«Саратовский марафон» — 2026: расписание, дистанции и детали старта

«Саратовский марафон» — массовые соревнования по шоссейному бегу. В этот день главная набережная Саратова станет местом притяжения атлетов-любителей. Более 1000 бегунов выйдут на старт одной из пяти дистанций. Рассказываем подробнее о событии.
О чём расскажем:
О старте
Самый первый «Саратовский марафон» прошёл 8 мая 1983 года. Забег стал проводиться ежегодно и был посвящён Дню Победы. В 2004 году дату проведения перенесли на 19 сентября, приурочив беговое событие к празднованию Дня города. Старт располагался в Парке Победы на Соколовой горе.
В 2006 году стартовый городок перенесли на Набережную космонавтов. Спустя 20 лет «Саратовский марафон» вновь пройдёт в этом месте. Помогать преодолевать длинные дистанции будут опытные пейсмейкеры. Всего организаторы подготовили пять маршрутов: 400 м, 3 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Бежать можно как в индивидуальном зачёте, так и в составе команды.
Фото: Леонид Шаталин / Сообщество «Саратовский марафон» во «ВКонтакте»
Расписание
Старты «Саратовского марафона» пройдут на Набережной космонавтов 11 октября с 8:00 до 17:00 по местному времени.
11 октября, воскресенье
- 8:00-09:45 — выдача стартовых пакетов на площади Петра I.
- 9:30-09:40 — торжественное открытие соревнований.
- 9:40-09:50 — общая физкультурная разминка.
- 10:00 — старт забегов на 42,2 км, 21,1 км и эстафеты 4х10,5 км.
- 10:15 — старт корпоративной эстафеты 5х3 км.
- 10:15 — старт забега на 3 км.
- 10:20 — старт забега на 10 км.
- 10:55 — закрытие дистанции 3 км.
- 11:50 — закрытие дистанции 10 км.
- 12:00-12:30 — награждение победителей и призёров на дистанциях 3 км и 10 км.
- 12:40 — награждение победителей и призёров на дистанции 21,1 км.
- 13:00 — закрытие дистанции 21,1 км.
- 13:00 — награждение победителей и призёров на дистанции 42,2 км.
- 14:00-14:30 — детские забеги.
- 16:00 — закрытие дистанции 42,2 км.
Фото: Леонид Шаталин / Сообщество «Саратовский марафон» во «ВКонтакте»
Дистанции и маршруты
Старт и финиш всех дистанций расположатся на площади Петра I. Маршруты забегов на 3 км и 10 км пройдут в один круг, забег на 21,1 км — в два, а для преодоления марафонской дистанции нужно будет пробежать круг четыре раза.
Трасса пройдёт по самой длинной набережной на Волге — Набережной космонавтов, протяжённость которой составляет 8 км. Участники забега смогут насладиться видом на реку и прохладным осенним воздухом.
|Дистанция
|Возраст участников
|Детская, 400 м
|от 0 до 11 лет
|3 км
|от 12 лет и старше
|10 км
|от 18 лет и старше
|21,1 км
|от 18 лет и старше
|42,2 км
|от 18 лет и старше
|Эстафета, 42,2 км (4х10,5 км)
|от 18 лет и старше
|Корпоративная эстафета, 5х3 км
|от 18 лет и старше