Усэйн Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и абсолютный рекордсмен планеты на дистанциях 100 и 200 м. На Олимпиаде 2008 года в Пекине ямайская Молния отметился не только скоростью бега. За 10 дней пребывания в Китае он съел около 1000 куриных наггетсов. Именно на таком меню он завоевал три золотые медали. Почему в его случае фастфуд оказался полезен и что будет, если есть наггетсы в таком количестве обычному человеку?

Почему именно наггетсы?

История про 1000 наггетсов — это не рекламный трюк и не выдумка журналистов. Это официальное признание самого атлета: в своей автобиографии Усэйн Болт подробно рассказал, что действительно питался практически только ими на протяжении всех Олимпийских игр. Иногда рацион разбавлялся картошкой фри, яблочным пирогом и овощами. Что же стало причиной такого необычного меню?

Приехав в Олимпийскую деревню Пекина в 21-летнем возрасте, Болт обнаружил, что привычной и знакомой для него еды там просто не оказалось. Китайская кухня с её специфическими специями, экзотическими соусами и непривычной остротой казалась странной и непредсказуемой для большинства иностранцев, а для молодого ямайца и вовсе стала несъедобной.

Фото: Из личного архива Усэйна Болта

Главное правило любого спортсмена перед важными соревнованиями — ни в коем случае не есть ничего подозрительного и не экспериментировать с рационом. Отравление или желудочно-кишечное расстройство перед забегом способно в моменте уничтожить результаты четырёх лет жёстких тренировок.

Наггетсы оказались единственной знакомой и безопасной пищей, доступной Болту в Китае. Понятный состав и стандартная технология обжарки гарантировали одинаковый вкус и качество в любой точке мира.

В итоге Усэйн ел по 100 кусочков жареной курицы каждый день. Примерно 20 из них приходились на завтрак, 40 – на обед, остальные он делил ещё на два-три приёма пищи. Из них Болт набирал почти по 5000 ккал в сутки.

Если посмотреть на последние интересные события в мире спорта, то опасения Болта касательно незнакомой еды вполне оправданны. В сентябре 2026 года австралийская атлетка Йоанна Ветшик перед важным стартом в Пекине подхватила пищевое отравление. Прямо во время гонки у неё началась сильнейшая диарея, из-за чего идущие сзади спортсмены буквально подскальзывались. Ветшик финишировала первой, но из-за вспыхнувшего скандала и проблем с гигиеной была вынуждена позже отказаться от победы.

Что будет, если питаться только наггетсами?

Факт «наггетсной диеты» подтверждают и партнёры Болта по сборной Ямайки, и его главный тренер Глен Миллс. Интересно, что никто не остановил бегуна от употребления такого количества фастфуда. Не менее интересно, что сам Усэйн даже не располнел на «олимпийской» диете. В его случае ситуацию спасли механика спринта и физиология.