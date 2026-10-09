Диета Винус Уильямс: как сыроедение вернуло легенду тенниса в большой спорт?

Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона, четырёхкратная олимпийская чемпионка и бывшая первая ракетка мира. В 2011 году карьера легенды оказалась под угрозой полного краха. После снятия с турнира US Open перед матчем второго круга Винус шокировала спортивный мир диагнозом: синдром Шегрена. Болезнь заставила теннисистку пересмотреть каждый аспект своей жизни — от графика тренировок до содержимого тарелки.

Какой диагноз у Винус Уильямс?

Синдром Шегрена — это системное аутоиммунное расстройство, при котором иммунная система организма ошибочно разрушает собственные железы внешней секреции (в первую очередь слёзные и слюнные). Симптомы заболевания выходят далеко за пределы глаз и полости рта. Среди основных:

хроническая системная усталость, когда даже минимальная физическая нагрузка приводит к полному истощению сил;

воспаление и боль в суставах, что недопустимо для элитного спортсмена, от которого требуются взрывная скорость и гибкость;

отёчность и мышечная слабость, которые дают сбои в терморегуляции и мешают в восстановлении после тренировок.

Фото: из личного архива Винус Уильямс

До установления точного диагноза в 2011 году Винус несколько лет страдала от непонятных недомоганий. Врачи ставили ей ошибочные диагнозы — от астмы до банального переутомления. Когда диагноз подтвердился, стоял вопрос не о возвращении на корт, а о возможности вести нормальную бытовую жизнь.

Источники утверждают, что переход на сыроедческий веганский рацион буквально вытащил Винус из состояния постоянной боли и усталости. И что именно обновлённая схема питания позволила ей вернуться в элиту мирового тенниса, а также дойти до финала «Большого шлема» в возрасте за 30. Посмотрим, как устроена диета Винус, что такое термин cheagan, как выглядит её тренировочный день и что из этого опыта стоит адаптировать обычным людям.

Переход на сыроедческий веганский рацион

После установки диагноза Винус нужно было срочно снизить уровень системного воспаления в организме. По совету врачей и своей сестры Серены спортсменка кардинально перестроила рацион, перейдя на строгое сыроедческое веганство.

Лана Леонова системный нутрициолог Dietology.live, консультант по коррекции пищевого поведения «Ключевая идея сыроедческой диеты заключается в отказе от всех продуктов животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты). Также здесь запрещена обработка продуктов при высокой температуре. Максимальная температура, при которой можно варить или тушить овощи, не должна быть выше ~48°C. Считается, что при таком температурном режиме в растительных продуктах сохраняется максимальное количество живых ферментов, витаминов и антиоксидантов, а сам рацион оказывает серьёзное антивоспалительное воздействие на клетки».

Результат не заставил себя ждать. Уже через несколько месяцев после смены рациона уровень воспалительных маркеров в крови Винус снизился, суставные боли отступили, а показатель энергии вырос настолько, что она смогла вернуться в профессиональный тур WTA.

Интересно, что Серена Уильямс проявила сестринскую солидарность. Чтобы поддержать Винус, она тоже временно перешла на растительное питание и выкинула из дома все продукты, которые могли бы навредить сестре.

Как выглядит рацион Винус Уильямс?

Базовый рацион теннисистки строится вокруг необработанных цельных растительных продуктов: свежей зелени, овощей, фруктов, орехов, семян и пророщенных злаков