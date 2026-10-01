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Как есть много и не толстеть? Диетолог назвала самые низкокалорийные продукты

Когда речь заходит о снижении веса, воображение рисует унылые тарелки с сельдереем и стаканы воды вместо ужина. Однако мир низкокалорийных продуктов гораздо богаче и вкуснее, чем кажется. Среди них есть настоящие сокровища, которые насыщают, радуют вкусовые рецепторы и при этом содержат минимум калорий.

Диана Эрикенова врач-эндокринолог, диетолог клиники Абакумова «Помогу разобраться в этом многообразии и понять, как включить низкокалорийные продукты в рацион без вреда для здоровья».

Низкокалорийные продукты – не синоним безвкусных или бесполезных. Напротив, многие из них богаты клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые поддерживают пищеварение, иммунитет и красоту кожи. Важно понимать: калорийность сама по себе не определяет ценность продукта. Огурец и сельдерей содержат мало калорий, но при этом дают объём и чувство сытости. Белковые продукты с низкой калорийностью, такие как треска или креветки, насыщают надолго и помогают сохранять мышечную массу. Главное – не гнаться за рекордно низкими цифрами, а выстраивать сбалансированный рацион, в котором есть место и лёгким овощам, и питательным белкам, и полезным жирам. Тогда снижение веса будет комфортным и устойчивым.

О чём расскажем:

Что такое низкокалорийные продукты и как они работают?

Низкокалорийными принято называть продукты, чья энергетическая ценность не превышает 100 ккал на 100 г. Большинство из них содержит много воды и клетчатки, которые создают объём в желудке и запускают механизмы насыщения. При этом усваиваемая энергия остаётся минимальной, а организм получает витамины, минералы и антиоксиданты.

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Такие продукты можно условно разделить на несколько групп: овощи и зелень, некоторые фрукты и ягоды, нежирные источники белка, а также отдельные виды молочных изделий. Каждая группа выполняет свою задачу: овощи дают клетчатку и микроэлементы, белок поддерживает мышцы, а молочные продукты обеспечивают кальцием и пробиотиками.

Овощи и зелень — чемпионы по лёгкости

Овощи и зелень выступают в роли безусловных лидеров среди низкокалорийных продуктов. Огурцы содержат всего 15 ккал на 100 г, а на 95% состоят из воды. Они прекрасно утоляют жажду и освежают, а также помогают выводить лишнюю жидкость. А сельдерей (16 ккал на 100 г) из-за обилия клетчатки и воды идеален для похудения. Его способность надолго насыщать при минимуме калорий делает его незаменимым в диетологии.

Редис, листовой салат, шпинат, рукола, болгарский перец, помидоры, кабачки, брокколи – все эти дары природы содержат от 15 до 35 ккал на 100 г. Они богаты клетчаткой, витамином С, калием и фолиевой кислотой. Регулярное употребление таких продуктов улучшает перистальтику кишечника, поддерживает микрофлору и снижает риск хронических заболеваний.

Фрукты и ягоды — сладость без лишних калорий

Среди фруктов тоже есть свои рекордсмены по лёгкости. Грейпфрут содержит около 35 ккал на 100 г, а его горьковатый вкус стимулирует пищеварение и помогает контролировать аппетит. Арбуз (30 ккал) состоит из воды на 92% и отлично утоляет жажду в жаркие дни. Дыня, клубника, малина, черника, ежевика – все эти ягоды и фрукты содержат от 30 до 45 ккал на 100 г и богаты антиоксидантами, которые замедляют старение и поддерживают иммунитет.

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Яблоки и груши чуть калорийнее – около 50 ккал, но зато содержат пектин, который надолго насыщает и регулирует уровень сахара в крови. Киви (60 ккал) — настоящий кладезь витамина С и ферментов, улучшающих пищеварение.

Белковые продукты — сытость без тяжести

Для тех, кто следит за фигурой и тренируется, особенно важны низкокалорийные источники белка. Треска содержит всего 80 ккал на 100 г, при этом обеспечивая организм полноценным белком и омега-3 жирными кислотами. Минтай, хек, камбала – от 70 до 90 ккал. Креветки (85 ккал) богаты йодом и селеном. Кальмары (75 ккал) являются источником таурина и легкоусвояемого белка.

Куриная грудка без кожи – около 110 ккал, но если брать филе индейки, то показатель снижается до 85-90 ккал. Яйца (70 ккал на одно яйцо) содержат полный набор аминокислот и холин, полезный для мозга. Нежирный творог (до 2%) – 80 килокалорий, греческий йогурт без добавок – 60 килокалорий. Эти продукты насыщают надолго и помогают сохранять мышечную массу при дефиците калорий.

Молочные продукты и альтернативы

Обезжиренное молоко, кефир, ряженка – от 30 до 50 ккал на 100 мл. Они обеспечивают кальцием, калием и пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника. Соевое молоко без сахара – 35 ккал, миндальное – 15 ккал. Эти альтернативы подходят тем, кто не переносит лактозу или следит за калорийностью рациона.

Как включать низкокалорийные продукты в рацион?

Важно сочетать лёгкие овощи с белками и полезными жирами. Например, салат из огурцов и помидоров с креветками и ложкой оливкового масла даёт насыщение, витамины и минимум калорий. Тушёные кабачки с куриной грудкой – сытное и лёгкое блюдо. Греческий йогурт с ягодами становится идеальным перекусом, который не перегружает желудок.

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Важно помнить, что низкокалорийные продукты не должны вытеснять всё остальное. Организму нужны и жиры, и углеводы, и достаточное количество белка. Рацион должен быть разнообразным, а дефицит калорий — умеренным. Резкое ограничение питания приводит к замедлению метаболизма, потере мышечной массы и срывам.

Низкокалорийные продукты в спортивном питании

Для спортсменов вопрос калорийности стоит особенно остро, поскольку им необходимо одновременно и снижать вес, и сохранять мышечную массу, и обеспечивать организм энергией для тренировок. Низкокалорийные продукты становятся основой рациона в период сушки или при работе над рельефом.

Особую ценность представляют нежирные источники белка — треска, минтай, креветки, кальмары, куриная грудка, индейка, яичные белки, нежирный творог. Они обеспечивают аминокислотами для восстановления мышц, не добавляя лишних калорий. Овощи и зелень дают клетчатку и микроэлементы, поддерживают водно-солевой баланс и помогают контролировать аппетит.

В спортивном питании также активно используются протеиновые коктейли на воде или обезжиренном молоке, которые позволяют получить белок без лишних жиров и углеводов. Важно подбирать добавки без сахара и лишних компонентов, отдавая предпочтение изоляту сывороточного протеина или казеину.

Важно не урезать калории слишком сильно. Для спортсменов минимальный дефицит должен быть умеренным, чтобы не потерять мышечную массу и не снизить работоспособность. Низкокалорийные продукты в этом случае становятся инструментом, а не самоцелью.

Осторожность и здравый смысл

Низкокалорийные продукты полезны, но не стоит делать их единственной основой рациона. Длительное питание исключительно лёгкими овощами и обезжиренными продуктами может привести к дефициту жирорастворимых витаминов, незаменимых жирных кислот и минералов. Особенно важно следить за уровнем железа, цинка, витамина D и B12.

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит быть осторожными с большим количеством сырых овощей и клетчатки. В период обострений лучше выбирать термически обработанные продукты: тушёные кабачки, варёную рыбу, паровые котлеты из индейки.

Низкокалорийные продукты служат отличным инструментом для контроля веса и поддержания здоровья, но только в контексте сбалансированного питания. Овощи, зелень, ягоды, нежирные источники белка и молочные продукты помогают насытиться без лишних калорий, обеспечивая организм всем необходимым.

Для спортсменов такие продукты особенно ценны в период работы над рельефом и снижения веса. Главное – не впадать в крайности, следить за разнообразием рациона и прислушиваться к сигналам организма. Тогда лёгкость в теле будет сочетаться с энергией и хорошим самочувствием, а не с усталостью и ограничениями. Питание должно радовать, а не превращаться в испытание.

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