Варя Симонова, Никита Иванов и Евгений Романенко — о том, как сделать бег привычкой и не бросить тренировки.

Как гармонично встроить бег в жизнь: лайфхаки от тренеров и блогеров

Чтобы бег стал частью привычного распорядка, одной мотивации недостаточно. Гораздо важнее регулярно тренироваться, постепенно увеличивать нагрузку, находить время на восстановление и не превращать каждую пробежку в погоню за результатом. Собрали советы тренера Бегового сообщества Павла Кондрашева и личный опыт инфлюенсеров Никиты Иванова, Варвары Симоновой и Евгения Романенко.

Регулярность и постепенность

Павел Кондрашев заместитель руководителя спортивного отдела и тренер Бегового сообщества «Регулярность важнее объёма. Три пробежки в неделю — пусть и недолгие (до 40 минут) — гораздо эффективнее, чем одна длительная тренировка. Так тело быстрее адаптируется к нагрузкам и приходит в форму».

При этом беговые тренировки стоит дополнять силовыми: «Одних пробежек недостаточно, необходимо укреплять стопу, выполнять силовые тренировки, тренировки на реакцию и взрывную силу». В план можно добавлять ОФП, прыжковые упражнения и работу на разные группы мышц. Для поддержания формы зачастую достаточно одной-двух силовых тренировок в неделю.

Перед пробежкой тренер рекомендует делать лёгкую суставную разминку, а после длительной тренировки — растяжку. Разнообразить занятия помогают новые маршруты и разные типы покрытия: «Смена маршрута и поверхности (грунт, песок, трава) с рельефом включает новые мышцы», — считает Павел.

Новичкам важно не пытаться увеличить нагрузку слишком быстро. Варя Симонова советует не торопиться: «Главное не пытаться сразу стать «настоящим» бегуном. Не нужно с первой недели бегать пять раз, покупать все гаджеты и ставить себе целью полумарафон». Она предлагает сначала сделать бег приятной частью жизни: «Выбрать красивый маршрут, любимую форму, бежать в комфортном темпе и останавливаться, если хочется».

Фото: Беговое сообщество

Как встроить бег в обычный день

Одним помогает конкретная цель, другим — привычный ритуал или заранее запланированное время для тренировки. Никита Иванов признаётся: «У меня каждая пробежка — это долгая раскачка. Очень сложно иногда себя вытащить на улицу». При этом для регулярных тренировок ему важно понимать, ради чего он бегает: «Должна быть обязательно цель». Ей может стать, например, участие в соревнованиях.

Варя Симонова, наоборот, любит ритуалы. По её мнению, детали помогают воспринимать тренировку не как очередную обязанность, а как время для себя.

Варя Симонова спортивный блогер, мастер спорта по плаванию, триатлет и марафонец «Я люблю романтизировать свои тренировки. Красивая форма, кофе перед пробежкой, красивый и вкусный завтрак».

Евгению Романенко помогает подготовка к пробежке заранее: «Рабочий вариант — с вечера приготовить беговую форму, спланировать маршрут, тогда утром будет значительно проще встать, одеться и выйти на улицу». Если времени мало, он советует не отказываться от тренировки полностью: «Если совсем мало времени, то лучше выйти хотя бы на 15 минут, но не пропускать пробежку».

Что делать, когда мотивации не хватает

Мотивация тренироваться бывает не всегда, поэтому иногда помогает «договор» с собой хотя бы начать. Никита Иванов использует приём «на 10 минут».

Никита Иванов беговой блогер, марафонец «Если тебе прямо тяжело сегодня, нужно договориться выйти и побегать хотя бы 10 минут. Если после 10 минут так же плохо, то, конечно, можно закончить тренировку и не продолжать».

Похожий подход у Вари Симоновой: «Мне помогает договориться с собой выйти хотя бы на 10-15 минут. Не обещать себе идеальную тренировку, а просто надеть кроссовки и начать». При этом она советует отличать отсутствие желания от усталости: «Иногда лучшей тренировкой может стать сон или прогулка».

Евгений Романенко делает акцент на дисциплине: «Дисциплина работает там,