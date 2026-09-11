Собираемся в треккинговый поход: как экипироваться и что взять с собой

Давид Кумаритов PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Что такое треккинг? Это пешеходные маршруты на несколько дней с переменой высот, ночёвками и непредсказуемой погодой. Здесь важны защита от дождя и удобные ботинки, а также качество снаряжения, которое обеспечивает безопасность. Неправильная экипировка может превратить приключение в испытание на выживание. Что действительно нужно брать в серьёзный треккинг и как избежать ошибок при сборах?»

О чём расскажем:

Экипировка для треккинга

Рюкзак

В среднем на три дня подойдёт рюкзак на 60-70 л, на неделю и больше – экспедиционные модели на 110-130 л. Факт: снаряжение высокого качества (и цены) может уложиться и в рюкзак 45 л на четыре-пять дней.

Кроме объёма, важна примерка. Делать её важно в полной нагрузке: только так станет ясно, насколько комфортно идти с рюкзаком, есть ли у него жёсткий каркас, подвесная система, регулировки и вентиляция спины.

Фото: Evgeniy Grishchenko / istockphoto.com

Ботинки

Серьёзный треккинг подразумевает тяжёлый рюкзак, а это риск подвернуть ногу, повышенная нагрузка на ноги и стопы – им нужны дополнительная поддержка и фиксация. Поэтому высокие ботинки обязательны – с низкими ходят только очень опытные и подготовленные туристы.

Принцип многослойности

Занимаясь треккингом, важно поддерживать правильную терморегуляцию, чтобы не замёрзнуть или, наоборот, не перегреться и не вспотеть. Для этого каждый новичок должен освоить простое правило: несколько тонких слоёв одежды согреют лучше, чем один толстый.

Первый слой — базовый, термобельё. Отводит влагу от тела и поддерживает оптимальную температуру. Синтетическое подходит для движения, справляется с влагой и контролирует тепло. Хлопковое и шерстяное оптимально для небольших нагрузок, холодного времени года, лагеря и ночёвки.

Второй слой — термический: флис, пуховые свитера. Обеспечивает термоизоляцию и продолжает отвод влаги дальше от тела.

Третий слой — защитный: куртки, ветровки. Завершают вывод влаги, но в основном защищают от дождя, ветра и снега.

Эти слои можно комбинировать в зависимости от погоды: если на подъёме жарко, можно снять флиску, если начался дождь – надеть куртку с мембраной, а на привале в ветреную погоду – утеплиться пуховкой. В запас стоит взять нижнее бельё, несколько пар носков, а также пуховые чуни для ночёвки в холода и второй комплект термобелья. А вот вторая куртка или запасные ботинки будут лишними и только добавят вес.

Фото: Solovyova / istockphoto.com

Как отличить хорошую экипировку от плохой

Качественные материалы и фурнитура ― молнии, застёжки, швы.

Продуманная конструкция – например, у хорошего рюкзака множество регулировок под разные типы телосложения.

Оптимальные для треккинга показатели – диапазон температур спальника, водо- и ветронепроницаемость куртки.

Экипировка низкого качества выдаёт себя сразу: материалы выглядят непрочно, швы кривые, молнии заедают уже в магазине, конструкция примитивная, без регулировок.

Фото: AscentXmedia / istockphoto.com

Снаряжение для ночёвки

При недосыпе снижается концентрация и растёт риск травм. Чтобы высыпаться, важно положить в рюкзак несколько вещей.

Палатку, подходящую по сезону и количеству человек.

Коврик. Важно, чтобы показатель R-value подходил по температурным условиям – он говорит о теплоизоляционных свойствах коврика. Чем выше R-value, тем теплее.

Спальный мешок, соответствующий температуре похода. Здесь не стоит экономить: хороший пуховый спальник бывает компактнее и легче синтетического с теми же характеристиками.

Химические одноразовые грелки или каталитическую — для особо холодных ночей.

Инвентарь, аксессуары, гаджеты

Треккинговые палки

Треккинговые палки увеличивают количество опор: их можно выставить перед собой и тем самым обрести более устойчивое положение как на спуске, так и при подъёме. Особенно палки выручают на спусках с тяжёлым рюкзаком. Они снимают нагрузку с коленей и помогают держать равновесие.

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