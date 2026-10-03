Не болит — не значит хорошо: стоматолог назвал 3 ситуации, которые нельзя игнорировать

Михаил Агами стоматолог-ортопед, основатель и главный врач клиники «Семейная стоматология Михаила Агами» (AMBC) «По данным ВОЗ, почти 3,7 млрд человек живут с заболеваниями полости рта. Российская статистика также впечатляет: каждый третий старше пяти лет имеет нелечёный кариес, у каждого пятого старше 15 лет есть тяжёлые болезни дёсен, а 14% людей старше 20 лет полностью потеряли один или несколько зубов. Эти цифры говорят о том, что не надо ждать боли, чтобы пойти к стоматологу».

О чём расскажем:

Боль часто приходит позже болезни

Картина, когда человек приходит на приём без каких-то жалоб, а во время осмотра врач обнаруживает межзубной кариес, воспаление у корня, старую негерметичную пломбу или проблему с десной – вовсе не редкость. Такие ситуации неожиданны лишь для пациента, специалисты же видят подобные случаи постоянно.

В стоматологии боль редко возникает одновременно с заболеванием, а потому отсутствие дискомфорта вовсе не означает, что всё в порядке. Бывает и так, что дискомфортные ощущения у пациента присутствуют, но их появление списывается на особенности организма или даже случайность.

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Один из самых ярких примеров – кровоточивость дёсен при чистке или использовании зубной нити, которая часто появляется на фоне воспаления. Также часто встречаются запах изо рта или навязчивый привкус, с которыми пытаются бороться жвачкой или ополаскивателями для рта. Эти средства только маскируют проблему, так как причиной её появления могут быть камень, воспаление, кариес, старая пломба или скрытый очаг у корня.

Ещё один недооценённый сигнал – пища, которая постоянно застревает между зубами. Пациентам кажется, что это просто неудобный промежуток, но на практике там могут оказаться межзубной кариес, нависающий край пломбы, смещение зубов или начало пародонтологических проблем. Чувствительность зубов, когда зубы реагируют на холодное, сладкое, кислое или на чистку, в большинстве случаев связана не с тонкой эмалью, а с рецессией десны, трещиной, начальным кариесом или перегрузкой при бруксизме.

Проблемы, которые многие привыкли не замечать

Есть заболевания, которые прогрессируют практически без боли в течение долгих лет. Среди них межзубной кариес, который не виден невооружённым глазом, так как коронка снаружи выглядит идеально, а также вторичный кариес под старой пломбой или коронкой. Ещё долго не дают о себе знать хроническое воспаление у верхушки корня, гранулёма или киста, человек даже не подозревает о них до того момента, пока не случится обострение.

Болезни пародонта тоже часто начинаются с едва заметных сигналов: небольшого кровотечения, налёта, обнаже