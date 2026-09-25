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Новак Джокович: теннисист, рацион, отказ от глютена

От хронической усталости к 24 титулам: как смена рациона спасла карьеру Новака Джоковича?
Елена Грабовски
Диета Новака Джоковича, которая спасла его карьеру
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Теннисист отказался от глютена, мяса, кофе и не только.

Новаку Джоковичу 39 лет, и он всё ещё остаётся одним из величайших игроков в истории тенниса, занимая место в топ-15 мирового рейтинга. В сезоне 2026 года легендарный серб продемонстрировал потрясающую форму для своего возраста, дойдя до полуфиналов на Australian Open и Уимблдоне. Всего же на его счету — рекордные 24 титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Уже 16 лет Джокович не ест обычный хлеб, полностью исключил молочные продукты и отказался от мяса. По словам самого атлета, именно строгий переход на безглютеновую растительную диету помог ему справиться с хронической усталостью и подарил спортивное долголетие.

О чём расскажем:

Случай, который спас карьеру

Всё началось с одного необычного вечера в 2010 году. В то время Джокович уже выигрывал турниры «Большого шлема», но регулярно снимался с матчей. Причины были довольно странными для профессионального атлета: не хватало дыхания, накрывала усталость, мучили аллергии. Злые языки поговаривали, что у серба слабое здоровье и долго его карьера не продлится.

Во время Кубка Дэвиса в Хорватии Новака познакомили с сербским врачом Игорем Четоевичем. Тот провёл странный тест: попросил Джоковича вытянуть руку и держать её на весу, пока сам врач давил на кисть сверху. Рука держалась крепко. Тест повторили с той же рукой, но во вторую врач вложил спортсмену кусок хлеба. Второй результат оказался плачевным – Джокович не смог держать руку вытянутой. Решили докопаться до причины, сдали анализы и нашли у атлета непереносимость пшеницы и молочных продуктов.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Четоевич предложил полностью убрать глютен из рациона на две недели. Результат был почти мгновенным: появилась лёгкость, наладилось дыхание, крепче стал сон. А когда после эксперимента Джокович всё же рискнул съесть бублик, то сравнил своё состояние с похмельем. Возвращаться к прежнему меню он не стал.

Какой диагноз у теннисиста?

Тест с хлебом — это не медицинский анализ, а кинезиологическая проба. Доказательная медицина не признаёт результаты таких опытов. Анализ крови был куда более показательным. Однако и на его основе нельзя диагностировать целиакию.

Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором организм слишком сильно реагирует на глютен, повреждая слизистую тонкого кишечника.

Сам Джокович никогда публично не говорил о лабораторно подтверждённой болезни — только о собственной чувствительности к глютену и молочному белку. Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие целиакии, нужно пройти биопсию кишечника. Проходил её Джокович или нет – неизвестно. Но знаем следующее – после перехода на безглютеновую диету Новак за один год:

  • похудел на 5 кг;
  • впервые стал первой ракеткой мира;
  • выиграл три турнира «Большого шлема» из четырёх в сезоне 2011 года;
  • закончил сезон с 10 титулами и невероятной статистикой (70 побед при шести поражениях).
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Заметно, что смена питания действительно помогла Джоковичу, но не факт, что поможет вам. В одном эксперименте спортсмены неделю питались едой с глютеном, неделю — без. Причём сами они не знали, какая диета у них в данный момент. Разницы в результатах, самочувствии и работе кишечника исследователи не обнаружили. То есть у здоровых атлетов без целиакии отказ от глютена не даёт ни преимущества, ни вреда.

Как сейчас питается Джокович?

В книге Serve to Win 2013 года атлет указывал, что в его рационе были тунец, лосось, сардины и курица. Но меню атлета сильно изменилось за последние 13 лет. После глютена из рациона Новака постепенно ушли молочные продукты и рафинированный сахар. Потом были попытки перейти полностью на растительную диету. В 2018-м атлет даже выступил продюсером документального фильма The Game Changers о спортсменах на растительной диете. При этом слово «веган» по отношению к себе он не любит: считает его слишком узким и часто неправильно понятым.

Его рацион держится на нескольких простых принципах:

  • в основе каждого приёма пищи — овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена;
  • пшеницу заменяют киноа, дикий рис, гречка и батат;
  • вместо курицы и красного мяса — растительный белок и изредка рыба;
  • вместо рафинированного сахара — финики, мёд и ягоды.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Утро у него начинается со стакана тёплой воды с лимоном и сока сельдерея, а следом идут безглютеновые мюсли или овсянка с орехами, семенами и фруктами. Перед матчем он выбирает что-то лёгкое и быстро усваиваемое: просто фрукты или смузи из фиников, ягод и растительного протеина.

От мяса он отказывался постепенно и не из принципа, а из-за собственного пищеварения. «Мясо было тяжёлым для пищеварения, а на это уходила энергия, которая мне нужна для концентрации и восстановления», — объяснял он в одном из интервью 2022 года.

Строгая система питания полезна для желудка, но часто плохо переносится психикой. Атлет нашёл выход. Благодаря часты переездам он пробует блюда из разных кухонь мира и теперь он включает в меню:

  • греческую фету;
  • горький шоколад (от 85% какао);
  • арбуз с фетой;
  • сербскую сарму (растительную версию);
  • айвару (овощную пасту из печёного перца).

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В интервью GQ в 2025 году Джокович признался, что его слабости — мороженое и красное вино. А любимый перекус последних лет — попкорн из сорго. Кофе он почти не пьёт и заменяет его зелёным чаем.

Интервальное голодание и добор белка

В подкастах Tennis United Джокович рассказывал, что старается голодать по 16 часов в сутки. Это время приходится на вечер, ночь и часть утра до тренировки. То есть за последующие восемь часов ему нужно питаться усиленно. В противном случае не будет энергии не только на сами матчи, но и на подготовку к ним. Из-за растительного рациона атлету приходится питаться по четыре-пять раз в день. Большой объём такой еды не всегда полезен для желудка, поэтому рацион приходится дробить на мелкие части.

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Вдобавок ко всему на растительной диете важно следить за витамином B12, железом, кальцием, витамином D, йодом и омега-3.

Плюсы и минусы диеты Джоковича

У рациона Новака есть несколько положительных моментов, которые вполне можно перенести в обычную жизнь. Он:

  • потребляет много овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян;
  • старается выбирать минимально обработанные продукты;
  • следит за качеством рациона и не злоупотребляет добавленным сахаром;
  • отказывается от продуктов, которые ему не подходят;
  • составляет разнообразный рацион под дни работы и отдыха.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Для теннисиста его режим питания подходит, даже несмотря на отсутствие в нём мяса и рыбы. Но чем больше продуктов человек исключает, тем сложнее сделать рацион полноценным. Не будем забывать, что у Джоковича есть диетолог, тренер, он часто проходит медицинские обследования. Обычный человек таким не располагает. Для многих переход на растительное питание может обернуться постоянной нехваткой энергии и апатией. Более того, безглютеновые продукты промышленного производства не обязательно полезнее обычных: некоторые из них содержат меньше клетчатки и больше сахара, жира или соли.

Исключать глютен и лактозу из меню без каких-либо показаний не нужно. История Новака началась с весьма показательного теста – ему глютен действительно мешал. Заметьте, что остальные продукты он исключал из своей жизни постепенно. Если ваш организм нормально переносит глютен, молочные продукты или мясо, исключать их только ради сходства с рационом Джоковича совершенно необязательно. Гораздо важнее наблюдать за своим самочувствием, не переедать, есть достаточно овощей и фруктов и получать необходимое количество белка.

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