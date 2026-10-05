«Глупые» вопросы о походах: краткий ликбез для новичка

«Горы — это прекрасно, но и опасно, если вы не готовы или неправильно оцениваете свои силы. Поэтому тут очень важно задавать правильные вопросы и получать грамотные ответы».
О чём расскажем:
- 1. Что такое горный поход?
- 2. Нужно ли готовиться к походу физически, тренироваться?
- 3. Какое снаряжение нужно купить?
- 4. Какую еду и напитки с собой брать?
- 5. Что делать, если я боюсь?
- 6. Можно ли идти в поход с детьми? А с животными?
- 7. А как мыться в походе?
- 8. А где заряжать телефон и будет ли связь?
1. Что такое горный поход?
Горный поход может быть досугом или спортивным мероприятием. Отличают их сложность и требования к участникам: в категорийном горном походе участвуют опытные спортсмены-туристы с соответствующими категориями и допусками. Как досуг – это совместное или одиночное следование заранее спланированным маршрутом в горной местности.
Походы бывают:
- однодневными – хайкинг;
- многодневными – треккинг;
- категорийными – тот же треккинг, но с преодолением сложных участков, например, категорийных перевалов или не оборудованных переправой водных препятствий.
Важно понимать, что категория присваивается не походу, а маршруту.
2. Нужно ли готовиться к походу физически, тренироваться?
Всё зависит от специфики похода. Если это однодневный хайкинг без набора высоты, а в городских условиях вы довольно много ходите и без труда поднимаетесь до пятого этажа по лестнице, то и первый опыт однодневного похода пройдёт без проблем. Если же это многодневный треккинг в составе группы – стоит подумать о приведении физической формы в порядок.
Такие мероприятия требуют не столько силы, сколько выносливости. Её и нужно тренировать. Кроссовый бег, лыжные гонки, прыжки на скакалке, бёрпи. Упражнения на мышцы кора: планки, отжимания, приседания, пресс помогут укрепить связки и мышцы плечей, живота и спины.
Главное – не планировать поход в период обострения хронических заболеваний. В случае болезни и недомогания лучше всё отменить, чем потом столкнуться с серьёзными осложнениями.
3. Какое снаряжение нужно купить?
Одна из ошибок новичков – это убеждение, что в поход следует надевать то, что потом не жалко выбросить. Вторая ошибка – считать, что в поход ходят только в супердорогом и суперкрутом снаряжении из спецмагазинов для альпинистов.
Истина в том, чтобы во всём нужны разумность и достаточность. Для первых походов не нужно спецснаряжение. А какие-то вещи, например, ту же палатку, можно взять и в прокате. Но всё же для комфортного путешествия определённые вещи стоит подбирать под себя.
Для пешего приключения важны удобные треккинговые ботинки – обязательно с поддержкой голеностопа. Прорезиненная подошва, агрессивный протектор минимизируют риск скольжения, а высокая шнуровка спасёт от возможных растяжений и травм. Предпочтение стоит отдавать обуви с подошвами VIBRAM или ContaGrip, хотя для первых маршрутов достаточно простой резиновой подошвы и шнуровки.
Ботинки должны быть максимально удобными при примерке – если вам кажется, что они даже немного вызывают дискомфорт и сомнения, то лучше не брать. При длительной носке неудобства будут только усиливаться. И надо немного ботинки разносить, ведь новая обувь всегда непривычна. А тут ещё и многокилометровый поход предстоит. Кстати, не забудьте взять с собой сменную обувь – например, лёгкие кроссовки или шлёпанцы, в которых вы будете перемещаться в лагере.
Спальник подбирайте не только по росту, но и по так называемым температурам. Как правило, на спальнике их две: «экстрим», и «комфорт». Вам важен показатель комфорта. Чем он ниже, тем теплее спальник. Для летних походов подойдёт спальный мешок с температурой комфорта около 0°C.
Рюкзак так же, как и ботинки, следует примерить на себя. Причём как пустой, так и с грузом. Для многодневных походов удобен каркасный рюкзак, с широким набедренным ремнём, снимающим нагрузку со спины. А для однодневных – любой, даже городской.
Для многодневных треккинговых походов нужны:
- коврик (пенка);
- кружка, ложка, миска, ножик (КЛМН) – лучше из металла;
- налобный фонарик (чтобы были свободны руки);
- пауэрбанк и запасные батарейки;
- термос.
Из одежды у вас должны быть:
- термобельё;
- синтетическая футболка (ни в коем случае не хлопковая – она быстро намокает от пота и долго сохнет);
- флисовая кофта;
- мембранная куртка или дождевик;
- синтетические штаны (не джинсы!);
- головной убор и перчатки;
- сменная лёгкая обувь;
- треккинговые носки.
Из средств личной гигиены:
- зубная щётка и паста;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки;
- солнцезащитный крем.
И аптечка с необходимыми (индивидуальными в том числе) лекарствами, средствами для оказания медицинской помощи, антисептиками и спасодеялом. Не забываем про спички, зажигалку и защитный спрей от насекомых.
Для однодневных походов нужно вычесть из этого перечня бивуачное снаряжение (комплекс вещей для ночёвки) и запасную одежду. Ещё я всем и всегда рекомендую пользоваться треккинговыми палками – это очень удобно и сильно облегчает нагрузку на суставы при подъёмах и спусках, а также разгружает плечи и спину.