Как защитить кожу во время осенних тренировок? Правила, которые нельзя нарушать

Осень будто специально придумана для спорта на свежем воздухе. Летняя жара уже не заставляет искать тень после каждого километра, воздух становится прохладнее, а пробежка в парке, велосипедная прогулка или тренировка на открытой площадке снова превращаются в удовольствие. Вместе с тем меняются и условия, в которых оказывается кожа. Во время активного движения она сталкивается с солнцем, ветром, потом и пылью. О том, как дополнить привычный спортивный сценарий несколькими простыми правилами ухода, рассказываем в этом материале.

Екатерина Майорова врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК «Во время занятий спортом на улице кожа действительно получает дополнительную нагрузку, поскольку одновременно реагирует на физическую активность и внешнюю среду. Усиление кровообращения и потоотделения является естественной реакцией организма, однако при чувствительной коже такие условия могут сопровождаться покраснением и раздражением. Перед тренировкой достаточно лёгкого ухода и защиты открытых участков, а после нагрузки важно своевременно очистить кожу от пота и загрязнений. При склонности к воспалениям или выраженной чувствительности индивидуальную схему лучше подбирать вместе со специалистом».

У каждого спорта — свои правила

У каждого вида спорта на улице есть свои особенности, которые стоит учитывать. Велосипедисты проводят много времени лицом навстречу потоку воздуха, поэтому кожа сильнее ощущает воздействие ветра. Во время игры на площадке она сталкивается с пылью, а при занятиях йогой или растяжкой лицо может соприкасаться с ковриком, на котором оседают загрязнения.

Фото: istockphoto.com/Halfpoint

Важна и продолжительность занятия. Короткая тренировка на площадке и двухчасовая велосипедная поездка дают коже совершенно разную нагрузку. Поэтому ориентироваться стоит не только на вид спорта, но и на интенсивность движения, длительность тренировки и то, какая часть тела остаётся без защиты.

SPF остаётся в спортивной сумке

Пожалуй, самая коварная осенняя ловушка заключается в ощущении, что солнце уже не такое активное. Температура снижается, небо чаще затягивают облака, и привычный летний SPF легко отправляется на дальнюю полку. Для продолжительной тренировки на открытом воздухе такой подход не всегда оправдан. Ультрафиолет никуда не исчезает вместе с календарным летом. Если впереди час бега, велосипедная поездка или длинная прогулка быстрым шагом, кожа по-прежнему нуждается в защите.

Особенно легко забыть про уши, шею, кисти рук и зону декольте, если спортивная одежда оставляет их открытыми. Для активностей удобнее лёгкие средства, которые быстро распределяются и не ощущаются на лице тяжёлой плёнкой. Если тренировка длительная, защите стоит уделить столько же внимания, сколько воде и удобной форме. В спортивной сумке солнцезащитный крем должен соседствовать с бутылкой воды, резинкой для волос и наушниками.

После финиша

Во время бега не стоит растирать лицо полотенцем или рукавом. Если хочется убрать выступившую влагу, кожу лучше аккуратно промокнуть чистым платком или салфеткой. Ещё одна привычка, которую стоит пересмотреть, — это частое прикосновение к лицу руками. На тренировке они контактируют с инвентарём, телефоном и другими поверхностями, поэтому становятся источником бактериальной опасности.

Фото: istockphoto.com/CandyRetriever

После интенсивной тренировки хочется смыть с себя буквально всё. Однако агрессивное очищение кожи до скрипа не идёт ей на пользу. Если возможности сразу умыться нет, пригодится мицеллярная вода, особенно когда на лице осталось солнцезащитное средство и следы пота. Однако использовать её как полноценную замену умыванию на постоянной основе не стоит. После интенсивного занятия лучше мягко очистить кожу гелем или пенкой, а затем — нанести привычное средство, ориентируясь на собственные ощущения. Кому-то достаточно лёгкого флюида, кому-то после активного занятия хочется более плотной текстуры.

Осенние процедуры для кожи — подготовка к холодам

Активные тренировки на свежем воздухе, пот, солнце и ветер – всё это даёт коже спортсменов дополнительную нагрузку, которая к осени становится особенно заметной. После летних пробежек и велопрогулок эпидермис нуждается в глубоком увлажнении и восстановлении защитного барьера, поэтому специалисты могут рекомендовать биоревитализацию и биорепарацию. Эти процедуры насыщают ткани гиалуроновой кислотой, аминокислотами и витаминами, возвращая коже плотность и сияние. Спортсменам, которые много времени проводят на улице, полезны мягкие энзимные пилинги, которые деликатно обновляют поверхность, не травмируя ослабленный ультрафиолетом барьер.

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Для борьбы с расширенными сосудами, которые часто появляются из-за перепадов температур и интенсивного кровообращения, специалисты могут назначить плазмотерапию или фотоомоложение . Отличным дополнением станут увлажняющие маски с пантенолом и алоэ, а также массаж лица, улучшающий лимфодренаж и снимающий мышечное напряжение. Все процедуры стоит планировать с учётом индивидуальных показаний и тренировочного графика, оставляя хотя бы пару дней на восстановление после сеанса.

Осенняя тренировка не требует выбирать между спортом и красивой кожей. Активность на свежем воздухе легко становится частью привычного ритма, в котором есть место и движению, и заботе о себе. Несколько продуманных деталей помогают сохранить комфорт, не превращая спортивную рутину в длинный список обязательных процедур.

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