«Новотроицкий полумарафон» — 2026: как пройдут соревнования в Оренбургской области?

В первые выходные октября Новотроицк Оренбургской области станет местом притяжения любителей бега и активного образа жизни. Все желающие смогут принять участие в масштабном «Новотроицком полумарафоне». Рассказываем самое важное о предстоящих соревнованиях.
О чём расскажем:
О старте
«Новотроицкий полумарафон» создавался как забег для работников заводов Оренбургской области, но быстро вырос в большое спортивное событие. Важной вехой для старта оказался 2025 год. В честь юбилея города марафон стал международным, и на него приехали более 2000 участников из разных стран, включая знаменитых спортсменов. Сегодня это главный забег Оренбургской области с удобной ровной трассой, которая привлекает начинающих и опытных бегунов.
В этом году на старт выйдут как топовые спортсмены, так и любители — участники из России, Казахстана, Беларуси, Индии и ряда других государств. В забеге планируют принять участие атлеты как минимум из 30 российских регионов.
Фото: Официальное сообщество «Новотроицкого полумарафона» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Маршруты всех дистанций забега проходят по центральным улицам Новотроицка. Стартово-финишный городок расположен на территории ледового дворца «Победа». Основная трасса забега имеет плоский рельеф без резких перепадов высот.
|Дистанция
|Лимит времени
|Возраст участников
|50 м
|—
|От 0 до 5 лет
|300 м
|—
|От 6 лет
|300 м (инклюзивный забег)
|—
|—
|500 м
|—
|От 10 лет
|800 м
|—
|От 14 лет
|1 км
|—
|От 18 лет
|5 км
|3 часа
|От 18 лет
|10 км
|3 часа
|От 18 лет
|21,1 км
|3 часа
|От 18 лет
Фото: Сообщество АНО «Центр развития и популяризации ФКиС» во «ВКонтакте»
Расписание
Старты запланированы на 3 октября. 2 октября участники смогут получить стартовый пакет на специальных стойках на территории ледового дворца «Победа».
- 8:00 – открытие стартового городка.
- 8:00-11:15 – выдача стартовых пакетов иногородним участникам забега.
- 9:30 – открытие детских забегов.
- 9:40 – фан-забег на 50 м для самых маленьких.
- 9:50 – инклюзивный забег на 300 м для участников с ОВЗ.
- 10:00-10:40 – детские забеги на 300 м и 500 м.
- 10:40 – забег на 800 м (юноши и девушки 14-15 лет).
- 10:50 – забег на 800 м (юноши и девушки 16-17 лет).
- 11:00 – торжественное открытие полумарафона.
- 11:20 – забег на 1 км (мужчины и женщины от 18 лет).
- 11:30 – общий старт забега на 21 км, 10 км и 5 км (мужчины и женщины от 18 лет).
- 12:00 – награждение победителей детского забега и на дистанции 1 км.
- 13:00 – награждение победителей забега на 5 км.
- 13:30 – награждение победителей забега на 10 км.
- 14:30 – награждение победителей забега на 21 км.
- 14:30 – закрытие дистанции (лимит преодоления 21 км — 3 часа).
- 15:00 – завершение мероприятия.
Награждение
Награждение пройдёт в несколько этапов в день старта у ледового дворца «Победа». Каждый без исключения участник сразу после пересечения финишной черты получит памятную медаль. Победителей и призёров на дистанциях наградят в рамках торжественной церемонии.
Фото: Официальное сообщество «Новотроицкого полумарафона» во «ВКонтакте»
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