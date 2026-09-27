Сезонные обострения хронических болезней в межсезонье — миф или реальность? Отвечает врач

С наступлением холодов миллионы людей замечают закономерность: старые болячки будто сговариваются и напоминают о себе именно в межсезонье. Суставы ноют к дождю, желудок бунтует после летнего изобилия, кожа покрывается высыпаниями, а хроническая усталость становится постоянным спутником. Кто-то называет подобные явления совпадением, другие винят во всём магнитные бури и перепады давления.

Однако за народными наблюдениями стоят вполне конкретные физиологические механизмы, которые подтверждают: сезонные обострения совсем не выдумка, а реальность, требующая грамотного подхода. О том, почему организм даёт сбои именно в определённые периоды и как подготовиться к ним заранее, рассказываем в этом материале.

Олег Абакумов основатель клиники Абакумова, врач-терапевт «Сезонность обострений хронических заболеваний — давно доказанный факт, а не миф. Осенью и весной организм перестраивается: меняются длина светового дня, температурный режим, уровень влажности, питание. Всё это влияет на иммунную систему, гормональный фон и работу внутренних органов. Например, осенью снижается выработка витамина D, что ослабляет защитные силы, а летом многие люди теряют ресурс из-за жары, обезвоживания и избытка солнечной радиации. Кроме того, осень — время обострения гастрита, язвенной болезни, псориаза, ревматоидного артрита и депрессивных состояний».

Понимание этих закономерностей позволяет подготовиться заранее и пройти опасный период без серьёзных потерь. Важно не просто ждать, когда всё наладится само, а действовать на опережение: сдавать анализы, корректировать питание, при необходимости подключать поддерживающую терапию.

Причины, по которым осенью организм даёт сбои

С наступлением холодного сезона в организме запускается целый каскад изменений. Световой день сокращается, и это напрямую влияет на выработку мелатонина и серотонина. Эти гормоны отвечают за настроение, сон и общий тонус. Снижение инсоляции приводит к дефициту витамина D, который участвует в работе иммунной системы и поддержании костной ткани. Именно поэтому осенью обостряются аутоиммунные заболевания, а риск простуд и вирусных инфекций возрастает.

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Температурные перепады создают дополнительную нагрузку на сосуды и суставы. Резкие перепады атмосферного давления провоцируют головные боли и ухудшение самочувствия у метеозависимых людей. Холод вызывает спазм периферических сосудов, что ухудшает кровоснабжение и может приводить к обострению сердечно-сосудистых патологий. Суставы, лишённые достаточного кровотока, начинают болеть сильнее, особенно у тех, кто страдает артритом или артрозом.

Питание также меняется: летом рацион был богат свежими овощами и фруктами, а осенью и зимой люди чаще едят тяжёлую пищу, что отражается на работе желудочно-кишечного тракта. Хронический гастрит, язвенная болезнь, панкреатит обостряются именно в этот период из-за изменения рациона и снижения общей сопротивляемости.

Какие заболевания обостряются осенью?

Список хронических болезней, которые дают о себе знать в холодный сезон, довольно широк. Первое место по частоте обострений занимают заболевания дыхательной системы: бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь лёгких, частые бронхиты. Сухой холодный воздух раздражает слизистую, а вирусные инфекции провоцируют новые приступы.

Патологии желудочно-кишечного тракта также обостряются осенью: гастрит, язвенная болезнь, рефлюкс, панкреатит. Смена питания, стресс, снижение иммунитета – всё это факторы риска.

Суставные заболевания, включая артриты и артрозы, реагируют на холод и повышенную влажность усилением болевого синдрома. Кожа тоже страдает: псориаз, экзема, атопический дерматит обостряются из-за сухости воздуха и дефицита витаминов.

Психоэмоциональная сфера не остаётся в стороне: осенняя хандра, депрессивные состояния, тревожность – всё это следствие сокращения светового дня и гормональных колебаний.

Сезонность или образ жизни

Хотя сезонные обострения имеют физиологическую основу, нельзя списывать всё только на погоду. Образ жизни играет не меньшую роль. Осенью люди меньше двигаются, реже бывают на свежем воздухе, больше времени проводят в помещениях с сухим воздухом. Питание становится менее разнообразным, а стресс на работе накапливается к концу года.

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Курение и алкоголь усугубляют ситуацию: они ослабляют иммунитет и нарушают работу внутренних органов. Недостаток сна и хроническая усталость также снижают сопротивляемость организма. Поэтому сезонные обострения становятся результатом сочетания внешних факторов и внутренних привычек, а не только капризов природы.

Важность чекапа

Один из самых эффективных способов подготовиться к сезону обострений – пройти комплексное обследование. Чекап позволяет увидеть скрытые дефициты и изменения, которые ещё не проявились симптомами, но уже влияют на здоровье. Осенью особенно важно проверить уровень витамина D, ферритина, витаминов группы B, гормонов щитовидной железы, маркеров воспаления и липидного профиля.

Расширенная диагностика помогает врачу составить индивидуальный план: какие добавки подключить, как скорректировать питание, какие процедуры пройти. Например, при дефиците витамина D его восполнение может значительно снизить риск обострений аутоиммунных заболеваний и улучшить настроение. При низком ферритине коррекция железа вернёт энергию и поддержит иммунитет.

Чекап совсем не формальность, а реальный инструмент профилактики. Он позволяет действовать на опережение, а не ждать, когда болезнь напомнит о себе.

Готовимся к сезону обострений

Подготовка начинается с планирования. За месяц до наступления холодного сезона стоит пройти чекап, чтобы выявить дефициты и скорректировать их. Затем необходимо пересмотреть рацион: добавить больше овощей, белков, полезных жиров, ферментированных продуктов. Важно поддерживать физическую активность, даже если на улице холодно: прогулки, домашние тренировки, растяжка.

Сон и управление стрессом играют ключевую роль. Хроническое недосыпание и постоянное напряжение ослабляют организм и делают его уязвимым. Практики релаксации, дыхательные упражнения, тёплые ванны с магнием помогают снизить уровень кортизола и поддержать нервную систему.

Фото: istockphoto.com/Edwin Tan

В период обострений особенно важно не заниматься самолечением. Если симптомы усиливаются, стоит обратиться к врачу и скорректировать терапию. Игнорирование сигналов организма может привести к серьёзным осложнениям.

Хронические болезни и их сезонные обострения – реальность, с которой сталкиваются миллионы людей. Но грамотный подход позволяет пройти опасный период с минимальными потерями. Понимание физиологических механизмов, регулярная диагностика, сбалансированное питание и поддержка организма становятся залогом того, что осень и весна перестанут быть временем страданий.

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