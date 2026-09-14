От комфортных экотроп до многодневных треккингов: самые популярные пешие маршруты России

Здесь открываются красоты, от которых захватывает дух. И каждый маршрут, несмотря на трудности, приносит яркие и незабываемые впечатления.
О чём расскажем:
- «Кольцо Суханова», Алтай
- Гряда Вярямянселькя, Ленинградская область
- Большая Байкальская тропа, Иркутская область
- Большая Валдайская тропа, Новгородская область
- Большая Воронежская экологическая тропа
- Шавлинские озёра, Алтай
- Большая Севастопольская тропа, Крымский полуостров
- 30-й маршрут, Северо-Западный Кавказ
- Хребет Таганай, Челябинская область
- Ергаки, Красноярский край
«Кольцо Суханова», Алтай
Протяжённость: от 4,2 до 6,1 км
Уровень: лёгкий
Кольцевой треккинговый маршрут пролегает через ущелье Актру на Алтае и ведёт к леднику Малый Актру. Маршрут «Кольцо Суханова» считается лёгким и поэтому привлекает к себе немало туристов. Одной из популярных достопримечательностей, которую можно встретить во время похода, является Камень Памяти.
Ущелье Актру
Фото: РИА Новости
Смотровая площадка высотой около 200 метров над тропой даёт возможность полюбоваться красотами алтайских пейзажей. Отсюда открывается необычный вид на вершину Купол Трёх Озёр. У кольцевого маршрута есть свои особенности. Например, определённую опасность представляют каменистые осыпи на морене. Мост на слиянии рек Малый и Большой Актру нужно проходить по одному, соблюдая осторожность.
Гряда Вярямянселькя, Ленинградская область
Протяжённость: общая – 50 км
Уровень: средний
Эта конечно-моренная гряда находится в Приозёрском районе Ленинградской области, в центральной части Карельского перешейка. Экомаршрут по гряде Вяряменселькя по уровню сложности считается средним. Поэтому тропа вполне проходима для пешеходов и велосипедистов. Правда, пересечённый рельеф, перепады высот на пути требуют от туристов физической выносливости.
Здесь есть несколько вариантов маршрутов, подходящих для новичков:
- маршрут «Петяярви» — 11 км;
- маршрут «Озеро Светлое» — 10,7 км;
- кольцевой маршрут — от 12 до 12,6 км;
- связующий экомаршрут, который объединяет тропы «Петяярви» и «Озеро Светлое: 12 км.
Гряда Вярямянселькя
Фото: ooptlo.ru
Гряда Вярямянселькя является природным заказником с разнообразным растительным и животным миром. Экологический маршрут пролегает вблизи чистых и прозрачных озёр Журавлёвское, Берестовое, Светлое, Жемчужина, Раздельные. Через весь заповедник протекает река Волчья с деревянным мостом и смотровой площадкой.
Особый интерес у туристов вызывает лесной питомник, расположенный на территории государственного природного заказника. Холмы, водные преграды и грунтовая дорога делают маршрут непростым.
Большая Байкальская тропа, Иркутская область
Протяжённость: общая – 500 км
Уровень: средний
Экомаршрут пролегает по территории Прибайкальского национального парка. Тропа в основном проходит вдоль побережья юго-западной части Байкала в Иркутской области и соединяет три посёлка: Листвянка, Большие Коты, Большое Голоустное. Общая протяжённость обустроенных участков тропы составляет около 500 км.
Большая Байкальская тропа
Фото: greatbaikaltrail.org
Уровень сложности маршрута зависит от конкретного отрезка пути – их здесь более десятка. Туристическая тропа преимущественно идёт вдоль скалистого берега Байкала, через чащобы тайги, мимо водопадов и небольших бухт. Недалеко от Большого Голоустного расположено озеро Сухое, имеющее уникальную особенность. Оно наполняется водой и осушается до дна в зависимости от осадков.
Один из экомаршрутов на восточном побережье примечателен тем, что тропа Монахово-Бухта Змеевая заканчивается у горячих термальных источников с деревянными купелями. Некоторые участки тропы – утёс Скрипер, Чёртов мост (проход в скале над обрывом) и Большая Кадильная падь – считаются крайне сложными и опасными для неопытных туристов.
Большая Валдайская тропа, Новгородская область
Протяжённость: от 59 до 77 км
Уровень: лёгкий
Оборудованный пешеходный маршрут для треккинга находится в Новгородской области и проходит по территории Валдайского национального парка. Многие туристы на собственном опыте убедились в его комфортности и доступности. Высшая точка национального парка – это смотровая вышка на горе Рыжова. Отсюда открываются виды на тайгу и озеро Велье.
Каждый поход по Большой Валдайской тропе запоминается переходом через висячий мост через реку Полометь. Сооружение отлично вписывается в лес, и здесь постоянно устраиваются фотосессии. Кстати, на территории парка расположены базовые лагеря для ночёвок, где имеется всё необходимое для отдыха. В дождливую погоду некоторые участки могут быть размыты.
На маршруте нужно соблюдать определённые правила поведения. Речь идёт о представителях местной фауны – о лосях, лисицах, зайцах и прочей живности, которую можно спугнуть излишним шумом.
Большая Валдайская тропа
Фото: valdaypark.ru
Большая Воронежская экологическая тропа
Протяжённость: около 65 км
Уровень: средний
Экологическая тропа из сети пеших дорог проходит по территориям Центрального, Коминтерновского, Железнодорожного районов городского округа Воронежа. У маршрута кольцевой характер. И чтобы пройти весь путь, потребуется три-четыре дня.
Уровень сложности экомаршрута зависит от участков пути. Для первого путешествия по кольцевому маршруту обычно выбирают Нагорную тропу, которая хорошо оборудована и находится ближе к городу. А Чертовицкая тропа протяжённостью около 10,3 км проходит по территории заказника «Нагорная дубрава». Этот маршрут через крутые подъёмы и спуски считается сложным, требующим специальной физической подготовки.
Большая Воронежская экологическая тропа
Фото: visit-voronezh.ru
Во время похода по Большой Воронежской экологической тропе можно встретить немало исторических объектов. Особый интерес вызывает Вантит – крупнейшее древнерусское городище VIII-XI веков с двумя рядами укреплений. 300-летний дуб, дерево-патриарх высотой 26 метров и диаметром ствола 1,5 метра – ещё одна из достопримечательностей здешних мест.
Шавлинские озёра, Алтай
Протяжённость: 70 км
Уровень: средний
Эти водоёмы расположены в районе Северо-Чуйского хребта. Экомаршрут относят к средней сложности, и он проходит по пересечённой местности, с преодолением каменистых участков и бродов. В ходе путешествия можно увидеть настоящее чудо природы – Шавлинские озёра, которые представляют собой каскад водоёмов. В этих живописных местах в 1981 году был создан заказник для защиты редких видов флоры и фауны.
Над Нижним озером можно увидеть три заснеженные вершины с романтичными названиями: Мечта, Сказка и Красавица. И они становятся постоянными спутниками туристов в ходе всего пешего пути.
Шавлинские озёра
Фото: РИА Новости
Большая Севастопольская тропа, Крымский полуостров
Протяжённость: общая – около 250 км
Уровень: лёгкий/средний
Тропа расположена на территории Севастополя и проходит через прибрежные районы и внутренние части Крымского полуострова. Уровень сложности выбранного пешего пути различен и зависит от определённых участков. Большая Севастопольская тропа делится на восемь основных участков разной протяжённости и сложности. Самым простым и удобным для новичков считается маршрут от села Передовое до туристической стоянки «Гористое» протяжённостью 10-12 км.
Большая Севастопольская тропа
Фото: bst-sev.ru
Тропа славится уникальными реликтовыми лесами, лазурными бухтами и живописными скалами. На маршруте также можно встретить исторические объекты: каменные кельи монахов, руины средневековых крепостей. Самыми ключевыми и запоминающимися точками на пути считаются скала Тышлар («Храм Солнца»), перевал Чёртова лестница, Байдарские ворота.
Тропа работает круглый год. Однако в зимнее время сильные ветры вносят свои коррективы в организацию походов. К тому же после дождя дорога по маршруту становится опасной.
30-й маршрут, Северо-Западный Кавказ
Протяжённость: около 50 км
Уровень: средний
Он пролегает через Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Маршрут №30 стартует с плато Лаго-Наки и заканчивается на берегу Чёрного моря в поселке Дагомыс. Туристы преодолевают несколько климатических зон: от живописных альпийских лугов до субтропиков. Их путь лежит через Фишт-Оштенский массив, перевалы, горные дoлины и дикие леса.
Прохождение известного маршрута часто зависит от переменчивой погоды. Например, в августе ночью температура воздуха здесь опускается до +5°C, а в июне случаются заморозки. Поэтому к походу нужно основательно подготовиться. Впрочем, на ключевых точках (приюты Фишт, Бабук-Аул) имеются места для ночлега.
30-й маршрут
Фото: Мария Спиридонова, kavkazzapoved.ru
Хребет Таганай, Челябинская область
Протяжённость: общая – около 80 км
Уровень: лёгкий/средний
Хребет является частью национального парка «Таганай» и находится в западной части Челябинской области. В парке более 80 км маркированных троп различной протяжённости и сложности. Самым доступным для новичков считается маршрут Большая Каменная река длиной 5-6 км в одну сторону.
Здесь можно встретить каменные реки с причудливым нагромождением многотонных глыб между хребтами Большой и Средний Таганай. Белый ключ – это источник у подножия горы «Сопка», дно которого покрыто белым кварцитом. Ахматовскую копь называют настоящим минералогическим музеем под открытым небом, который находится рядом с поселком Магнитка.
Таганай
Фото: taganay.org
Ергаки, Красноярский край
Протяжённость: общая – более 170 км
Уровень: лёгкий/средний
Этот природный парк находится на юге Красноярского края, в центральной части Западного Саяна. Его протяжённость с севера на юг составляет 75 км, а с запада на восток – почти 120 км. В природном парке «Ергаки» нет единого уровня сложности: у каждого маршрута – свои особенности.
Самыми комфортными для новичков считаются дорога к Висячему камню, озеро Радужное, Егоркина тропа – протяжённость этих троп составляет от 5 до 12 км.
Ергаки
Фото: ergaki-park.ru
Одна из достопримечательностей парка – Висячий камень. Этот огромный валун весом более 100 тонн будто балансирует на краю крутого обрыва, готовый свалиться вниз в любую минуту. Восхищение туристов вызывают живописный водопад Мраморный на реке Нижняя Буйба и озеро Ойское («Чёрное») – самый крупный водоём в Западном Саяне.
Наиболее сложными или «красными» являются походы к северной части хребта Таганай. Перепады высот, лесные тропы, осыпающиеся камни становятся серьёзной и опасной помехой на пути. На подобные маршруты решаются только опытные туристы. Поэтому многие предпочитают экотропу к озеру Светлому, где много деревянных настилов, металлических лестниц и редко встретишь голые скалы.