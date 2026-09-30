Тренировка перед марафоном: как правильно подготовить тело к забегу?

3 и 4 октября состоится «Марафон Нижний Новгород» — масштабное спортивное событие, которое соберёт на старте любителей бега разных возрастов и уровней подготовки. Все старты и финиши пройдут у стадиона «Совкомбанк Арена». Особенностью программы станут дистанции 1 км (6-13 лет) и 3 км (от 14 лет) — их маршрут полностью пройдёт внутри стадиона 3 октября.

Более протяжённые дистанции — 5 км (от 16 лет), 10 км (от 18 лет) и 42,2 км (от 18 лет) — объединит живописная трасса по центральной части города и вдоль Волги. 4 октября участники пробегут по улицам Бетанкура и Самаркандской, выйдут к Волжской набережной, далее маршрут пройдёт вдоль Волги, через Канавинский мост и по Нижне-Волжской набережной в районе Речного вокзала.

В преддверии марафона мы вместе с тренером «Лиги Героев» Вячеславом Смаевым собрали несколько простых упражнений. Они не сделают из вас рекордсмена за пару дней, но помогут мягко подготовить мышцы и связки к нагрузке, сохранить технику и не заработать дискомфорт на дистанции. Подойдут для лёгкой разминки в последние дни перед стартом — без лишней суеты и перегруза.

Фото: Пресс-служба «Лиги Героев»

Важное уточнение: за пять дней до забега плиометрические и координационные упражнения не дадут заметного прироста результатов. Их задача в этот период — мягко активировать мышцы и связки, подготовить тело к нагрузке. Главное не перегружаться и избежать травм.

Разминка

Вячеслав Смаев тренер «Лиги Героев», капитан бегового сообщества Hero League Running «Первое, чему стоит уделить внимание — это разминка. Она помогает постепенно подготовить организм к нагрузке: повысить температуру мышц, активировать суставы и связки и настроить тело на предстоящую работу».

Лёгкая растяжка перед забегом особенно важна для тех, кто много времени проводит сидя за компьютером: после рабочего дня организму нужно время, чтобы перейти от состояния покоя к активности.

Перед бегом стоит уделить особое внимание нижней части тела — стопам, голеностопу, коленям, тазобедренным суставам и задней поверхности бедра. Пренебрежение разминкой не означает, что травма обязательно произойдёт, но может ухудшить качество движения и готовность организма к нагрузке, особенно если сразу переходить к интенсивному бегу.

Специальные беговые упражнения

Специальные беговые упражнения помогают подготовить мышцы и связки к беговой нагрузке, а также отработать технику и координацию движений. Их особенно полезно включать в разминку перед скоростной работой и интервальным бегом.

Главное здесь не количество повторений и не скорость, а техника выполнения. Важно контролировать положение корпуса, работу стопы и колена, движение рук и стараться чувствовать, какие мышцы включаются в работу. Специальные беговые упражнения выполняют сразу несколько задач: помогают разогреться, активируют мышцы нижних конечностей и подготавливают тело к интенсивному бегу.

ОФП

Бег — это не только работа ног. Чтобы справляться с регулярной нагрузкой, бегуну необходимы сильные мышцы корпуса и хорошо подготовленный опорно-двигательный аппарат. Поэтому силовая подготовка и ОФП — важная часть тренировочного процесса, особенно для начинающих.

Для ОФП не обязательно каждый раз идти в зал: многие упражнения можно выполнять дома или на улице с собственным весом, используя коврик и минимальный инвентарь. При этом дополнительные веса и оборудование позволяют постепенно увеличивать нагрузку.

Оптимальную частоту тренировок лучше подбирать с учётом уровня подготовки и общего бегового объёма. В базовом периоде силовую работу можно выполнять два раза в неделю, а упражнения с собственным весом дополнительно включать в другие тренировочные дни. По мере приближения к старту объём силовой работы обычно сокращают, чтобы подойти к соревнованиям восстановленным.

Растяжка

Растяжка помогает поддерживать подвижность суставов и эластичность мышц, поэтому может быть полезным дополнением к беговым тренировкам. Особенно это актуально для начинающих, которые только привыкают к регулярной физической нагрузке.

После тренировки можно уделить спокойной растяжке около 7-10 минут. Этого вполне достаточно в качестве небольшого регулярного дополнения к тренировочному процессу. Отдельное занятие по растяжке или йоге раз в неделю также может быть полезным, если хорошо вписывается в ваш тренировочный график.