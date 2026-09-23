«Новотроицкий полумарафон» — 2026: как пройдут соревнования в Оренбургской области?

В первые выходные октября Новотроицк Оренбургской области станет местом притяжения любителей бега и активного образа жизни. Все желающие смогут принять участие в масштабном «Новотроицком полумарафоне». Рассказываем самое важное о предстоящих соревнованиях.

О чём расскажем:

О старте

«Новотроицкий полумарафон» создавался как забег для работников заводов Оренбургской области, но быстро вырос в большое спортивное событие. Важной вехой для старта оказался 2025 год. В честь юбилея города марафон стал международным, и на него приехали более 2000 участников из разных стран, включая знаменитых спортсменов. Сегодня это главный забег Оренбургской области с удобной ровной трассой, которая привлекает начинающих и опытных бегунов.

В этом году на старт выйдут как топовые спортсмены, так и любители — участники из России, Казахстана, Беларуси, Индии и ряда других государств. В забеге планируют принять участие атлеты как минимум из 30 российских регионов.

Фото: Официальное сообщество «Новотроицкого полумарафона» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Маршруты всех дистанций забега проходят по центральным улицам Новотроицка. Стартово-финишный городок расположен на территории ледового дворца «Победа». Основная трасса забега имеет плоский рельеф без резких перепадов высот.

Дистанция Лимит времени Возраст участников 50 м — От 0 до 5 лет 300 м — От 6 лет 300 м (инклюзивный забег) — — 500 м — От 10 лет 800 м — От 14 лет 1 км — От 18 лет 5 км 3 часа От 18 лет 10 км 3 часа От 18 лет 21,1 км 3 часа От 18 лет

Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия родителей или законных представителей.

Фото: Сообщество АНО «Центр развития и популяризации ФКиС» во «ВКонтакте»

Расписание

Старты запланированы на 3 октября. 2 октября участники смогут получить стартовый пакет на специальных стойках на территории ледового дворца «Победа».

8:00 – открытие стартового городка.

8:00-11:15 – выдача стартовых пакетов иногородним участникам забега.

9:30 – открытие детских забегов.

9:40 – фан-забег на 50 м для самых маленьких.

9:50 – инклюзивный забег на 300 м для участников с ОВЗ.

10:00-10:40 – детские забеги на 300 м и 500 м.

10:40 – забег на 800 м (юноши и девушки 14-15 лет).

10:50 – забег на 800 м (юноши и девушки 16-17 лет).

11:00 – торжественное открытие полумарафона.

11:20 – забег на 1 км (мужчины и женщины от 18 лет).

11:30 – общий старт забега на 21 км, 10 км и 5 км (мужчины и женщины от 18 лет).

12:00 – награждение победителей детского забега и на дистанции 1 км.

13:00 – награждение победителей забега на 5 км.

13:30 – награждение победителей забега на 10 км.

14:30 – награждение победителей забега на 21 км.

14:30 – закрытие дистанции (лимит преодоления 21 км — 3 часа).

15:00 – завершение мероприятия.

Награждение

Награждение пройдёт в несколько этапов в день старта у ледового дворца «Победа». Каждый без исключения участник сразу после пересечения финишной черты получит памятную медаль. Победителей и призёров на дистанциях наградят в рамках торжественной церемонии.

Фото: Официальное сообщество «Новотроицкого полумарафона» во «ВКонтакте»

О самых ярких стартах сезона и о том, как к ним подготовиться, мы рассказываем в рубрике «Бег».