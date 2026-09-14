От комфортных экотроп до многодневных треккингов: самые популярные пешие маршруты России

Здесь открываются красоты, от которых захватывает дух. И каждый маршрут, несмотря на трудности, приносит яркие и незабываемые впечатления.

О чём расскажем:

«Кольцо Суханова», Алтай

Протяжённость: от 4,2 до 6,1 км

Уровень: лёгкий

Кольцевой треккинговый маршрут пролегает через ущелье Актру на Алтае и ведёт к леднику Малый Актру. Маршрут «Кольцо Суханова» считается лёгким и поэтому привлекает к себе немало туристов. Одной из популярных достопримечательностей, которую можно встретить во время похода, является Камень Памяти.

Ущелье Актру Фото: РИА Новости

Смотровая площадка высотой около 200 метров над тропой даёт возможность полюбоваться красотами алтайских пейзажей. Отсюда открывается необычный вид на вершину Купол Трёх Озёр. У кольцевого маршрута есть свои особенности. Например, определённую опасность представляют каменистые осыпи на морене. Мост на слиянии рек Малый и Большой Актру нужно проходить по одному, соблюдая осторожность.

Гряда Вярямянселькя, Ленинградская область

Протяжённость: общая – 50 км

Уровень: средний

Эта конечно-моренная гряда находится в Приозёрском районе Ленинградской области, в центральной части Карельского перешейка. Экомаршрут по гряде Вяряменселькя по уровню сложности считается средним. Поэтому тропа вполне проходима для пешеходов и велосипедистов. Правда, пересечённый рельеф, перепады высот на пути требуют от туристов физической выносливости.

Здесь есть несколько вариантов маршрутов, подходящих для новичков:

маршрут «Петяярви» — 11 км;

маршрут «Озеро Светлое» — 10,7 км;

кольцевой маршрут — от 12 до 12,6 км;

связующий экомаршрут, который объединяет тропы «Петяярви» и «Озеро Светлое: 12 км.

Гряда Вярямянселькя Фото: ooptlo.ru

Гряда Вярямянселькя является природным заказником с разнообразным растительным и животным миром. Экологический маршрут пролегает вблизи чистых и прозрачных озёр Журавлёвское, Берестовое, Светлое, Жемчужина, Раздельные. Через весь заповедник протекает река Волчья с деревянным мостом и смотровой площадкой.

Особый интерес у туристов вызывает лесной питомник, расположенный на территории государственного природного заказника. Холмы, водные преграды и грунтовая дорога делают маршрут непростым.

Большая Байкальская тропа, Иркутская область

Протяжённость: общая – 500 км

Уровень: средний

Экомаршрут пролегает по территории Прибайкальского национального парка. Тропа в основном проходит вдоль побережья юго-западной части Байкала в Иркутской области и соединяет три посёлка: Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное. Общая протяжённость обустроенных участков тропы составляет около 500 км.

Большая Байкальская тропа Фото: greatbaikaltrail.org

Уровень сложности маршрута зависит от конкретного отрезка пути – их здесь более десятка. Туристическая тропа преимущественно идёт вдоль скалистого берега Байкала, через чащобы тайги, мимо водопадов и небольших бухт. Недалеко от Большого Голоустного расположено озеро Сухое, имеющее уникальную особенность. Оно наполняется водой и осушается до дна в зависимости от осадков.

Один из экомаршрутов на восточном побережье примечателен тем, что тропа Монахово-Бухта Змеевая заканчивается у горячих термальных источников с деревянными купелями. Некоторые участки тропы – утёс Скрипер, Чёртов мост (проход в скале над обрывом) и Большая Кадильная падь – считаются крайне сложными и опасными для неопытных туристов.

Большая Валдайская тропа, Новгородская область

Протяжённость: от 59 до 77 км

Уровень: лёгкий

Оборудованный пешеходный маршрут для треккинга находится в Новгородской области и проходит по территории Валдайского национального парка. Многие туристы на собственном опыте убедились в его комфортности и доступности. Высшая точка национального парка – это смотровая вышка на горе Рыжова. Отсюда открываются виды на тайгу и озеро Велье.

Каждый поход по Большой Валдайской тропе запоминается переходом через висячий мост через реку Полометь. Сооружение отлично вписывается в лес, и здесь постоянно устраиваются фотосессии. Кстати, на территории парка расположены базовые лагеря для ночёвок, где имеется всё необходимое для отдыха. В дождливую погоду некоторые участки могут быть размыты.

На маршруте нужно соблюдать определённые правила поведения. Речь идёт о представителях местной фауны – о лосях, лисицах, зайцах и прочей живности, которую можно спугнуть излишним шумом.

Большая Валдайская тропа Фото: valdaypark.ru

Большая Воронежская экологическая тропа

Протяжённость: около 65 км

Уровень: средний

Экологическая тропа из сети пеших дорог проходит по территориям Центрального, Коминтерновского, Железнодорожного районов городского округа Воронежа. У маршрута кольцевой характер. И чтобы пройти весь путь, потребуется три-четыре дня.

Уровень сложности экомаршрута зависит от участков пути. Для первого путешествия по кольцевому маршруту обычно выбирают Нагорную тропу, которая хорошо оборудована и находится ближе к городу. А Чертовицкая тропа протяжённостью около 10,3 км проходит по территории заказника «Нагорная дубрава». Этот маршрут через крутые подъёмы и спуски считается сложным, требующим специальной физической подготовки.

Большая Воронежская экологическая тропа Фото: visit-voronezh.ru

Во время похода по Большой Воронежской экологической тропе можно встретить немало исторических объектов. Особый интерес вызывает Вантит – крупнейшее древнерусское городище VIII-XI веков с двумя рядами укреплений. 300-летний дуб, дерево-патриарх высотой 26 метров и диаметром ствола 1,5 метра – ещё одна из достопримечательностей здешних мест.

Шавлинские озёра, Алтай

Протяжённость: 70 км

Уровень: средний

Эти водоёмы расположены в районе Северо-Чуйского хребта. Экомаршрут относят к средней сложности, и он проходит по пересечённой местности, с преодолением каменистых участков и бродов. В ходе путешествия можно увидеть настоящее чудо природы – Шавлинские озёра, которые представляют собой каскад водоёмов. В этих живописных местах в 1981 году был создан заказник для защиты редких видов флоры и фауны.

Над Нижним озером можно увидеть три заснеженные вершины с романтичными названиями: Мечта, Сказка и Красавица. И они становятся постоянными спутниками туристов в ходе всего пешего пути.

Шавлинские озёра Фото: РИА Новости

Большая Севастопольская тропа, Крымский полуостров

Протяжённость: общая – около 250 км

Уровень: лёгкий/средний

Тропа расположена на территории Севастополя и проходит через прибрежные районы и внутренние части Крымского полуострова. Уровень сложности выбранного пешего пути различен и зависит от определённых участков. Большая Севастопольская тропа делится на восемь основных участков разной протяжённости и сложности. Самым простым и удобным для новичков считается маршрут от села Передовое до туристической стоянки «Гористое» протяжённостью 10-12 км.

Большая Севастопольская тропа Фото: bst-sev.ru

Тропа славится уникальными реликтовыми лесами, лазурными бухтами и живописными скалами. На маршруте также можно встретить исторические объекты: каменные кельи монахов, руины средневековых крепостей. Самыми ключевыми и запоминающимися точками на пути считаются скала Тышлар («Храм Солнца»), перевал Чёртова лестница, Байдарские ворота.

Тропа работает круглый год. Однако в зимнее время сильные ветры вносят свои коррективы в организацию походов. К тому же после дождя дорога по маршруту становится опасной.

30-й маршрут, Северо-Западный Кавказ

Протяжённость: около 50 км

Уровень: средний

Он пролегает через Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Маршрут №30 стартует с плато Лаго-Наки и заканчивается на берегу Чёрного моря в поселке Дагомыс. Туристы преодолевают несколько климатических зон: от живописных альпийских лугов до субтропиков. Их путь лежит через Фишт-Оштенский массив, перевалы, горные дoлины и дикие леса.

Прохождение известного маршрута часто зависит от переменчивой погоды. Например, в августе ночью температура воздуха здесь опускается до +5°C, а в июне случаются заморозки. Поэтому к походу нужно основательно подготовиться. Впрочем, на ключевых точках (приюты Фишт, Бабук-Аул) имеются места для ночлега.

30-й маршрут Фото: Мария Спиридонова, kavkazzapoved.ru

Хребет Таганай, Челябинская область

Протяжённость: общая – около 80 км

Уровень: лёгкий/средний

Хребет является частью национального парка «Таганай» и находится в западной части Челябинской области. В парке более 80 км маркированных троп различной протяжённости и сложности. Самым доступным для новичков считается маршрут Большая Каменная река длиной 5-6 км в одну сторону.

Здесь можно встретить каменные реки с причудливым нагромождением многотонных глыб между хребтами Большой и Средний Таганай. Белый ключ – это источник у подножия горы «Сопка», дно которого покрыто белым кварцитом. Ахматовскую копь называют настоящим минералогическим музеем под открытым небом, который находится рядом с поселком Магнитка.

Таганай Фото: taganay.org

Ергаки, Красноярский край

Протяжённость: общая – более 170 км

Уровень: лёгкий/средний

Этот природный парк находится на юге Красноярского края, в центральной части Западного Саяна. Его протяжённость с севера на юг составляет 75 км, а с запада на восток – почти 120 км. В природном парке «Ергаки» нет единого уровня сложности: у каждого маршрута – свои особенности.

Самыми комфортными для новичков считаются дорога к Висячему камню, озеро Радужное, Егоркина тропа – протяжённость этих троп составляет от 5 до 12 км.

Ергаки Фото: ergaki-park.ru

Одна из достопримечательностей парка – Висячий камень. Этот огромный валун весом более 100 тонн будто балансирует на краю крутого обрыва, готовый свалиться вниз в любую минуту. Восхищение туристов вызывают живописный водопад Мраморный на реке Нижняя Буйба и озеро Ойское («Чёрное») – самый крупный водоём в Западном Саяне.

Наиболее сложными или «красными» являются походы к северной части хребта Таганай. Перепады высот, лесные тропы, осыпающиеся камни становятся серьёзной и опасной помехой на пути. На подобные маршруты решаются только опытные туристы. Поэтому многие предпочитают экотропу к озеру Светлому, где много деревянных настилов, металлических лестниц и редко встретишь голые скалы.