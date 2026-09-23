Как укрепить зубную эмаль? Эксперт развеяла популярные мифы и назвала рабочие методы

Зубная эмаль – самая твёрдая ткань в человеческом организме. Она защищает зуб от механических, температурных и химических воздействий и, кажется, способна выдерживать любые нагрузки. Однако, несмотря на свою прочность, эмаль нуждается в уходе и укреплении – если она будет утрачена, вырастить её заново организм не сможет.

Диана Неведина врач-стоматолог-терапевт InWhite Medical «Расскажу, какие методы укрепления стоит взять на заметку, а о каких – забыть навсегда».

Почему эмаль разрушается?

Эмаль может разрушаться под действием самых разных факторов. Среди них есть те, повлиять на которые мы не в силах, например, наследственность или возраст, а есть те, которые можно взять под контроль, – недостаточная или слишком агрессивная гигиена, курение, особенности питания.

Разрушение зубной эмали запускается бактериями зубного налёта: они перерабатывают углеводы из пищи в кислоты, которые вымывают минералы из поверхностного слоя эмали. Если такие кислотные атаки происходят снова и снова, слюна не успевает восстановить баланс и риск кариеса увеличивается.

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Налёт на зубах не единственный источник кислот. Кислые продукты и напитки с низким pH, такие как газировка, энергетики, кислые соки, при регулярном употреблении тоже могут способствовать разрушению эмали. Значение имеет не только общее количество выпитого, но и длительность контакта. Слюне требуется не менее 20-30 минут для нейтрализации кислот и гораздо больший период времени для реминерализации. Если кислые или сладкие продукты находятся во рту несколько часов – такое случается при частых или продолжительных приёмах пищи, рассасывании леденцов, – эмаль будет постоянно находиться в агрессивной среде и слюна не сможет защитить её.

На зубы также могут влиять кислоты, поступающие изнутри организма. При гастроэзофагеальном рефлюксе или частой рвоте желудочный сок оказывается в ротовой полости и разъедает эмаль. При такой ситуации важно не только работать над укреплением эмали, но и заниматься лечением основного заболевания, вызвавшего проблему.

Эмаль может разрушаться и на фоне курения, причём как «традиционных», так и электронных сигарет. Такой эффект связан не только с действием никотина, но и с тем, что курение усиливает сухость во рту и меняет состав слюны. Это приводит к тому, что естественная защита зубов ослабевает и нейтрализовать кислоты в полости рта не получается.

Отдельно надо сказать про механические повреждения. Неправильный прикус создаёт избыточное давление на отдельные зубы, что приводит к их стираемости, трещинам и клиновидным дефектам. Бруксизм – ночной скрежет зубов – и привычка сильно сжимать челюсти действуют сходным образом, а использование зубов как инструмента для перекусывания ниток или открывания упаковок добавляет микротравмы и усугубляет ущерб.

Что помогает эмали стать крепче?

Выражение «укрепить эмаль» важно понимать правильно. Можно и нужно поддерживать реминерализацию на её поверхности, снижать действие факторов, приводящих к деминерализации и стиранию, предупреждать дальнейшую потерю тканей. А вот вернуть уже утраченную эмаль с помощью зубной пасты, продуктов, добавок или каких-то процедур невозможно.

Самое важное и самое простое, что может сделать каждый, – ежедневно удалять зубной налёт. Для этого достаточно чистить зубы мягкой щёткой со фторсодержащей пастой, пользоваться ёршиками или зубной нитью для очищения промежутков между зубами.

Фото: istockphoto.com/urbazon

Фториды в зубной пасте помогают сделать поверхностные слои эмали более устойчивыми к воздействию кислот и поддержива