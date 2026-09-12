Что такое треккинг: специфика, маршруты, безопасность

Треккинг — один из самых быстрорастущих видов активного отдыха в мире. Его суть — в пеших путешествиях по специально маркированным маршрутам, доступным для человека с практически любой подготовкой. География треккинга не знает границ. Маршруты можно найти везде: от загородных троп до знаменитых многодневных походов в Гималаях или Альпах.
О чём расскажем:
- Что такое треккинг?
- Как выбрать маршрут?
- Как правильно экипироваться?
- Основные ошибки начинающих путешественников
- Безопасность
- Экология
Что такое треккинг?
Слово произошло от голландского trek (миграция), и уже значительно позже оно трансформировалось в английское trekking. В ХХ веке оно означало длительное и сложное путешествие. Сегодня «треккинг» — уже устоявшийся термин в сфере туризма. Он означает поход по размеченным и маркированным тропам с заранее известным маршрутом.
«В России треккинг — это современное переосмысление походов. Он похож на пешеходный и горный туризм. Однако треккинг не подразумевает серьёзной спортивной подготовки. А по горному и спортивному туризму проводятся соревнования. Их участники регулярно тренируются и состоят в специализированных клубах».
Альпинизм близок к этим видам спорта, но предполагает использование специального снаряжения и высокий уровень подготовки. Треккингом может заниматься любой активный человек, не имеющий серьёзных противопоказаний. Начинать лучше в организованной группе под руководством инструктора-проводника. Однако горный поход требует определённого планирования, понимания возможных опасностей и умения им противостоять.
Как выбрать маршрут?
Треккинговый маршрут предполагает маркированную тропу протяжённостью от нескольких до десятков, а то и сотен километров.
На пути могут встречаться препятствия:
- водные преграды;
- перевалы;
- крутые склоны;
- осыпи.
Фото: svetikd/ istockphoto.com
У популярных треккинговых маршрутов есть описания, которые несложно найти в Сети.
В них указаны:
- сложность маршрута;
- географические особенности;
- протяжённость;
- перепады высот;
- места ночлега и отдыха.
Если вы отправляетесь в поход в составе организованной группы, то всю основную работу по подготовке возьмёт на себя инструктор-проводник. Вам остаётся только следовать его рекомендациям и указаниям.
Для первого похода рекомендуется выбрать однодневный маршрут, с перепадом высот не более 1000 м и протяжённостью не более 10 км. Это полноценный день треккинга, с обеденным привалом, остановками для отдыха и фотосессий.
Выбирайте маршрут с хорошо размеченной тропой. Идеальный вариант — треккинг на территории национального парка или заповедника, где сотрудники всегда помогут, если что-то пойдёт не по плану.
Как правильно экипироваться?
Для однодневного треккинга летом в горах, на умеренных высотах до 3000 м нам понадобятся:
- удобная треккинговая обувь (ботинки или кроссовки) на хорошем, нескользящем протекторе;
- брюки треккинговые (синтетические, лёгкие и дышащие);
- лонгслив;
- кепка или панама;
- утепляющий слой (флисовая кофта);
- ветровка;
- солнцезащитные очки;
- рюкзак объёмом 25-30 л с удобной анатомической спиной и поясом;
- термос с чаем, перекус;
- заряженный телефон с загруженными заранее офлайн-картами,
- компактный пауэрбанк;
- аптечка индивидуальная (с назначенными лечащим врачом препаратами, солнцезащитным кремом, пластырями для мозолей, анальгетиком);
- фонарик (налобный);
- спички или зажигалка, нож;
- документы (паспорт) в герметичной упаковке;
- питьевая вода;
- треккинговые палки (по желанию, они помогут на сложном рельефе).
Фото: molchanovdmitry/ istockphoto.com
В многодневный (от двух и более дней) поход в список снаряжения добавятся:
- рюкзак объёмом 55-70 л (вместо рюкзака на 25-30 л);
- спальный мешок с температурой комфорта на три-пять градусов ниже предполагаемой ночной температуры;
- палатка двухслойная (стоит заранее потренироваться в её установке);
- туристический коврик (можно надувной);
- газовая горелка, газ;
- посуда для приготовления пищи, кружка, миска, ложка;
- продуктовая раскладка из расчёта: два горячих приёма пищи (завтрак, ужин) и обеденный перекус на каждый день похода;
- комплект термобелья для сна;
- сменная футболка, бельё, носки.
Есть элементы туристического снаряжения, которые рекомендуется выбирать особенно тщательно.
- Обувь. Неправильно подобранные ботинки или натёртые мозоли способны поставить под угрозу срыва всё путешествие.
- Рюкзак. Выбранный не по росту или размеру, а также некачественный рюкзак начнёт доставлять дискомфорт уже на первом километре пути.
- Спальный мешок. Лучше выбирать температурный режим спальника с небольшим запасом по комфорту.
При подборе одежды стоит делать выбор в пользу изделий из современных синтетических материалов – они быстро сохнут, хорошо дышат и функциональны.
Основные ошибки начинающих путешественников
«Пойду в поход в том, что не жалко»
«Пойду в поход в том, что не жалко» – в корне неверная концепция. Инженеры и разработчики современной одежды и обуви десятилетиями трудились над тем, чтобы в сложных условиях нам было тепло, сухо и комфортно. Не нужно выходить на маршрут в старых дедушкиных джинсах, протёртых кедах и полинявшей хлопковой футболке. Это неудобно и даже опасно.
Дублирование элементов экипировки
Две пары одинаковых брюк, две кофты или три рубашки только займут место в рюкзаке и добавят лишний вес.
Возьмите термобельё, флисовую кофту, ветровку. Такого «сэндвича» вполне достаточно для большинства треккинговых троп в тёплое время года.
«Телефон мне не понадобится»
Обязательно проверьте заряд вашего телефона перед выходом на маршрут, возьмите с собой пауэрбанк. На смартфон установите приложение для навигации по пересечённой местности и загрузите офлайн-карту района, по которому планируете поход.
Обучитесь использовать компас и бумажные карты, возьмите их с собой. Однако поначалу не полагайтесь на них полностью. Держите заряженный телефон при себе.
Фото: skynesher/ istockphoto.com
Безопасность
Любое путешествие, будь это многодневный треккинг или однодневный хайкинг, требует соблюдения определённых требований и правил безопасности.
Если вы отправляетесь в поход в составе организованной группы, выполняйте все рекомендации вашего инструктора-проводника. Этот человек несёт ответственность, в том числе уголовную, за вашу жизнь и здоровье.
В первый поход рекомендуем отправиться именно с организованной группой. Инструктор всегда подскажет, как правильно действовать. В компании опытных путешественников всегда легче понять, как всё устроено. С постепенным приобретением опыта можно рассматривать уже самостоятельные походы.
Фото: hobo_018/ istockphoto.com
При самостоятельном выходе на маршрут обязательно зарегистрируйте ваш поход в МЧС, даже если это однодневная прогулка в лес. Сейчас подать заявку очень легко. Достаточно заполнить в течение нескольких минут небольшую форму на официальном сайте ведомства. Сообщите близким ваш предполагаемый маршрут, возможные сходы с него, контрольные сроки возвращения.
Важно уделить внимание безопасности ещё на этапе подготовки. Треккинговые тропы, как правило, хорошо размечены и благоустроены, но погода может внести свои коррективы. В условиях недостаточной видимости сбиться с тропы очень легко. Установите на ваш смартфон офлайн-карты местности, которую планируете посетить.
Изучите возможности аварийного схода с маршрута в случае внезапного ухудшения погоды или самочувствия. Будет полезным знать, ловит ли на маршруте, и в каких местах, мобильная связь.
Стоит обратить внимание и на климатическую зональность. Например, на Кавказе в июне, на средних высотах до 2000 м над уровнем моря царит лето, и дневные температуры достигают 30℃. Но стоит подняться на высоту 3000 м, и сразу появятся снежно-ледовые склоны. Ночные температуры запросто уйдут в отрицательные значения.
Рекомендуется пройти курсы оказания первой помощи. Это крайне важно и полезно для каждого человека не только для занятий треккингом, но и в повседневной жизни. Обучающие курсы сейчас проводит множество специализированных организаций совершенно бесплатно.
Экология
Важно помнить и соблюдать главное правило нахождения в природной локации: после нас должно быть чище, чем до нас.
Не оставляйте после себя следов
Уносите весь образовавшийся в процессе прохождения маршрута мусор. Даже излишки еды оставлять в лесу опасно. Таким образом вы прикармливаете диких животных.
Фото: freemixer/ istockphoto.com
Не разводите костры без необходимости
Разводите костры только при необходимости. Например, чтобы приготовить еду. Разжигайте их только в специально отведённых для этого местах. Помните, что 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека!
Не вредите растениям
Красивые цветы с альпийских лугов допустимо унести с собой только на фотографиях. В таком виде они вас будут радовать намного дольше. То, какой природа предстанет перед нашими детьми в будущем, зависит нашего осознанного отношения сейчас.
Фото: Adventure_Photo/ istockphoto.com
Горный и пешеходный туризм, треккинг – это отличная возможность исследовать мир дикой природы, доступная практически каждому.
Долгие пешие прогулки на свежем воздухе благотворно сказываются не только на физическом, но и на ментальном здоровье. В горах перезагрузка проходит моментально: проблемы и переживания отступают и кажутся незначительными. Уже давно доказано благотворное влияние природы на состояние человека – от крепкого сна до сниженной тревоги.
Даже в небольших путешествия вы увидите панорамы, от которых захватывает дух, извилистые горные тропы, за каждым поворотом которых открывается всё более невероятный вид. Вас ждут новые знакомства и надёжные товарищи, которые подадут руку помощи в нужный момент. Ходите в горы, любите природу, и пусть все путешествия непременно сбываются!