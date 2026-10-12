Как лаконичные парусиновые кеды стали культовой обувью скейтеров: история бренда Vans

Кеды Vans уже много десятилетий являются частью гардероба людей с самыми разными стилями. Для одних это обувь для скейтбординга, для других — базовая пара на каждый день, для третьих — элемент рок- или панк-эстетики. Благодаря универсальности марка сумела выйти далеко за пределы первоначальной аудитории и стать одной из самых узнаваемых компаний в своей нише.

Сегодня бренд ассоциируется со свободой, скейтбордингом и молодёжной культурой. Но путь к такой известности начался с небольшой семейной фабрики в Анахайме, где покупателям продавали обувь сразу в день её изготовления.

О чём расскажем:

Как создавался Vans

История бренда началась 16 марта 1966 года, когда в Калифорнии открылся первый магазин The Van Doren Rubber Company. Его основателями стали братья Джеймс и Пол Ван Дорен и их партнёры — Гордон Ли и Серж Д'Элия. Пол отвечал за производство и организацию, а Джеймс занимался коммерческой стороной бизнеса.

В 1966 году компания открыла свой первый магазин с ассортиментом из 16 моделей. Покупатель мог выбрать понравившийся вариант, а в некоторых случаях заказать обувь в другом цвете. В день открытия 12 человек приобрели первые пары.

Основатели VANS Фото: VANS

Первая модель Vans

Одной из первых моделей стала Style 44 — низкая парусиновая обувь с резиновой подошвой. Позднее она получила название Authentic и превратилась в одну из главных классических моделей марки.

В этом дизайне не было ничего избыточного: текстильный верх, металлические люверсы и плотный низ. Простая конструкция оказалась удачной настолько, что первая модель практически без изменений пережила несколько поколений.

производство модели VANS Authentic Фото: VANS

Особое значение имела резиновая подошва. Её рельефный рисунок позднее стал одной из визитных карточек компании. Знаменитая вафельная подошва обеспечивала хорошее сцепление с поверхностью и, что было особенно важно для будущей скейт-аудитории, позволяла лучше чувствовать доску.

производство подошв для кедов VANS Фото: VANS

Vans и скейтбординг

В первые годы компания не позиционировала себя исключительно как производитель обуви для скейтбордистов. Однако в Южной Калифорнии её продукция постепенно привлекла внимание местных райдеров.

У Vans оказалось сразу несколько качеств, которые были важны для катания:

прочный верх;

резиновый низ;

хорошее сцепление с доской.

производство VANS Фото: VANS

Скейтбордисты быстро оценили эти свойства, а компания заметила растущий интерес со стороны