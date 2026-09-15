Шаолиньские монахи, более 1000 алых вееров и Клава Кока: как прошёл Фестиваль ушу в Москве

12 сентября в Парке искусств «Музеон» впервые прошёл московский Фестиваль ушу. Одним из главных его событий стала установка рекорда России «Самая массовая тренировка по ушу с веерами». Также программа включала соревнования, показательные выступления, мастер-классы и не только. На фестивале побывало более 45 тысяч гостей, и в их числе — корреспондент «Чемпионата» Ксения Беленицина.

О чём расскажем:

Фестиваль изнутри

12 сентября. Парк «Музеон». Задолго до подхода к парку слышится китайская традиционная музыка. Чтобы попасть к главной сцене, необходимо пройти через аллею с парящими зонтами. За ней открывается «филиал Китая» посреди Москвы. Люди в шёлковых кимоно проходят мимо стены, расписанной иероглифами. Повсюду фотозоны с азиатскими фонарями, веерами, маскотами драконов.

Стена каллиграфии, где любой желающий может написать иероглиф Фото: Ксения Беленицина

Кажется, единственное место, где дети могут безопасно размахивать мечами — фестиваль ушу. Разумеется, оружие не заточено. Это тренировочный инвентарь. Но ребята всё равно обращаются с ним аккуратно и на безопасном расстоянии друг от друга. Прямо на траве дети разминаются и репетируют выступления. Десятки малышей и школьников в шёлковых костюмах закидывают ноги за головы, делают сальто, работают с тренировочным оружием. На той же поляне расположились их родители в креслах-мешках.

Вдруг к родительскому лагерю подбегает взлохмаченный мальчик, мама поднимает на него глаза, но он молча начинает возиться со своим инвентарём: убирает меч-дао в специальный чехол, достаёт из сумки гунь и убегает тренироваться дальше.

— Почему вы отдали детей в ушу? — спрашиваю я маму.

— Я посоветовалась с нейропсихологом, – отвечает она. – До тренировок у дочери были большие проблемы с концентрацией, усидчивостью. В школе уставала быстро. Отдала их вместе с братом на занятия полтора года назад, и проблемы решились.

Я и сама уже поняла, что ушу хорошо работает с концентрацией внимания и координацией. Движения направлены в разные стороны, и мозг буквально взрывается от количества задач, которые ему приходится одновременно решать. К тому же оно прекрасно развивает равновесие и динамику. Это становится очевидно, когда наблюдаешь, как юные спортсмены переходят от плавных движений к резким.

Выступление артиста с трюками бянь лянь Фото: Ксения Беленицина

Двигаюсь дальше. Мимо проходит группа из шести аниматоров, которые с помощью палок управляют большой красно-жёлтой фигурой дракона. Они двигаются в сторону татами, на которых проходят соревнования. У каждого татами за столами сидят судьи в деловых костюмах. Они делают пометки в своих блокнотах и ноутбуках.

Секция зрителей заполнена до отказа. Выступившие спортсмены весело общаются, а группы поддержки неотрывно следят за своими участниками.

— Переживаете во время выступлений своих подопечных? — спрашиваю я руководителя Коломенской федерации ушу Андрея Бойкова.

— Я переживаю на соревнованиях да