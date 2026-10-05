«Глупые» вопросы о походах: краткий ликбез для новичка

Алексей Рачунь аттестованный гид со стажем более 20 лет, автор путеводителей по Уралу и создатель маршрутов «Горы — это прекрасно, но и опасно, если вы не готовы или неправильно оцениваете свои силы. Поэтому тут очень важно задавать правильные вопросы и получать грамотные ответы».

О чём расскажем:

1. Что такое горный поход?

Горный поход может быть досугом или спортивным мероприятием. Отличают их сложность и требования к участникам: в категорийном горном походе участвуют опытные спортсмены-туристы с соответствующими категориями и допусками. Как досуг – это совместное или одиночное следование заранее спланированным маршрутом в горной местности.

Походы бывают:

однодневными – хайкинг;

многодневными – треккинг;

категорийными – тот же треккинг, но с преодолением сложных участков, например, категорийных перевалов или не оборудованных переправой водных препятствий.

Важно понимать, что категория присваивается не походу, а маршруту.

2. Нужно ли готовиться к походу физически, тренироваться?

Всё зависит от специфики похода. Если это однодневный хайкинг без набора высоты, а в городских условиях вы довольно много ходите и без труда поднимаетесь до пятого этажа по лестнице, то и первый опыт однодневного похода пройдёт без проблем. Если же это многодневный треккинг в составе группы – стоит подумать о приведении физической формы в порядок.

Такие мероприятия требуют не столько силы, сколько выносливости. Её и нужно тренировать. Кроссовый бег, лыжные гонки, прыжки на скакалке, бёрпи. Упражнения на мышцы кора: планки, отжимания, приседания, пресс помогут укрепить связки и мышцы плечей, живота и спины.

Главное – не планировать поход в период обострения хронических заболеваний. В случае болезни и недомогания лучше всё отменить, чем потом столкнуться с серьёзными осложнениями.

3. Какое снаряжение нужно купить?

Одна из ошибок новичков – это убеждение, что в поход следует надевать то, что потом не жалко выбросить. Вторая ошибка – считать, что в поход ходят только в супердорогом и суперкрутом снаряжении из спецмагазинов для альпинистов.

Истина в том, чтобы во всём нужны разумность и достаточность. Для первых походов не нужно спецснаряжение. А какие-то вещи, например, ту же палатку, можно взять и в прокате. Но всё же для комфортного путешествия определённые вещи стоит подбирать под себя.

Для пешего приключения важны удобные треккинговые ботинки – обязательно с поддержкой голеностопа. Прорезиненная подошва, агрессивный протектор минимизируют риск скольжения, а высокая шнуровка спасёт от возможных растяжений и травм. Предпочтение стоит отдавать обуви с подошвами VIBRAM или ContaGrip, хотя для первых маршрутов достаточно простой резиновой подошвы и шнуровки.

Ботинки должны быть максимально удобными при примерке – если вам кажется, что они даже немного вызывают дискомфорт и сомнения, то лучше не брать. При длительной носке неудобства будут только усиливаться. И надо немного ботинки разносить, ведь новая обувь всегда непривычна. А тут ещё и многокилометровый поход предстоит. Кстати, не забудьте взять с собой сменную обувь – например, лёгкие кроссовки или шлёпанцы, в которых вы будете перемещаться в лагере.

Спальник подбирайте не только по росту, но и по так называемым температурам. Как правило, на спальнике их две: «экстрим», и «комфорт». Вам важен показатель комфорта. Чем он ниже, тем теплее спальник. Для летних походов подойдёт спальный мешок с температурой комфорта около 0°C.

Рюкзак так же, как и ботинки, следует примерить на себя. Причём как пустой, так и с грузом. Для многодневных походов удобен каркасный рюкзак, с широким набедренным ремнём, снимающим нагрузку со спины. А для однодневных – любой, даже городской.

Для многодневных треккинговых походов нужны:

коврик (пенка);

кружка, ложка, миска, ножик (КЛМН) – лучше из металла;

налобный фонарик (чтобы были свободны руки);

пауэрбанк и запасные батарейки;

термос.

Из одежды у вас должны быть:

термобельё;

синтетическая футболка (ни в коем случае не хлопковая – она быстро намокает от пота и долго сохнет);

флисовая кофта;

мембранная куртка или дождевик;

синтетические штаны (не джинсы!);

головной убор и перчатки;

сменная лёгкая обувь;

треккинговые носки.

Из средств личной гигиены:

зубная щётка и паста;

туалетная бумага;

влажные салфетки;

солнцезащитный крем.

И аптечка с необходимыми (индивидуальными в том числе) лекарствами, средствами для оказания медицинской помощи, антисептиками и спасодеялом. Не забываем про спички, зажигалку и защитный спрей от насекомых.

Для однодневных походов нужно вычесть из этого перечня бивуачное снаряжение (комплекс вещей для ночёвки) и запасную одежду. Ещё я всем и всегда рекомендую пользоваться треккинговыми палками – это очень удобно и сильно облегчает нагрузку на суставы при подъёмах и спусках, а также разгружает плечи и спину.