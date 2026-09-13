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Осень в горах: куда ехать за солнцем, свежим воздухом и активным отдыхом?

Осень в горах: лучшие направления для активного отдыха — от Алтая до Кавказа
Владимир Виноградов
Осень в горах — активные путешествия
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Рассказывает постоянный эксперт «Чемпионата».
<a href="https://www.championat.com/authors/5843/1.html">Владимир Виноградов</a>
Владимир Виноградов
президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story

«Бархатный сезон — едва ли не лучшее время, чтобы отправиться в российские горы. Летом здесь бывает слишком жарко, в горнолыжный сезон — многолюдно, а осенью природа будто специально оставляет путешественнику несколько недель идеального баланса: золотые леса, прозрачный воздух, заснеженные вершины и вполне проходимые тропы. Рассказываю, куда ехать за активным отдыхом в сентябре и октябре — от Алтая до Кавказа».

Алтай

Для активного путешественника осенний Алтай привлекателен тем, что позволяет совместить несколько «картинок» и способов передвижения на одном маршруте. Сесть в машину и отправиться по Чуйскому тракту, остановиться у перевала, пройти несколько километров пешком, а на следующий день — пересесть на лошадь и уйти верхом в дoлину.

В сентябре горы ещё достаточно гостеприимны для такого путешествия: дни — солнечные и тёплые, но изнуряющая жара уже отступает. Особое удовольствие — наблюдать, как в течение для меняются погода и пейзаж. У подножия гор золотятся берёзы, по склонам рассыпаются темно-зелёные хвойные леса, а прямо над ними белеют заснеженные вершины.

Осенний пейзаж реки Катунь

Осенний пейзаж реки Катунь

Фото: Olga_Gavrilova / istockphoto.com

Для поклонников водных видов спорта алтайская осень дарит ещё и возможность красиво закрыть сезон: вода в Катуни становится ощутимо прохладнее, маршруты сплавов – чуть экстремальнее, зато сама река и окружающие скалы выглядят особенно выразительно. А тем, кто предпочитает сушу, подойдут конные маршруты – один из самых атмосферных способов забраться туда, где можно почувствовать настоящий, живой Алтай без туристической суеты.

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Адыгея

У Адыгеи есть удобное качество, которое особенно важно в коротком отпуске – она довольно компактная. Если выйти ранним утром из Каменномостского и отправиться вдоль Белой, к вечеру можно оказаться среди совсем другого ландшафта – на плато Лаго-Наки.

Осенью здесь очень приятно: воздух прохладный, из леса уже тянет прелыми листьями, а на открытых участках плато появляется характерный горный ветер, напоминающий о приближении зимы. Самый очевидный вариант исследовать адыгейскую часть Западного Кавказа – хайкинг.

Лесной водопад в Адыгее

Лесной водопад в Адыгее

Фото: alkir / istockphoto.com

Маршрут к водопадам Руфабго не требует специальной подготовки и позволяет за несколько часов увидеть каньон Белой, лес и каскад водопадов. При этом многодневные выходы к Лаго-Наки, на отрытое пространство, могут оказаться гораздо более требовательными к подготовке и снаряжению, чем может показаться на первый взгляд.

Адыгея интересна ещё и тем, что физическую нагрузку здесь можно менять буквально каждый день. Один день посвятить спелеологии в Большой Азишской пещере, на следующий — отправиться на конную прогулку по лесным дорогам, а третий оставить для рафтинга на Белой. Мне нравится и другой местный гибридный формат – джип-поездки по горным дорогам: они позволяют добраться до отдалённых локаций, а уже на месте — пройти пару десятков километров пешком.

Рассказывает постоянный эксперт «Чемпионата»:
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Красная Поляна

Красная Поляна подойдёт тем, кто любит одновременно и активный отдых, и комфорт. Здесь можно провести весь день на ногах, а вечером — вернуться в отель, сходить в баню и поужинать в одном из ресторанов. Самое интересное в сентябре и октябре — пользоваться канатными дорогами как самым быстрым способом попасть к началу маршрута. Подняться наверх, уйти пешком по одной из экотроп, а затем вернуться в дoлину уже другим путём.

На курортах есть маршруты разной сложности: от коротких прогулок на несколько часов до довольно серьёзных выходов с набором высоты. Если идти выше, обязательно нужно учитывать время последнего спуска: осенью темнеет ощутимо раньше, а погода на хребте может отличаться от той, что была утром внизу.

Кавказские горы, Роза Хутор, Сочи

Кавказские горы, Роза Хутор, Сочи

Фото: saiko3p / istockphoto.com

Но ограничиваться пешими маршрутами здесь необязательно. В тёплые осенние дни можно взять велосипед и отправиться по горным дорогам, а любителям адреналина подойдут каньонинг и спуски по горным рекам. При этом есть важный сезонный нюанс: к октябрю часть летней инфраструктуры начинает закрываться на профилактику перед зимним сезоном. Поэтому перед поездкой лучше проверить расписание конкретного подъёмника или активности. Но в этом и есть прелесть Красной Поляны: если погода испортилась, не обязательно «терять» целый день. Можно спуститься к морю, погулять по Сочи, а на следующий день — снова подняться в горы.

Хибины

В Хибинах осень приходит совсем не так, как на Кавказе или Алтае. Тундра начинает полыхать красно-жёлтыми красками в самом начале сентября, а уже к концу месяца есть риск застать первый снег. Но эти несколько коротких недель стоят того, чтобы приехать на Кольский полуостров.

Один из лучших способов почувствовать Хибины – просто уйти подальше от города: подняться в сторону перевала Геологов или выбрать маршрут в районе Большого Вудъявра. Через несколько минут после выхода привычный пейзаж исчезнет: вокруг останется открытая тундра: камни, ручьи, мох и невысокие кустарники.

Хибины

Хибины

Фото: Oleg Semenkevich / istockphoto.com

Дорога будет то подниматься на каменистый гребень, то снова нырять в дoлину. А после почти обязательного дождя придётся пристально следить за каждым шагом, чтобы не поскользнуться на камнях. Однако в этом есть своя прелесть: возвращение домой будет сопровождаться очень приятным ощущением, что день прошёл в настоящих «серьёзных» горах, а не на очередной оборудованной экотропе.

Но главная причина навестить Хибины осенью – это, конечно, северное сияние. Именно в сентябре ночи становятся достаточно длинными и тёмными, а погода всё ещё позволяет проводить время на улице без полноценной зимней экипировки. Правда, увидеть его по расписанию не получится. Даже хороший прогноз ничего не гарантирует: небо могут закрыть облака, а активность — оказаться слишком слабой. Иногда приходится просто несколько часов ездить по окрестностям Кировска в надежде, что тучи наконец разойдутся. Зато, если повезёт, все эти ожидания окупятся за несколько минут чистого восторга.

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