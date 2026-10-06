«Саратовский марафон» — 2026: расписание, дистанции и детали старта

«Саратовский марафон» — массовые соревнования по шоссейному бегу. В этот день главная набережная Саратова станет местом притяжения атлетов-любителей. Более 1000 бегунов выйдут на старт одной из пяти дистанций. Рассказываем подробнее о событии.

О чём расскажем:

О старте

Самый первый «Саратовский марафон» прошёл 8 мая 1983 года. Забег стал проводиться ежегодно и был посвящён Дню Победы. В 2004 году дату проведения перенесли на 19 сентября, приурочив беговое событие к празднованию Дня города. Старт располагался в Парке Победы на Соколовой горе.

В 2006 году стартовый городок перенесли на Набережную космонавтов. Спустя 20 лет «Саратовский марафон» вновь пройдёт в этом месте. Помогать преодолевать длинные дистанции будут опытные пейсмейкеры. Всего организаторы подготовили пять маршрутов: 400 м, 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Бежать можно как в индивидуальном зачёте, так и в составе команды.

Фото: Леонид Шаталин / Сообщество «Саратовский марафон» во «ВКонтакте»

Расписание

Старты «Саратовского марафона» пройдут на Набережной космонавтов 11 октября с 8:00 до 17:00 по местному времени.

11 октября, воскресенье

8:00-09:45 — выдача стартовых пакетов на площади Петра I.

9:30-09:40 — торжественное открытие соревнований.

9:40-09:50 — общая физкультурная разминка.

10:00 — старт забегов на 42,2 км, 21,1 км и эстафеты 4х10,5 км.

10:15 — старт корпоративной эстафеты 5х3 км.

10:15 — старт забега на 3 км.

10:20 — старт забега на 10 км.

10:55 — закрытие дистанции 3 км.

11:50 — закрытие дистанции 10 км.

12:00-12:30 — награждение победителей и призёров на дистанциях 3 км и 10 км.

12:40 — награждение победителей и призёров на дистанции 21,1 км.

13:00 — закрытие дистанции 21,1 км.

13:00 — награждение победителей и призёров на дистанции 42,2 км.

14:00-14:30 — детские забеги.

16:00 — закрытие дистанции 42,2 км.

Время награждения указано приблизительно и будет зависеть от результата победителя забега.

Фото: Леонид Шаталин / Сообщество «Саратовский марафон» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

Старт и финиш всех дистанций расположатся на площади Петра I. Маршруты забегов на 3 км и 10 км пройдут в один круг, забег на 21,1 км — в два, а для преодоления марафонской дистанции нужно будет пробежать круг четыре раза.

Трасса пройдёт по самой длинной набережной на Волге — Набережной космонавтов, протяжённость которой составляет 8 км. Участники забега смогут насладиться видом на реку и прохладным осенним воздухом.