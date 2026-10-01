«Осенний Павловский забег» — 2026: как пройдёт старт в Ленинградской области

«Осенний Павловский забег», который пройдёт 4 октября, давно стал одной из знаковых точек спортивного календаря. Он объединяет любителей бега и дарит участникам особую атмосферу среди живописных пейзажей Ленинградской области. Собрали самое главное о предстоящем старте для тех, кто планирует стать частью этого бегового события.

О чём расскажем:

О старте

«Осенний Павловский забег» — это традиционный беговой фестиваль в музее‑заповеднике «Павловск» под Санкт‑Петербургом.

История забега связана с развитием бегового движения в Петербурге: старт вошёл в клубное первенство «ПушкинРан» и закрепился как один из ключевых осенних стартов региона. С каждым годом растёт число участников, расширяется программа — от разминок и награждения до клубных зачётов, а финишёры получают памятные медали.

Фото: Официальное сообщество «Осеннего Павловского забега» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Организаторы предлагают участникам дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км — полумарафон по живописным аллеям парка. Маршрут пролегает мимо знаковых объектов русского классицизма — Розового павильона, Пиль‑башни, Висконтиева моста, а осеннее убранство парка делает забег особенно атмосферным.

Лимиты прохождения и возраст участников:

21,1 км — 3 часа (старше 18 лет);

10 км — 1,5 часа (старше 16 лет);

3 км — 30 минут (старше 10 лет).

Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия родителей или законных представителей.

Фото: pushkin-run.ru

Расписание

Забеги запланированы на 4 октября. 2 и 3 октября участники должны получить стартовые пакеты по адресу: Санкт-Петербург, ТРК ПИК, улица Ефимова, 2, этаж 4, рядом со входом в кинотеатр.

8:00 — начало работы раздевалок и камер хранения на приём;

8:50 — торжественное открытие забега;

8:55 — разминка;

9:00 — старт забега на 10 км;

9:33 — встреча лидеров (10 км, мужчины);

9:36 — встреча лидеров (10 км, женщины);

10:20 — награждение победителей и призёров (абсолют на 10 км);

10:30 — закрытие трассы на 10 км;

10:40 — старт забега на дистанции 21,1 км и 3 км;

10:49 — встреча лидеров (3 км, мужчины);

10:51 — встреча лидеров (3 км, женщины);

11:10 — награждение победителей и призёров в абсолюте (3 км);

11:20 — награждение категорий (10 км);

11:55 — встреча лидеров (21,1 км, мужчины);

12:10 — встреча лидеров (21,1 км, женщины);

12:20 — награждение категорий (3 км);

12:40 — награждение победителей и призёров (абсолют на 21,1 км);

13:20 — награждение по категориям (21,1 км);

14:00 — закрытие мероприятия.

Награждение

Все финишёры получат памятную медаль. Отдельно будут отмечены спортсмены с лучшими результатами на дистанциях. Результаты забега фиксируются электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации.

Фото: Официальное сообщество «Осеннего Павловского забега» во «ВКонтакте»

Зачёт и награждение проводятся среди мужчин, женщин, юношей и девушек в личном первенстве в абсолютном зачёте и в возрастных группах.

О самых ярких стартах сезона и о том, как к ним подготовиться, мы рассказываем в рубриках «Бег» и «Любительский спорт».