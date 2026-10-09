«Самое страшное — навредить людям». Как Диана Трубкович создала команду Di3

О том, почему любовь к делу, которым ты занимаешься, порой бывает важнее денег.

«Созидатели» – рубрика, объединяющая энтузиастов, которые создают свои проекты в сфере активного образа жизни. Наши герои делают занятия спортом доступными, понятными и яркими. Они открывают свои клубы и школы, создают онлайн-платформы и проводят забеги.

Наша новая героиня Диана Трубкович – мастер спорта России по плаванию, действующий триатлет, тренер по триатлону, победитель и призёр соревнований по плаванию на открытой воде и триатлону среди любителей. В 2023 году Диана решилась на важный шаг – создание собственной команды по циклическим видам спорта Di3. О том, что объединяет спортсменов, как правильно выстраивать работу с атлетами и с чего начинать тренерскую деятельность – в интервью «Чемпионату».

Фото: Диана Трубкович / «Чемпионат»

О чём расскажем:

Путь к триатлону и тренерству

Я профессионально занималась плаванием, получила звание мастера спорта России, но всегда была убеждена, что у меня нет таланта к этому виду спорта. Все нормативы я выполняла только благодаря упорству. Завершила спортивную карьеру где-то в девятом классе после травмы плеча. Приближался этап поступления в вуз, выбор пал на менеджмент. Спортивное направление не рассматривала, всегда считала, что не буду тренером.

В университете один из преподавателей занимался триатлоном. Он был этим воодушевлён и предложил собрать на факультете людей, которые умеют плавать, бегать и крутить педали. Мы решили делать эстафету, поехали несколькими командами от института. Я, разумеется, участвовала в плавательном этапе. Причём делала это вообще без подготовки.

После завершения карьеры в воду лезть не хотелось очень долго.

У нас было около полугода на подготовку, но я кажд