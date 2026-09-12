Что такое треккинг: специфика, маршруты, безопасность

Треккинг — один из самых быстрорастущих видов активного отдыха в мире. Его суть — в пеших путешествиях по специально маркированным маршрутам, доступным для человека с практически любой подготовкой. География треккинга не знает границ. Маршруты можно найти везде: от загородных троп до знаменитых многодневных походов в Гималаях или Альпах.

О чём расскажем:

Что такое треккинг?

Слово произошло от голландского trek (миграция), и уже значительно позже оно трансформировалось в английское trekking. В ХХ веке оно означало длительное и сложное путешествие. Сегодня «треккинг» — уже устоявшийся термин в сфере туризма. Он означает поход по размеченным и маркированным тропам с заранее известным маршрутом.

Ролан Рамазанов инструктор-проводник по горному туризму «В России треккинг — это современное переосмысление походов. Он похож на пешеходный и горный туризм. Однако треккинг не подразумевает серьёзной спортивной подготовки. А по горному и спортивному туризму проводятся соревнования. Их участники регулярно тренируются и состоят в специализированных клубах».

Альпинизм близок к этим видам спорта, но предполагает использование специального снаряжения и высокий уровень подготовки. Треккингом может заниматься любой активный человек, не имеющий серьёзных противопоказаний. Начинать лучше в организованной группе под руководством инструктора-проводника. Однако горный поход требует определённого планирования, понимания возможных опасностей и умения им противостоять.

Как выбрать маршрут?

Треккинговый маршрут предполагает маркированную тропу протяжённостью от нескольких до десятков, а то и сотен километров.

На пути могут встречаться препятствия:

водные преграды;

перевалы;

крутые склоны;

осыпи.

Фото: svetikd/ istockphoto.com

У популярных треккинговых маршрутов есть описания, которые несложно найти в Сети.

В них указаны:

сложность маршрута;

географические особенности;

протяжённость;

перепады высот;

места ночлега и отдыха.

Если вы отправляетесь в поход в составе организованной группы, то всю основную работу по подготовке возьмёт на себя инструктор-проводник. Вам остаётся только следовать его рекомендациям и указаниям.

Для первого похода рекомендуется выбрать однодневный маршрут, с перепадом высот не более 1000 м и протяжённостью не более 10 км. Это полноценный день треккинга, с обеденным привалом, остановками для отдыха и фотосессий.

Выбирайте маршрут с хорошо размеченной тропой. Идеальный вариант — треккинг на территории национального парка или заповедника, где сотрудники всегда помогут, если что-то пойдёт не по плану.

Как правильно экипироваться?

Для однодневного треккинга летом в горах, на умеренных высотах до 3000 м нам понадобятся:

удобная треккинговая обувь (ботинки или кроссовки) на хорошем, нескользящем протекторе;

брюки треккинговые (синтетические, лёгкие и дышащие);

лонгслив;

кепка или панама;

утепляющий слой (флисовая кофта);

ветровка;

солнцезащитные очки;

рюкзак объёмом 25-30 л с удобной анатомической спиной и поясом;

термос с чаем, перекус;

заряженный телефон с загруженными заранее офлайн-картами,

компактный пауэрбанк;

аптечка индивидуальная (с назначенными лечащим врачом препаратами, солнцезащитным кремом, пластырями для мозолей, анальгетиком);

фонарик (налобный);

спички или зажигалка, нож;

документы (паспорт) в герметичной упаковке;

питьевая вода;

треккинговые палки (по желанию, они помогут на сложном рельефе).

Фото: molchanovdmitry/ istockphoto.com

В многодневный (от двух и более дней) поход в список снаряжения добавятся:

рюкзак объёмом 55-70 л (вместо рюкзака на 25-30 л);

спальный мешок с температурой комфорта на три-пять градусов ниже предполагаемой ночной температуры;

палатка двухслойная (стоит заранее потренироваться в её установке);

туристический коврик (можно надувной);

газовая горелка, газ;

посуда для приготовления пищи, кружка, миска, ложка;

продуктовая раскладка из расчёта: два горячих приёма пищи (завтрак, ужин) и обеденный перекус на каждый день похода;

комплект термобелья для сна;

сменная футболка, бельё, носки.

Есть элементы туристического снаряжения, которые рекомендуется выбирать особенно тщательно.

Обувь. Неправильно подобранные ботинки или натёртые мозоли способны поставить под угрозу срыва всё путешествие. Рюкзак. Выбранный не по росту или размеру, а также некачественный рюкзак начнёт доставлять дискомфорт уже на первом километре пути. Спальный мешок. Лучше выбирать температурный режим спальника с небольшим запасом по комфорту.

При подборе одежды стоит делать выбор в пользу изделий из современных синтетических материалов – они быстро сохнут, хорошо дышат и функциональны.

Основные ошибки начинающих путешественников

«Пойду в поход в том, что не жалко»

«Пойду в поход в том, что не жалко» – в корне неверная концепция. Инженеры и разработчики современной одежды и обуви десятилетиями трудились над тем, чтобы в сложных условиях нам было тепло, сухо и комфортно. Не нужно выходить на маршрут в старых дедушкиных джинсах, протёртых кедах и полинявшей хлопковой футболке. Это неудобно и даже опасно.

Дублирование элементов экипировки

Две пары одинаковых брюк, две кофты или три рубашки только займут место в рюкзаке и добавят лишний вес.

Золотое правило при сборах: берите ту одежду, которую можете надеть на себя одновременно, соблюдая принцип слоёв.

Возьмите термобельё, флисовую кофту, ветровку. Такого «сэндвича» вполне достаточно для большинства треккинговых троп в тёплое время года.

«Телефон мне не понадобится»

Обязательно проверьте заряд вашего телефона перед выходом на маршрут, возьмите с собой пауэрбанк. На смартфон установите приложение для навигации по пересечённой местности и загрузите офлайн-карту района, по которому планируете поход.

Обучитесь использовать компас и бумажные карты, возьмите их с собой. Однако поначалу не полагайтесь на них полностью. Держите заряженный телефон при себе.

Фото: skynesher/ istockphoto.com

Безопасность

Любое путешествие, будь это многодневный треккинг или однодневный хайкинг, требует соблюдения определённых требований и правил безопасности.

Если вы отправляетесь в поход в составе организованной группы, выполняйте все рекомендации вашего инструктора-проводника. Этот человек несёт ответственность, в том числе уголовную, за вашу жизнь и здоровье.

В первый поход рекомендуем отправиться именно с организованной группой. Инструктор всегда подскажет, как правильно действовать. В компании опытных путешественников всегда легче понять, как всё устроено. С постепенным приобретением опыта можно рассматривать уже самостоятельные походы.

Фото: hobo_018/ istockphoto.com

При самостоятельном выходе на маршрут обязательно зарегистрируйте ваш поход в МЧС, даже если это однодневная прогулка в лес. Сейчас подать заявку очень легко. Достаточно заполнить в течение нескольких минут небольшую форму на официальном сайте ведомства. Сообщите близким ваш предполагаемый маршрут, возможные сходы с него, контрольные сроки возвращения.

Важно уделить внимание безопасности ещё на этапе подготовки. Треккинговые тропы, как правило, хорошо размечены и благоустроены, но погода может внести свои коррективы. В условиях недостаточной видимости сбиться с тропы очень легко. Установите на ваш смартфон офлайн-карты местности, которую планируете посетить.

Изучите возможности аварийного схода с маршрута в случае внезапного ухудшения погоды или самочувствия. Будет полезным знать, ловит ли на маршруте, и в каких местах, мобильная связь.

Стоит обратить внимание и на климатическую зональность. Например, на Кавказе в июне, на средних высотах до 2000 м над уровнем моря царит лето, и дневные температуры достигают 30℃. Но стоит подняться на высоту 3000 м, и сразу появятся снежно-ледовые склоны. Ночные температуры запросто уйдут в отрицательные значения.

Рекомендуется пройти курсы оказания первой помощи. Это крайне важно и полезно для каждого человека не только для занятий треккингом, но и в повседневной жизни. Обучающие курсы сейчас проводит множество специализированных организаций совершенно бесплатно.

Экология

Важно помнить и соблюдать главное правило нахождения в природной локации: после нас должно быть чище, чем до нас.

Не оставляйте после себя следов

Уносите весь образовавшийся в процессе прохождения маршрута мусор. Даже излишки еды оставлять в лесу опасно. Таким образом вы прикармливаете диких животных.

Фото: freemixer/ istockphoto.com

Не разводите костры без необходимости

Разводите костры только при необходимости. Например, чтобы приготовить еду. Разжигайте их только в специально отведённых для этого местах. Помните, что 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека!

Не вредите растениям

Красивые цветы с альпийских лугов допустимо унести с собой только на фотографиях. В таком виде они вас будут радовать намного дольше. То, какой природа предстанет перед нашими детьми в будущем, зависит нашего осознанного отношения сейчас.

Фото: Adventure_Photo/ istockphoto.com

Горный и пешеходный туризм, треккинг – это отличная возможность исследовать мир дикой природы, доступная практически каждому.

Долгие пешие прогулки на свежем воздухе благотворно сказываются не только на физическом, но и на ментальном здоровье. В горах перезагрузка проходит моментально: проблемы и переживания отступают и кажутся незначительными. Уже давно доказано благотворное влияние природы на состояние человека – от крепкого сна до сниженной тревоги.

Даже в небольших путешествия вы увидите панорамы, от которых захватывает дух, извилистые горные тропы, за каждым поворотом которых открывается всё более невероятный вид. Вас ждут новые знакомства и надёжные товарищи, которые подадут руку помощи в нужный момент. Ходите в горы, любите природу, и пусть все путешествия непременно сбываются!