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Собираемся в треккинговый поход: как экипироваться и что взять с собой, чек-лист

Собираемся в треккинговый поход: как экипироваться и что взять с собой

Давид Кумаритов
Автор:
Фото: gubernat / istockphoto.com
Как собраться в треккинговый поход
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Ловите подробный гайд от эксперта с чек-листом и разбором типичных ошибок.

<a href="https://www.championat.com/authors/5977/1.html">Давид Кумаритов</a>
Давид Кумаритов
PRO-эксперт «Спортмастер PRO»

«Что такое треккинг? Это пешеходные маршруты на несколько дней с переменой высот, ночёвками и непредсказуемой погодой. Здесь важны защита от дождя и удобные ботинки, а также качество снаряжения, которое обеспечивает безопасность. Неправильная экипировка может превратить приключение в испытание на выживание. Что действительно нужно брать в серьёзный треккинг и как избежать ошибок при сборах?»

О чём расскажем:

Специфика, история, простые маршруты и экипировка — кратко обо всём:
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Экипировка для треккинга

Рюкзак

В среднем на три дня подойдёт рюкзак на 60-70 л, на неделю и больше – экспедиционные модели на 110-130 л. Факт: снаряжение высокого качества (и цены) может уложиться и в рюкзак 45 л на четыре-пять дней.

Кроме объёма, важна примерка. Делать её важно в полной нагрузке: только так станет ясно, насколько комфортно идти с рюкзаком, есть ли у него жёсткий каркас, подвесная система, регулировки и вентиляция спины.

Фото: Evgeniy Grishchenko / istockphoto.com

Ботинки

Серьёзный треккинг подразумевает тяжёлый рюкзак, а это риск подвернуть ногу, повышенная нагрузка на ноги и стопы – им нужны дополнительная поддержка и фиксация. Поэтому высокие ботинки обязательны – с низкими ходят только очень опытные и подготовленные туристы.

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Принцип многослойности

Занимаясь треккингом, важно поддерживать правильную терморегуляцию, чтобы не замёрзнуть или, наоборот, не перегреться и не вспотеть. Для этого каждый новичок должен освоить простое правило: несколько тонких слоёв одежды согреют лучше, чем один толстый.

Эти слои можно комбинировать в зависимости от погоды: если на подъёме жарко, можно снять флиску, если начался дождь – надеть куртку с мембраной, а на привале в ветреную погоду – утеплиться пуховкой. В запас стоит взять нижнее бельё, несколько пар носков, а также пуховые чуни для ночёвки в холода и второй комплект термобелья. А вот вторая куртка или запасные ботинки будут лишними и только добавят вес.

Фото: Solovyova / istockphoto.com

Как отличить хорошую экипировку от плохой

Экипировка низкого качества выдаёт себя сразу: материалы выглядят непрочно, швы кривые, молнии заедают уже в магазине, конструкция примитивная, без регулировок.

Фото: AscentXmedia / istockphoto.com

Снаряжение для ночёвки

При недосыпе снижается концентрация и растёт риск травм. Чтобы высыпаться, важно положить в рюкзак несколько вещей.

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Инвентарь, аксессуары, гаджеты

Треккинговые палки

Треккинговые палки увеличивают количество опор: их можно выставить перед собой и тем самым обрести более устойчивое положение как на спуске, так и при подъёме. Особенно палки выручают на спусках с тяжёлым рюкзаком. Они снимают нагрузку с коленей и помогают держать равновесие.

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