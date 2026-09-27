Больше чем бег: как знакомиться с городом на дистанции 5, 10 и 20 км

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Годы, проведённые в путешествиях по всему миру, вырабатывают персональные привычки. Моя привычка — изучить новые города на бегу: не в смысле торопясь, а во время беговых тренировок — размеренных и в комфортном для меня темпе. Уже садясь в самолёт, я пристально изучаю карту на предмет мест, где можно побегать. Где ближайший парк? Есть ли набережная? Можно ли нормально выйти в центр и вернуться другим маршрутом? Иногда уже по этой карте становится понятно, насколько город удобен для жизни».

В обычной поездке мы довольно быстро привыкаем двигаться по одному и тому же сценарию: отель, условный исторический центр, ресторан. У беговых тренировок чёткого сценария нет: есть только точка старта, дистанция и примерное направление. И, на мой взгляд, это даёт куда бо́льшую свободу и помогает узнать город за границами того, что принято показывать туристам. При этом 5, 10 и 20 км – это совершенно разные дистанции, не столько по расстоянию, сколько по ощущениям, которые я хочу получить от нового места.

Улица в Португалии Фото: Impresyjna Fotografuje/istockphoto.com

5 км: первое знакомство

5 км – моя ежедневная московская дистанция, и именно её я обычно «примеряю» к новой локации в первое утро после прилёта. В этом случае не вижу смысла сразу придумывать сложный маршрут: гораздо интереснее выйти ранним утром из отеля и посмотреть, что происходит вокруг. Ориентируюсь на парк или набережную, а ещё люблю спонтанно стартовать вслед за местными бегунами – эти люди, очевидно, знают все лучшие маршруты. Если рядом исторический центр – отлично: 5 км хватит, чтобы обежать, например, старый город Риги или спуститься от центральных кварталов Лиссабона к набережной Тежу. Если центр далеко, тоже ничего страшного: в первый раз мне важнее почувствовать общее настроение и атмосферу города.

Каждую свою дебютную тренировку я стараюсь заканчивать завтраком в приятном месте: заранее ищу небольшую кофейню с хорошими отзывами и прокладываю маршрут к ней. Причём мне интереснее обычные кафе «для своих», чем рестораны при отеле или сети: почему-то там лучше получается думать и планировать, куда пойти дальше. Кстати, для себя я называю первую пробежку «разведкой» – и это слово кажется мне очень подходящим: ты ещё ничего толком не знаешь о городе, но уже понимаешь, что находится рядом и куда хочешь вернуться позже.

10 км: маршрут изучения городской ткани

10 км позволяют думать шире – однако и подготовки требуют более основательной, причём не только спортивной, но и исследовательской. Для этой дистанции я обычно заранее нахожу интересную мне точку и строю маршрут до неё. Именно на 10 км начинаешь замечать, насколько город разный. Можно стартовать среди исторической застройки, через пару километров окунуться в серый промышленный пояс, миновать современный жилой район и финишировать в малоэтажном пригороде. Из окна такси такие контрасты, на мой взгляд, неразличимы. Что касается времени, я и здесь предпочитаю раннее утро. 10 км по центру города в середине дня могут оказаться довольно мучительным занятием: придётся учитывать светофоры, толпы пешеходов, велосипеды и самокаты. Утром же можно спокойно двигаться и при этом смотреть по сторонам.

20 км: самая точная дистанция

К 20 км я подхожу куда более серьёзно и основательно: не хотелось бы долго бежать, а затем разочарованно обнаружить, что бо́льшая часть пути прошла по пыльной промзоне. Обычно я сначала отмечаю на карте несколько точек, которые хочу увидеть, а потом соединяю их. Причём это могут быть совершенно разные локации: один объект интересен мне из-за архитектуры, другой связан с футболом, а третий я «стащил» из рекомендаций блогеров. Главное правило – все они должны иметь ценность лично для меня: так у маршрута появляется персональная логика. Это уже не просто тренировка в другом городе, но и не экскурсия в привычном смысле слова.

Пробежка по городу Фото: Jacob Wackerhausen/istockphoto.com

На 20 км, конечно, приходится думать о вещах, о которых на пяти можно не беспокоиться. Поэтому я заранее сохраняю карту и иногда дополнительно просматриваю панорамы спорных участков. Смотрю, где придётся пересекать крупные дороги, можно ли нормально пробежать вдоль реки, где по пути получится набрать воды. Ещё оставляю несколько вариантов, как сократить маршрут, если пойму, что 20 км сегодня – перебор.

При этом идеального плана я всё равно не строю: в новом городе совершенно точно найдётся уютная пешеходная улица, на которую захочется свернуть с намеченного маршрута. В такой момент я скорее добавлю лишний километр, чем буду упрямо держаться первоначального трека. В конце концов, мы бежим, чтобы жить, а не живём, чтобы бегать.