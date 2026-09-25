От хронической усталости к 24 титулам: как смена рациона спасла карьеру Новака Джоковича?

Новаку Джоковичу 39 лет, и он всё ещё остаётся одним из величайших игроков в истории тенниса, занимая место в топ-15 мирового рейтинга. В сезоне 2026 года легендарный серб продемонстрировал потрясающую форму для своего возраста, дойдя до полуфиналов на Australian Open и Уимблдоне. Всего же на его счету — рекордные 24 титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Уже 16 лет Джокович не ест обычный хлеб, полностью исключил молочные продукты и отказался от мяса. По словам самого атлета, именно строгий переход на безглютеновую растительную диету помог ему справиться с хронической усталостью и подарил спортивное долголетие.

О чём расскажем:

Случай, который спас карьеру

Всё началось с одного необычного вечера в 2010 году. В то время Джокович уже выигрывал турниры «Большого шлема», но регулярно снимался с матчей. Причины были довольно странными для профессионального атлета: не хватало дыхания, накрывала усталость, мучили аллергии. Злые языки поговаривали, что у серба слабое здоровье и долго его карьера не продлится.

Во время Кубка Дэвиса в Хорватии Новака познакомили с сербским врачом Игорем Четоевичем. Тот провёл странный тест: попросил Джоковича вытянуть руку и держать её на весу, пока сам врач давил на кисть сверху. Рука держалась крепко. Тест повторили с той же рукой, но во вторую врач вложил спортсмену кусок хлеба. Второй результат оказался плачевным – Джокович не смог держать руку вытянутой. Решили докопаться до причины, сдали анализы и нашли у атлета непереносимость пшеницы и молочных продуктов.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Четоевич предложил полностью убрать глютен из рациона на две недели. Результат был почти мгновенным: появилась лёгкость, наладилось дыхание, крепче стал сон. А когда после эксперимента Джокович всё же рискнул съесть бублик, то сравнил своё состояние с похмельем. Возвращаться к прежнему меню он не стал.

Какой диагноз у теннисиста?

Тест с хлебом — это не медицинский анализ, а кинезиологическая проба. Доказательная медицина не признаёт результаты таких опытов. Анализ крови был куда более показательным. Однако и на его основе нельзя диагностировать целиакию.

Целиакия — это аутоиммунное заболевание, при котором организм слишком сильно реагирует на глютен, повреждая слизистую тонкого кишечника.

Сам Джокович никогда публично не говорил о лабораторно подтверждённой болезни — только о собственной чувствительности к глютену и молочному белку. Чтобы подтвердить или опровергнуть наличие целиакии, нужно пройти биопсию кишечника. Проходил её Джокович или нет – неизвестно. Но знаем следующее – после перехода на безглютеновую диету Новак за один год:

похудел на 5 кг;

впервые стал первой ракеткой мира;

выиграл три турнира «Большого шлема» из четырёх в сезоне 2011 года;

закончил сезон с 10 титулами и невероятной статистикой (70 побед при шести поражениях).

Заметно, что смена питания действительно помогла Джоковичу, но не факт, что поможет вам. В одном эксперименте спортсмены неделю питались едой с глютеном, неделю — без. Причём сами они не знали, какая диета у них в данный момент. Разницы в результатах, самочувствии и работе кишечника исследователи не обнаружили. То есть у здоровых атлетов без целиакии отказ от глютена не даёт ни преимущества, ни вреда.

Как сейчас питается Джокович?

В книге Serve to Win 2013 года атлет указывал, что в его рационе были тунец, лосось, сардины и курица. Но меню атлета сильно изменилось за последние 13 лет. После глютена из рациона Новака постепенно ушли молочные продукты и рафинированный сахар. Потом были попытки перейти полностью на растительную диету. В 2018-м атлет даже выступил продюсером документального фильма The Game Changers о спортсменах на растительной диете. При этом слово «веган» по отношению к себе он не любит: считает его слишком узким и часто неправильно понятым.

Его рацион держится на нескольких простых принципах:

в основе каждого приёма пищи — овощи, фрукты, бобовые, орехи и семена;

пшеницу заменяют киноа, дикий рис, гречка и батат;

вместо курицы и красного мяса — растительный белок и изредка рыба;

вместо рафинированного сахара — финики, мёд и ягоды.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Утро у него начинается со стакана тёплой воды с лимоном и сока сельдерея, а следом идут безглютеновые мюсли или овсянка с орехами, семенами и фруктами. Перед матчем он выбирает что-то лёгкое и быстро усваиваемое: просто фрукты или смузи из фиников, ягод и растительного протеина.

От мяса он отказывался постепенно и не из принципа, а из-за собственного пищеварения. «Мясо было тяжёлым для пищеварения, а на это уходила энергия, которая мне нужна для концентрации и восстановления», — объяснял он в одном из интервью 2022 года.

Строгая система питания полезна для желудка, но часто плохо переносится психикой. Атлет нашёл выход. Благодаря часты переездам он пробует блюда из разных кухонь мира и теперь он включает в меню:

греческую фету;

горький шоколад (от 85% какао);

арбуз с фетой;

сербскую сарму (растительную версию);

айвару (овощную пасту из печёного перца).

Фото: из личного архива Новака Джоковича

В интервью GQ в 2025 году Джокович признался, что его слабости — мороженое и красное вино. А любимый перекус последних лет — попкорн из сорго. Кофе он почти не пьёт и заменяет его зелёным чаем.

Интервальное голодание и добор белка

В подкастах Tennis United Джокович рассказывал, что старается голодать по 16 часов в сутки. Это время приходится на вечер, ночь и часть утра до тренировки. То есть за последующие восемь часов ему нужно питаться усиленно. В противном случае не будет энергии не только на сами матчи, но и на подготовку к ним. Из-за растительного рациона атлету приходится питаться по четыре-пять раз в день. Большой объём такой еды не всегда полезен для желудка, поэтому рацион приходится дробить на мелкие части.

Вдобавок ко всему на растительной диете важно следить за витамином B12, железом, кальцием, витамином D, йодом и омега-3.

Плюсы и минусы диеты Джоковича

У рациона Новака есть несколько положительных моментов, которые вполне можно перенести в обычную жизнь. Он:

потребляет много овощей, фруктов, бобовых, орехов и семян;

старается выбирать минимально обработанные продукты;

следит за качеством рациона и не злоупотребляет добавленным сахаром;

отказывается от продуктов, которые ему не подходят;

составляет разнообразный рацион под дни работы и отдыха.

Фото: из личного архива Новака Джоковича

Для теннисиста его режим питания подходит, даже несмотря на отсутствие в нём мяса и рыбы. Но чем больше продуктов человек исключает, тем сложнее сделать рацион полноценным. Не будем забывать, что у Джоковича есть диетолог, тренер, он часто проходит медицинские обследования. Обычный человек таким не располагает. Для многих переход на растительное питание может обернуться постоянной нехваткой энергии и апатией. Более того, безглютеновые продукты промышленного производства не обязательно полезнее обычных: некоторые из них содержат меньше клетчатки и больше сахара, жира или соли.

Исключать глютен и лактозу из меню без каких-либо показаний не нужно. История Новака началась с весьма показательного теста – ему глютен действительно мешал. Заметьте, что остальные продукты он исключал из своей жизни постепенно. Если ваш организм нормально переносит глютен, молочные продукты или мясо, исключать их только ради сходства с рационом Джоковича совершенно необязательно. Гораздо важнее наблюдать за своим самочувствием, не переедать, есть достаточно овощей и фруктов и получать необходимое количество белка.