Потерял ногу в мотоаварии и через несколько лет переплыл Босфор. История Дмитрия Семёнова

Для Дмитрия Семёнова спорт стал не просто способом восстановления, а инструментом, чтобы заново выстроить границы возможного. В 2022 году он попал в мотоаварию и потерял ногу, но его жизнь на этом не остановилась. Дмитрий вплотную занялся плаванием и приблизился к одному из самых знаковых водных вызовов — заплыву через Босфор.

23 августа 2026 года Семёнов переплыл пролив за 1:24.49. В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, как плавание стало частью его новой реальности, какой ценой далась подготовка и почему важно ставить цели, которые поначалу пугают.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова / «Чемпионат»

Погружение в плавание

Плавание пришло в мою жизнь внезапно — сразу после аварии. После ампутации стало понятно: если я хочу уверенно ходить на протезе, надо серьёзно укреплять мышцы спины. Нужен был такой спорт, где работает всё тело.

Нашёл тренера, девушку, члена паралимпийской сборной с ампутацией руки. Она обучила меня азам. Я-то думал, что умею плавать, а оказалось – нет. Потом она ушла в декрет, и я нашёл другого инструктора. Первое время он не понимал, что со мной делать, но не отступил. В итоге именно этот тренер привёл меня к тем результатам, которые есть сейчас. С ним я занимаюсь до сих пор.

После ампутации я понял одну вещь: возможности человека почти безграничны, если есть готовность бороться с тем, чего раньше даже не представлял. Поэтому и спортивные вызовы стали казаться посильными.

Два-три раза в неделю я обязательно хожу в спортзал, чтобы качать мышцы. Для плавания это критично: крепкие плечи и спина держат технику и дают выносливость. В этом году я прыгнул с парашютом с 4000 м в тандеме с инструктором. Воспринимаю это как преодоление себя. Сейчас присматриваюсь к паралимпийской стендовой стрельбе.

Главная опора — моё окружение. Когда случилась авария, друзья не дали мне закрыться. Навещали в больнице, а после выписки вытаскивали гулять, возили на коляске, просто были рядом. Для меня это стало главным стимулом. Я хотел как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, стать самостоятельным, не быть обузой. Именно это желание вело меня и к реабилитации, и к спорту, и к любым достижениям.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

Большая цель и путь к ней

После шести месяцев регулярных тренировок в 2023-м полгода я не плавал совсем. Быстро понял, что мне не хватает этой нагрузки. Полноценно вернулся к регулярным занятиям в 2024 году. Тренер сразу задал серьёзный темп: «разминка — 400 м». Я тогда думал, что и 50 не проплыву. Но уже через месяц эти 400 м стали для меня вполне посильной разминкой.

Мне важно ставить чёткие цели. Без них тренировки быстро превращаются в рутину. После ампутации первой задачей было научиться уверенно ходить на протезе. Потом, когда плавание перестало быть просто способом укрепить мышцы, захотелось масштаба. Я начал смотреть, какие бывают заплывы, и наткнулся на Босфор. В моей ситуации переплыть пролив было настоящим достижением.

Слоты на заплыв через Босфор достать непросто. Всего стартует около 3000 человек, а на Россию выделяют примерно 350 мест. Их раскупают за семь минут, несмотря на стоимость в $ 750 .

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

В конце 2025 года зарегистрировался на сайте организаторов, заранее подготовил платёжные инструменты. Весной 2026-го мы с женой сидели сразу с нескольких телефонов и компьютеров, чтобы заполнить анкету и не упустить момент. И у нас всё получилось. Дальше шла системная подготовка: работа в бассейне и в зале, правильное питание, массажи и ЛФК.

В июле случился мой по-настоящему серьёзный старт. Я участвовал в заплыве «Кудыкина гора» на 5,8 км по реке Дон в Липецкой области. До этого были только короткие дистанции — примерно по километру, они не давали такого ощущения нагрузки. А перед Босфором мне было важно понять, насколько я готов провести в воде больше часа. Там и волна, и течение, и нужно уметь ориентироваться в открытой воде.

Перед «Кудыкиной горой» меня волновали сразу несколько вещей. Во-первых, плотная группа: на старте было около 60 человек, и нужно быстро выплыть на свою траекторию. Во‑вторых, отсутствие дна: в бассейне ты знаешь, что через 50 м можно остановиться и отдохнуть, а в открытой воде такой возможности нет. В-третьих, вопрос к собственному телу. На практике это проявилось буквально. В середине дистанции у меня свело здоровую ногу, и часть пути я плыл практически на одних руках.

Было больно и тяжело, но именно тогда я понял: цель не просто доплыть, а подготовиться так, чтобы свести риски к минимуму.

Подготовка к Босфору

Я старался подойти к подготовке максимально качественно. После «Кудыкиной горы» серьёзно занялся лечебной физкультурой, делал массажи, ставил банки — всё, чтобы расслабить и разгрузить мышцы.

Важную роль сыграл тренер. Он сам дважды переплывал Босфор и хорошо понимал, на что делать упор. На каждом этапе я спрашивал его: «Насколько я готов? Что нужно доработать?» Наставник помогал выстраивать режим, подсказывал, где добавить, а где поберечь силы. Конечно, были и сильные переживания. Жена беременна и очень волновалась за меня. Сомнения были понятны.

Поддержка супруги и тренера стала для меня главным ресурсом.

Во время подготовки к заплыву я тренировался два-три раза в бассейне и два-три раза в зале в неделю. Летом по выходным старался добавлять занятия на открытой воде: ездил в Подмосковье, на реки и озёра. Тренер давал конкретные задания, и я полтора-два часа плавал по плану. Иногда ходил в открытый бассейн. Это были дополнительные самостоятельные тренировки, которые сильно помогали.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

После заплыва на «Кудыкиной горе» я чётко увидел проблему: мышцы здоровой ноги быстро забивались, их сводило. Поскольку эта нога — опорная, нагрузка на неё выше, и мышцы быстрее устают. Начал работать с инструктором по ЛФК. Смысл был в том, чтобы нога работала стабильно и не подводила на длинной дистанции. Плыть только на руках — это совсем другой уровень нагрузки, и я хотел исключить такую необходимость.

К Босфору можно подходить по‑разному. Кто-то занимается два-три месяца и просто хочет переплыть: главное — уложиться в двухчасовой лимит. Мне же хотелось не просто финишировать, а показать достойный результат. По прошлым стартам я понимал, что могу выплыть из полутора часов, и поставил перед собой эту цель.

Подготовка была усиленной. С поздней тренировки в бассейне возвращался около 23:00, дома ещё нужно было успеть сделать бытовые дела, ложился примерно в 1:00, вставал в 6:00. Это был тяжёлый, но осознанный труд — и именно так достигаются цели.

Сейчас я работаю в протезной компании, в службе заботы и помогаю людям, которым нужны протезы. Хочу, чтобы мои достижения служили примером. Жизнь не заканчивается на сложностях, и, если есть цель и готовность работать, можно многого добиться.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

Первая встреча с Босфором

Путь до старта в Стамбуле тоже дал свои эмоции. Я ехал из аэропорта и пересекал мост, который как раз был первой точкой после старта. Смотрел на Босфор, осознавал масштаб. Дон широкий, может, 50-100 м, а Босфор — около 2200 м. То есть это примерно 20 таких рек. Если что-то пойдёт не так, выплыть будет намного сложнее.

Эмоции были смешанными: хотелось верить, что всё получится, но страх и волнение тоже были.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

За два дня до заплыва приехал в стартовый городок, получил пакет участника, лишний раз посмотрел на воду и понял – назад дороги нет. Желание преодолеть дистанцию перевешивало любые сомнения.

Накануне старта русские участники устраивают заплыв с корабля: арендуют судно, собирают тех, кто плывёт через Босфор, и подробно объясняют, как всё устроено, по какой траектории лучше идти и на какие ориентиры смотреть. Я тоже проплыл с ними и получил чёткое понимание структуры заплыва — это сильно сняло тревожность.

День Х

В субботу накануне старта я лёг спать раньше обычного — в 22:00, потому что в воскресенье нужно было быть на месте уже в 7:00. Сон — важная часть восстановления. Утром съел углеводный сэндвич, выпил кофе, вызвал такси и поехал. На месте купил новые очки — хотел, чтобы видимость была максимально чёткой. Переоделся, побыл с женой в зоне поддержки, а в 8:00 пошёл в зону пловцов.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

У каждого участника был трекер, фиксировавший время старта и финиша. Зона старта и финиша — одна и та же: участников на кораблях доставляют к точке старта, оттуда они плывут обратно к финишу. Нужно было решить вопрос с протезом. Брать его на корабль нельзя, а потом сложно вернуть. Я заранее договорился с тренером. Он подошёл к камере хранения и помог мне допрыгать до корабля.

Я был единственным пловцом с ампутацией среди 2207 участников. Осознание этого добавило ответственности, хотелось показать достойный результат.

Когда я выпрыгивал на пандус, волонтёры начали аплодировать. Это была нетипичная ситуация. Все забегают на своих ногах, а тут я. Эти аплодисменты дали мне мощный прилив сил. Мы сели на корабль. Стартовали сначала турки, потом выпускали остальных.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

Из‑за того что я стоял на одной ноге, толкаться в толпе не мог, поэтому стартовал практически последним. Но это не имело значения. Время считается по трекеру — от пересечения стартовой до финишной линии. При прыжке в Босфор в левую часть очков попала вода, но времени и желания переворачиваться и выливать её не было. Так и поплыл — с водой в очках, будто перевёз её с азиатской стороны Стамбула на европейскую.

Первые 800 м — это этап «продышаться и поймать ритм». Нужно было выплыть к середине Босфора. Когда я добрался до моста, понял, что всё идёт по плану. Дальше двигался, ориентируясь на вышку, флагшток и башни. Примерно на середине дистанции почувствовал, что чуть сместился вправо, ближе к берегу, где бывают водовороты. Сразу взял левее, вышел на середину и продолжил. За полтора-два километра до финиша нужно было смещаться правее, к берегу. Я уже видел финиш — он ярко подсвечивался, и это придавало сил.

От моста до смещения к финишу — самая длинная часть, около 3,5 км. Всё шло хорошо, я чувствовал силы и даже начал обгонять людей, хотя стартовал последним. Без часов приходилось ориентироваться по ощущениям и темпу. В какой‑то момент свело стопу: боль была терпимой, и я решил не обращать внимания.

За 1,5-2 км до берега началась сильная волна. При каждом вдохе в лицо прилетала вода. Неприятно, но я воспринимал это как часть дистанции — со стихией можно бороться. Ближе к берегу, примерно за километр, появилось опасное течение: оно могло снести в сторону от финиша. Были моменты, когда казалось, что я стою на месте или меня чуть сносит. Я корректировал курс.

Финиш — один из самых сложных этапов. Разные течения и потоки могут мешать. Один раз я буквально чувствовал, что стою на месте. Пришлось выплывать левее и брать более острый угол. Впереди уже виднелся пандус с лестницами, а справа — трибуны, люди аплодировали. Когда подплыл к финишу, пришло осознание: я сделал это!

Уже в финишном городке мы с женой искали моё имя и наконец увидели: Дмитрий Семёнов — 1:24.49. Я не только переплыл Босфор, но и выполнил свою внутреннюю цель — уложиться в полтора часа. Получилось на пять минут быстрее. Эмоции были невероятные.

Я был частью большого спортивного события, и это чувство дорогого стоит. За пределами стартового городка меня ждала группа поддержки — семь человек из разных городов и стран. Объятия, поздравления — это был особенный момент.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

Восстановление и новые цели

Со следующего дня я вернулся к щадящему режиму: три-четыре тренировки в неделю вместе с залом. Хочу дать организму спокойно войти в привычный ритм. Параллельно присматриваюсь к новым вызовам. Например, заплыв через Гибралтар — из Испании в Марокко, дистанция длиннее на 2,5 часа. Или эстафета на Байкале: 55 км, плывут командой, рядом лодка, участники сменяют друг друга. Часть дистанции приходится на ночь. С психологической точки зрения это гораздо сложнее, и, возможно, мне захочется протестировать себя в таком формате.

Кажется, что на всё не хватает времени. Но чаще всего проблема не в его отсутствии, а в том, куда оно уходит. Мой режим: бассейн – по понедельникам и средам, зал – во вторник/четверг/пятницу, английский – два раза в неделю по утрам, время с семьёй, встречи с друзьями, поездки. Плюс скоро появится ребёнок — это тоже требует времени и сил. Но если проанализировать, чем ты занимаешься и чего хочешь, время всегда находится. Где-то приходится недосыпать, где-то жертвовать чем-то второстепенным.

Всё упирается в мотивацию: если цель важна, время найдётся. У меня много друзей в спорте, и у всех похожие истории: кто-то крутит велотренажёр дома по вечерам, кто-то бегает в любую погоду. Всё начинается с мотивации. Авария показала мне, что жизнь может резко измениться так, как ты никогда не планировал. И тратить время на то, что не приносит ни пользы, ни радости, уже не хочется.

Фото: Из личного архива Дмитрия Семёнова

Правило простое: если не сделаешь сейчас, возможно, не сделаешь никогда. Один из моих друзей после всего, что я прошёл, сказал: «Твой слоган — плыви, даже если дно ближе, чем берег». В любой ситуации нужно продолжать грести. Силы найдутся, если есть цель.

Важно посмотреть на себя и честно ответить: устраивает ли тебя то, как ты живёшь и чем занимаешься? Если хочешь что-то изменить — начни не завтра, а сейчас. Первые шаги всегда самые трудные, будут моменты, когда захочется всё бросить. Но именно усилия и постоянная работа над собой приводят к результату.

Неважно, о чём речь — о спорте, работе, семье. Кто-то мечтает путешествовать, но думает, что нет денег или возможностей. Всегда можно перераспределить бюджет, найти более дешёвые варианты, спланировать поездку. Главное — начать делать прямо сейчас, а не откладывать на потом.