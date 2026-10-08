Биолог Михаил Никитин: самая опасная привычка с точки зрения выживания — терпеть

Это интервью — про трезвый взгляд на тело и жизнь. Без мифов, но с рабочими выводами.

Михаил Никитин — старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского. Занимается исследованиями эволюции геномов животных. Преподаватель МГУ и летних школ, автор цикла научно-популярных статей в журнале «Химия и жизнь», удостоенного премии им. Беляева. Автор книги «Происхождение жизни: От туманности до клетки».

Лень, мотивация и тренировки

— Михаил, аудитория нашего сайта постоянно борется с ленью, заставляя себя идти на тренировку. Но ведь с точки зрения эволюции тратить калории просто так, поднимая железки в зале, — это безумие. Как биолог оправдайте нас: почему наш мозг так отчаянно сопротивляется спорту и можно ли «обмануть» эту древнюю программу энергосбережения?

— Программа энергосбережения очень важна, потому что миллионы лет наши предки умирали скорее от голода, чем от сидячего образа жизни. Обмануть эту программу можно, противопоставляя ей древние и важные программы поведения — социальные. Радость от общения с приятными людьми, удовольствие от соревнования, нежелание выглядеть ленивым перед другом или родственником помогают справиться с ленью, поэтому групповые и парные тренировки лучше индивидуальных. При этом уровни подготовки участников не обязательно должны быть сравнимыми. Например, я стал подтягиваться и отжиматься каждый день, когда начал учить этому сына, до этого часто пропускал дни.

Мне ещё помогает, когда я встраиваю физическую активность в повседневные дела, а не выделяю её в отдельные тренировки — например, я стараюсь передвигаться по городу на велосипеде.

Фото: «Альпина нон-фикшн»

Для чего «создано» тело: выносливость, координация и последствия прямохождения

— Сейчас модно всё: от кроссфита и ультрамарафонов до йоги. Если посмотреть на нашу анатомию — прямохождение, устройство стопы, терморегуляцию, — для какого вида физической активности человек создан идеально? Мы рождены бегать, долго ходить или плавать?

— Человек, как и большинство видов, не приспособлен идеально ни к какому режиму физической активности. Близки к идеальности лишь узкие специалисты: гепард прекрасно бегает, орёл прекрасно летает. Наш вид не является таким узким специалистом. По сравнению с нашими обезьяньими родственниками мы гораздо лучше можем долго ходить, долго бегать, плавать, кидать предметы, но намного уступаем им в силе. Поэтому и ходьба, и бег, и плавание являются хорошей нагрузкой, которая подходит многим людям.

Я бы ещё отметил виды физической активности, требующие сложной координации: танцы, боевые искусства, скалолазание. Они нагружают ещё и мозг. Есть научные работы, показывающие, что занятия танцами и боевыми искусствами продлевают молодость мозга.

— Прямохождение дало нам свободные руки, но «наградило» болями в пояснице, коленях, геморроем и сложными родами. Можно ли какой-то из «эволюционных багов» человеческого тела компенсировать спортом?

— Насчёт родов не знаю, а проблемы с позвоночником компенсируют плавание, турник, йога-гамак — это только то, что я сам пробовал.