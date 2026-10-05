«Казанский национальный полумарафон» — 2026: как пройдёт старт в Татарстане?

Октябрь уже наступил и привёл с собой прохладную погоду. Но это не останавливает любителей бега. В эти выходные атлеты выйдут на масштабный старт в столице Республики Татарстан – «Казанский национальный полумарафон». Рассказываем подробнее об одном из самых колоритных забегов этой осени.

О чём расскажем:

О старте

«Казанский национальный полумарафон» — один из главных стартов Татарстана, в этом году он пройдёт уже в 10-й раз. Отличительная особенность забега заключается в национальном колорите. Помимо особого антуража города, атлеты погрузятся в культуру через татарские угощения, костюмы и песни.

Трасса тщательно подготовлена, оборудована точками питания и освежения, а также пунктами медицинской помощи. Участвовать можно как в личном зачёте, так и в составе корпоративной команды. На дистанциях 10 км и 21,1 км атлетам будут помогать пейсмейкеры.

В 2025 году на старт вышли 10 000 бегунов. Но это не единственная важная цифра прошлогоднего забега. Рекорд России установил Владимир Никитин, который пробежал 21,1 км за 59.51.

Фото: Сообщество «TIMERMAN | ТИМЕРМЕН» во «ВКонтакте»

Регистрация

Онлайн-регистрация открыта на официальном сайте «Казанского национального полумарафона» до 6 октября 2026 года 23:59 по местному времени. Дополнительная офлайн-регистрация новых участников будет доступна при наличии свободных слотов в день выдачи стартовых пакетов.

Стоимость участия:

300 м и 600 м — 1500 рублей;

3 км — 2200 рублей;

10 км — 3100 рублей;

21,1 км — 3400 рублей.

После регистрации необходимо получить стартовый пакет 9 или 10 октября на Кремлёвской набережной. Для этого нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, а также оригинал и копию медицинской справки. Льготным категориям граждан необходимо иметь при себе документ, подтверждающий статус. Участникам детских стартов справка не нужна, но потребуется разрешение от опекуна или законного представителя.

Фото: Сообщество «TIMERMAN | ТИМЕРМЕН» во «ВКонтакте»

Расписание

«Казанский национальный полумарафон» пройдёт уже в эти выходные, 10 и 11 октября. Основные забеги состоятся в воскресенье, а более короткие и детские старты – в субботу.

9 октября, пятница

17:00-20:00 – работа спортивной выставки, регистрация новых участников при наличии свободных слотов и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.