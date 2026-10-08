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Гонка Героев Волгоград 2026: дата, регистрация, схема трассы

«Гонка Героев» — 2026 в Волгограде: как пройдёт экстремальный старт?
Софья Бычкова
«Гонка Героев»
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Соревнования запланированы на 10 октября.

Ближайшие выходные ознаменуются ещё одним ярким стартом от «Лиги Героев». 10 октября в Волгограде пройдёт «Гонка Героев». Участников ждёт множество испытаний на силу и выносливость, а также возможность здорово провести время в активной компании. Рассказываем, как пройдут предстоящие соревнования.

О чём расскажем:

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О старте

«Гонка Героев» — флагманский проект «Лиги Героев». Ежегодно в нём участвуют тысячи желающих. Хотя трасса с препятствиями в каждом городе своя, уровень сложности везде стабильно высокий.

Принять участие может спортсмен с любым уровнем физической подготовки. Перед стартом инструкторы с большим опытом проведут разминку, подробно расскажут о правилах и будут рядом на протяжении всей дистанции. Особенность массовой гонки — участник вправе попросить помощи при прохождении препятствия или отказаться от конкретного испытания. В рамках чемпионатов такие возможности не предусмотрены.

В стартовом городке создана полноценная инфраструктура для комфорта участников: есть раздевалки, камеры хранения, пункты питания, зоны, где можно освежиться, а также душевые. Безопасность на мероприятии контролирует бригада скорой помощи.

Фото: Официальное сообщество «Гонки Героев» во «ВКонтакте»

Дистанция и маршрут

«Гонка Героев» пройдёт в рабочем посёлке Средняя Ахтуба, Волгоградская область. Протяжённость трассы — 6 км. Участникам предстоит преодолеть 25 препятствий разного уровня сложности. Среди них рукоходы, лианы, окопы из труб, переходы через брод и барьеры. Последним рубежом станет традиционное испытание «Эверест». Спортсменам предстоит подняться на стену с канатами.

Обратите внимание на то, что для участия в «Гонке Героев» необходимо предоставить медицинскую справку.

Фото: Официальное сообщество «Гонки Героев» во «ВКонтакте»

Расписание

  • 9:00 — открытие стартово‑финишного городка.
  • 9:00-11:30 — регистрация участников.
  • 10:00 — официальное открытие мероприятия.
  • 10:15-10:20 — разминка № 1.
  • 10:30 — массовый старт.
  • 10:45-10:50 — разминка № 2.
  • 11:00-11:27 — старты корпоративных команд.
  • 11:25-11:30 — разминка № 3.
  • 11:40-12:04 — старты команд.
  • 16:00 — окончание мероприятия.

Фото: Официальное сообщество «Гонки Героев» во «ВКонтакте»

Награждение

На финише каждый спортсмен получит памятный жетон «Гонки Героев». Кроме того, у всех преодолевших дистанцию будет возможность воспользоваться специальным браслетом на получение бесплатного питания.

О самых ярких стартах сезона и о том, как к ним подготовиться, мы рассказываем в рубриках «Бег» и «Любительский спорт».

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