Спортивный хобби-туризм: как он устроен и почему так популярен

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Когда-то путешествия были способом убежать от привычной жизни. Теперь люди всё чаще отправляются за тысячи километров, чтобы с головой погрузиться в какой-то из её аспектов — заняться тем, что любят, но не всегда находят на это достаточно времени. Бегут там, где давно мечтали пробежать, выбирают горы ради многодневного трекинга, едут на побережье за сёрфингом или проводят отпуск на велосипеде, исследуя незнакомые маршруты. Путешествие становится возможностью вынести любимое занятие за пределы повседневности и посвятить ему гораздо больше времени и внимания. Увлечение уже не сопровождает отпуск, а определяет его. Так устроен спортивный хобби-туризм – набирающий популярность формат путешествий по интересам».

Что такое хобби-туризм?

В основе хобби-путешествий лежит изменение логики выбора направления. В традиционном туризме сначала определяют, куда поехать, а затем – чем заняться. В хобби-туризме последовательность обратная: сперва возникает интерес – и уже под него подбирается локация. У бегуна это может быть конкретный марафон или полумарафон. У велосипедиста – маршрут определённой сложности и протяжённости. У любителя горных лыж – курорт с культовыми трассами. А для дайвера решающим фактором становятся подводные ландшафты, сезон и особенности местных вод.

При этом хобби не обязательно должно быть единственной целью поездки. Напротив, характерная черта такого путешествия – сочетание основной активности с традиционной туристической программой: экскурсиями или пляжным отдыхом. Хобби-туризм не столько противопоставляет себя классическому туризму, сколько ранжирует приоритеты: интерес становится каркасом поездки, вокруг которого выстраиваются все остальные впечатления.

Фото: SimonSkafar / istockphoto.com

Особенности спортивного хобби-туризма

У спортивного хобби-туризма есть важная особенность – измеримый результат. Для человека, который регулярно тренируется, поездка может быть связана с конкретной целью: улучшить личный результат, впервые преодолеть определённую дистанцию, пройти сложный маршрут или освоить новый вид активности.

Любой крупный международной марафон или массовая велогонка – это одновременно туристическое событие. Участники приезжают заранее, бронируют жилье, пользуются транспортом, посещают рестораны и достопримечательности. Иногда вместе с ними путешествуют родственники и друзья, превращая спортивную поездку в полноценный семейный отдых.

Похожая модель работает и в активном туризме. Человек едёт не просто «в горы», а ради трекинга, альпинизма, лыж, сноуборда или другого конкретного занятия. Природные особенности территории в таком случае становятся не фоном, а главным ресурсом путешествия.