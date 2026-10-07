«Есенинский пробег» — 2026: как пройдёт старт в Рязанской области

3 октября 2026 года значимая дата — 131 год со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В честь этого события в Рязанской области по традиции состоится «Есенинский пробег», который объединит любителей бега и поклонников творчества автора. Рассказываем всё, что нужно знать о предстоящем старте.

О чём расскажем:

О старте

«Есенинский пробег» берёт начало в 1980 году. По одной из устоявшихся версий, его инициатором стала учительница из Рязанской области. Идея была в том, чтобы объединить спорт и память о Сергее Есенине — устроить беговое событие, которое не просто проверяет физическую подготовку, а создаёт особую смысловую атмосферу вокруг имени поэта.

С первых лет забег быстро стал традицией Рыбновского района, а со временем получил областной и затем всероссийский статус. Дата проведения выбирается не случайно — организаторы проводят старт в дату, близкую ко дню рождения Есенина.

Фото: Официальное сообщество «Есенинского пробега» во «ВКонтакте»

Дистанции и маршруты

По традиции участники «Есенинского пробега» преодолевают 21,1 км. Главная особенность этого забега — линейная трасса. Старт располагается в городе Рыбное на площади Ленина, а финиш — в селе Константиново, на родине поэта, у музея‑заповедника. То есть маршрут не кольцевой, а ведёт «к Есенину» – и в спортивном, и в символическом смысле.

Также в этом году возможность стать частью забега будет и у юных спортсменов. Организаторы подготовили детские старты на 2,5 км (для мальчиков и девочек от 11 до 13 лет) и 1 км (для мальчиков и девочек до девяти лет).

Для участия в забеге на любой дистанции необходимо предоставить медицинскую справку. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, допускаются к старту с согласия родителей или законных представителей.

Фото: Официальное сообщество «Есенинского пробега» во «ВКонтакте»

Расписание

В этом году забег запланирован на 10 октября. А накануне участникам необходимо получить стартовые пакеты. Сделать это нужно по адресу: Рязань, Первомайский проспект, д. 54, здание гостиницы «Амакс».

10 октября, суббота

7:30-08:00 — отъезд автобусов от площади Победы (со стороны «Виктория Плаза»).

8:00-11:30 — мандатная комиссия, получение стартовых номеров. Адрес: г. Рыбное, пл. Ленина, д. 9.

9:30 — старт на 1 км для девочек и мальчиков 2017 года рождения и младше.

9:40 — старт на 1 км для мальчиков 2017 года рождения и младше.

9:50 — старт на 2,5 км для мальчиков и девочек 2015-2016 годов рождения.

10:10 — старт на 2,5 км для мальчиков и девочек 2013-2014 годов рождения.

11:45 — открытие соревнований для взрослых участников.

12:00 — старт забега на 21,1 км.

14:00-15:00 — концерт.

Награждение

Вручение медалей всем финишёрам не предусмотрено. Участники, занявшие первые три места в абсолютном зачёте, награждаются грамотами, медалями и призами Минспорта Рязанской области. Также в каждой возрастной группе будут определены призёры с первого по третье место, которые получат заслуженные награды.

Фото: Официальное сообщество «Есенинского пробега» во «ВКонтакте»

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