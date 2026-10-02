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Как накачать икры ног: 6 упражнений в домашних условиях, в тренажёрном зале

Как накачать икры ног? 6 эффективных упражнений и готовая программа тренировок
Александр Галичкин Светлана Ибрагимова
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6 эффективных упражнений для икр
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Разбираем нюансы и технику выполнения вместе с экспертом.

Икры относятся к тем мышечным группам, которые нередко отстают даже у людей с хорошим тренировочным стажем. Можно регулярно тренировать ноги, увеличивать рабочие веса в приседаниях и выпадах, но объём икроножных мышц при этом меняется медленно.

Почему так происходит? Действительно ли размер икр определяется генетикой или их всё-таки можно увеличить тренировками? Разбираемся вместе с фитнес-экспертом.

О чём расскажем:

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Почему икры так сложно накачать?

<a href="https://www.championat.com/authors/9458/1.html">Александр Галичкин</a>
Александр Галичкин
фитнес-блогер, спортсмен, сооснователь онлайн-школы BYSSFIT

«Генетику икроножных мышц изменить невозможно, но практически всегда можно улучшить их объём и визуальную форму за счёт грамотных тренировок».

Для начала важно понимать, что икры получают нагрузку практически каждый день. Когда мы ходим, поднимаемся по лестнице, бегаем или просто долго стоим, мышцы голени постоянно работают. Поэтому привычной небольшой нагрузкой их довольно сложно удивить.

Если человек делает несколько подходов с подъёмом на носки в конце тренировки ног, причём каждый раз с одинаковым весом и количеством повторений, этого может быть недостаточно для заметного роста.

Вторая причина медленного роста заключается в генетике. Форма голени, длина мышечного брюшка, место прикрепления сухожилия и визуальная выраженность икр действительно во многом заданы природой. У одного человека икры выглядят объёмными даже без целенаправленных тренировок, другому приходится работать над ними годами. Но генетика определяет прежде всего форму и исходные данные. Она не означает, что мышцы невозможно увеличить.

Важно реалистично оценивать результат. Тренировки не изменят длину ахиллова сухожилия или места прикрепления мышц, поэтому форма голени у разных людей всегда будет различаться. Зато увеличить силу и объём самих мышц вполне реально. Для этого нужны регулярные тренировки, достаточная нагрузка, полноценное питание и восстановление. И, пожалуй, самое важное заключается во времени. Икры часто требуют большего терпения, чем мышцы, которые быстро реагируют на силовые тренировки.

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