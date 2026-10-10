Осень в спортивном стиле: трендовые женские образы на Неделе моды в Париже

Спортивный стиль окончательно вышел за пределы привычных комплектов с кроссовками и джоггерами. Теперь он проявляется через отдельные элементы: ветровки и анораки, технологичные брюки, рубашки-поло, бейсболки, утилитарные карманы и активную многослойность. В этом мы можем убедиться, анализируя стритстайл-хронику Недели моды в Париже, которая проходила с 28 сентября по 6 октября.

Индира Фаттахова персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI «Гости показов сочетали откровенно спортивные элементы с юбками миди, строгими брюками, бахромой, лаковой кожей, остроносыми туфлями и нарочито женственными аксессуарами. Главный стилистический приём сезона — столкновение разных настроений. Функциональность встречается с декоративностью, расслабленные объёмы — с собранными силуэтами, а ретроспорт — с деловой и романтической эстетикой. Благодаря повторению цветов и фактур даже самые неожиданные комбинации выглядят продуманно и цельно».

Образ №1

Гостья показа Lacoste демонстрирует современный спорт-шик, построенный на сочетании объёма, строгих линий и благородных фактур. Главным элементом становится свободная ветровка с контрастными белыми и тёмно-зелёными вставками и графичными надписями. Её «технический» характер уравновешивает лаконичная серая юбка миди, которая вытягивает силуэт и переводит спортивную вещь в городской гардероб.

Тёмно-зелёные лакированные аксессуары поддерживают цвет вставок на куртке: структурная сумка добавляет образу собранности, а туфли на каблуке — женственности. Гладкий низкий пучок с прямым пробором усиливает ощущение чистоты и продуманности. Благодаря повторению зелёного цвета все элементы выглядят частью единой композиции.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить? Сочетайте объёмную ветровку с прямой или зауженной юбкой миди из офиса, а спортивную цветовую гамму повторите в женственных аксессуарах — структурной сумке и обуви из глянцевой кожи. Именно контраст «технического» верха и элегантного низа создаёт актуальный спорт-шик.

Образ №2

В этом образе спортивная эстетика доведена до провокационного звучания. Красный облегающий топ с высоким воротом и ультракороткий белый низ с контрастными бордовыми вставками — словно нижнее бельё надето поверх юбки или облегающих шорт. Расслабленная бежевая ветровка снижает градус откровенности и добавляет необходимый для городского образа оверсайз-настрой.

Главный стилистический приём — обувь. Высокие гольфы (причём на одной ноге) и шнуровка отсылают к экипировке для бокса, но тонкий каблук превращает спортивные ботинки в сложный fashion-объект. Красный цвет последовательно повторяется в топе, деталях низа и обуви, поэтому даже при большом количестве открытых участков и контрастных элементов образ выглядит цельным. Массивные чёрные очки добавляют ему футуристичности.

Фото: WWD via Getty Images

Как повторить? Необязательно воспроизводить образ буквально. Возьмите облегающий спортивный верх, короткие шорты или юбку и добавьте объёмную нейтральную ветровку. Поддержите главный цвет в обуви или носках