Собираемся в треккинговый поход: как экипироваться и что взять с собой

«Что такое треккинг? Это пешеходные маршруты на несколько дней с переменой высот, ночёвками и непредсказуемой погодой. Здесь важны защита от дождя и удобные ботинки, а также качество снаряжения, которое обеспечивает безопасность. Неправильная экипировка может превратить приключение в испытание на выживание. Что действительно нужно брать в серьёзный треккинг и как избежать ошибок при сборах?»
О чём расскажем:
- Экипировка для треккинга
- Как отличить хорошую экипировку от плохой
- Снаряжение для ночёвки
- Инвентарь, аксессуары, гаджеты
- Чек-лист: что взять обязательно
- Типичные ошибки
- Что важно сделать перед выходом
Экипировка для треккинга
Рюкзак
В среднем на три дня подойдёт рюкзак на 60-70 л, на неделю и больше – экспедиционные модели на 110-130 л. Факт: снаряжение высокого качества (и цены) может уложиться и в рюкзак 45 л на четыре-пять дней.
Кроме объёма, важна примерка. Делать её важно в полной нагрузке: только так станет ясно, насколько комфортно идти с рюкзаком, есть ли у него жёсткий каркас, подвесная система, регулировки и вентиляция спины.
Фото: Evgeniy Grishchenko / istockphoto.com
Ботинки
Серьёзный треккинг подразумевает тяжёлый рюкзак, а это риск подвернуть ногу, повышенная нагрузка на ноги и стопы – им нужны дополнительная поддержка и фиксация. Поэтому высокие ботинки обязательны – с низкими ходят только очень опытные и подготовленные туристы.
Принцип многослойности
Занимаясь треккингом, важно поддерживать правильную терморегуляцию, чтобы не замёрзнуть или, наоборот, не перегреться и не вспотеть. Для этого каждый новичок должен освоить простое правило: несколько тонких слоёв одежды согреют лучше, чем один толстый.
- Первый слой — базовый, термобельё. Отводит влагу от тела и поддерживает оптимальную температуру. Синтетическое подходит для движения, справляется с влагой и контролирует тепло. Хлопковое и шерстяное оптимально для небольших нагрузок, холодного времени года, лагеря и ночёвки.
- Второй слой — термический: флис, пуховые свитера. Обеспечивает термоизоляцию и продолжает отвод влаги дальше от тела.
- Третий слой — защитный: куртки, ветровки. Завершают вывод влаги, но в основном защищают от дождя, ветра и снега.
Эти слои можно комбинировать в зависимости от погоды: если на подъёме жарко, можно снять флиску, если начался дождь – надеть куртку с мембраной, а на привале в ветреную погоду – утеплиться пуховкой. В запас стоит взять нижнее бельё, несколько пар носков, а также пуховые чуни для ночёвки в холода и второй комплект термобелья. А вот вторая куртка или запасные ботинки будут лишними и только добавят вес.
Фото: Solovyova / istockphoto.com
Как отличить хорошую экипировку от плохой
- Качественные материалы и фурнитура ― молнии, застёжки, швы.
- Продуманная конструкция – например, у хорошего рюкзака множество регулировок под разные типы телосложения.
- Оптимальные для треккинга показатели – диапазон температур спальника, водо- и ветронепроницаемость куртки.
Фото: AscentXmedia / istockphoto.com
Снаряжение для ночёвки
При недосыпе снижается концентрация и растёт риск травм. Чтобы высыпаться, важно положить в рюкзак несколько вещей.
- Палатку, подходящую по сезону и количеству человек.
- Коврик. Важно, чтобы показатель R-value подходил по температурным условиям – он говорит о теплоизоляционных свойствах коврика. Чем выше R-value, тем теплее.
- Спальный мешок, соответствующий температуре похода. Здесь не стоит экономить: хороший пуховый спальник бывает компактнее и легче синтетического с теми же характеристиками.
- Химические одноразовые грелки или каталитическую — для особо холодных ночей.
Инвентарь, аксессуары, гаджеты
Треккинговые палки
Треккинговые палки увеличивают количество опор: их можно выставить перед собой и тем самым обрести более устойчивое положение как на спуске, так и при подъёме. Особенно палки выручают на спусках с тяжёлым рюкзаком. Они снимают нагрузку с коленей и помогают держать равновесие.
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