«Осенний Павловский забег» — 2026: как пройдёт старт в Ленинградской области

«Осенний Павловский забег», который пройдёт 4 октября, давно стал одной из знаковых точек спортивного календаря. Он объединяет любителей бега и дарит участникам особую атмосферу среди живописных пейзажей Ленинградской области. Собрали самое главное о предстоящем старте для тех, кто планирует стать частью этого бегового события.
О чём расскажем:
О старте
«Осенний Павловский забег» — это традиционный беговой фестиваль в музее‑заповеднике «Павловск» под Санкт‑Петербургом.
История забега связана с развитием бегового движения в Петербурге: старт вошёл в клубное первенство «ПушкинРан» и закрепился как один из ключевых осенних стартов региона. С каждым годом растёт число участников, расширяется программа — от разминок и награждения до клубных зачётов, а финишёры получают памятные медали.
Фото: Официальное сообщество «Осеннего Павловского забега» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Организаторы предлагают участникам дистанции на 3 км, 10 км и 21,1 км — полумарафон по живописным аллеям парка. Маршрут пролегает мимо знаковых объектов русского классицизма — Розового павильона, Пиль‑башни, Висконтиева моста, а осеннее убранство парка делает забег особенно атмосферным.
Лимиты прохождения и возраст участников:
Фото: pushkin-run.ru
Расписание
Забеги запланированы на 4 октября. 2 и 3 октября участники должны получить стартовые пакеты по адресу: Санкт-Петербург, ТРК ПИК, улица Ефимова, 2, этаж 4, рядом со входом в кинотеатр.
- 8:00 — начало работы раздевалок и камер хранения на приём;
- 8:50 — торжественное открытие забега;
- 8:55 — разминка;
- 9:00 — старт забега на 10 км;
- 9:33 — встреча лидеров (10 км, мужчины);
- 9:36 — встреча лидеров (10 км, женщины);
- 10:20 — награждение победителей и призёров (абсолют на 10 км);
- 10:30 — закрытие трассы на 10 км;
- 10:40 — старт забега на дистанции 21,1 км и 3 км;
- 10:49 — встреча лидеров (3 км, мужчины);
- 10:51 — встреча лидеров (3 км, женщины);
- 11:10 — награждение победителей и призёров в абсолюте (3 км);
- 11:20 — награждение категорий (10 км);
- 11:55 — встреча лидеров (21,1 км, мужчины);
- 12:10 — встреча лидеров (21,1 км, женщины);
- 12:20 — награждение категорий (3 км);
- 12:40 — награждение победителей и призёров (абсолют на 21,1 км);
- 13:20 — награждение по категориям (21,1 км);
- 14:00 — закрытие мероприятия.
Награждение
Все финишёры получат памятную медаль. Отдельно будут отмечены спортсмены с лучшими результатами на дистанциях. Результаты забега фиксируются электронной системой хронометража, судьями на финише и системой видеорегистрации.
Фото: Официальное сообщество «Осеннего Павловского забега» во «ВКонтакте»
Зачёт и награждение проводятся среди мужчин, женщин, юношей и девушек в личном первенстве в абсолютном зачёте и в возрастных группах.
О самых ярких стартах сезона и о том, как к ним подготовиться, мы рассказываем в рубриках «Бег» и «Любительский спорт».