finney/Getty Images

‎‎Стратегия Рыбакиной

Елене нужно использовать психологическое айкидо. Её задача – быть «чёрной дырой», которая поглощает агрессию Соболенко и не отдаёт ничего взамен. Арина – игрок-огонь, ей нужен кислород (эмоциональный отклик соперницы, поддержка трибун, визуальный контакт). Если Елена будет играть подчёркнуто отстранённо, не смотреть на Арину при смене сторон, игнорировать её эмоциональные всплески, та может начать «перегорать».

Внутренний голос Соболенко может шепнуть: «Я бьюсь как сумасшедшая, а ей всё равно». И что тогда? Может включиться старый «демон» – желание доказать, которое приведёт к потере контроля над глубиной ударов.

Елена Рыбакина Фото: Patrick Smith/Getty Images

‎‎Прогноз от спортивного психолога

‎‎Этот матч будет решён не в соотношении первых подач и виннерсов. Он решится в голове.

‎‎Если Арина сможет удержать свой уровень активации в «зелёной зоне» (состояние потока, где эмоции есть, но они под контролем), а не скатится в «красную зону» (аффект и суета), её мощь будет непробиваема для Елены.

‎‎Но если Рыбакиной удастся навязать затяжной, изматывающий теннис, где каждый гейм длится по 15-20 минут, она выиграет за счёт истощения когнитивного ресурса соперницы. Елене нужно не «переиграть» Арину, а «переждать» её, заставив ту самую сублимацию агрессии превратиться в деструктивную силу.

‎‎Мы увидим не просто теннис. Мы увидим, чья психологическая броня окажется прочнее, а чья выученная реакция на стресс – эффективнее.

‎‎Лёд или пламя? С точки зрения нейробиологии я бы поставил на ту, кто сможет сохранить доступ к префронтальной коре головного мозга в моменты критического напряжения. В большом теннисе побеждает не тот, кто сильнее бьёт по мячу, а тот, кто лучше слышит себя.‎