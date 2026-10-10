Не переусердствуйте: 6 «правильных» привычек, которые могут навредить

Протеин на завтрак, «полезный» батончик в сумке и новая диета каждый месяц. Образцовый ЗОЖ? Почему тогда постоянно хочется есть, живот вздувается, а сил всё меньше?

Ирина Шиманская нутрициолог, эксперт по восточной медицине «Полезная привычка может дать обратный эффект, если превратить её в правило «чем больше, тем лучше». Расскажу, где чаще всего прячется перебор».

Привычка №1. Белок в каждом блюде, напитке и перекусе

Белок помогает сделать рацион сытнее. Однако теперь он повсюду: творог на завтрак, куриная грудка на обед, протеиновый коктейль после зала и батончик по дороге домой. В какой момент забота о теле превращается в соревнование по граммам?

Для большинства людей, которые регулярно тренируются, ориентир спортивных рекомендаций – примерно 1,4–2 г белка на килограмм массы тела в день. Потребность зависит от нагрузки, возраста и целей. Однако «больше животного белка» не означает автоматически «больше пользы». В возрасте 45-60 лет он может быть вреден, так как создаёт условия для роста онкологии. В этот период лучше отдать предпочтение растительному.

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Важно и то, как распределён белок в течение дня: организм лучше усваивает этот компонент порциями, а не одной большой дозой. И если вы получаете его достаточно из обычной пищи, дополнительный протеиновый коктейль – лишняя нагрузка на почки и пищеварение.

Привычка №2. Заменить обычную еду «полезными» батончиками и порошками

Многие уверены: если на батончиках написано «без сахара» или «с протеином», значит, они автоматически полезные. Это совсем не так. Часто в их составе есть сироп, мёд или фруктовый концентрат. Кроме того, отсутствие добавленного сахара не гарантирует низкую калорийность – она может быть значительной за счёт орехов, шоколада и жиров. Поэтому смотрите, сколько углеводов и калорий в продукте, а не только обращайте внимание на количество белка.

Привычка №3. Убрать глютен «на всякий случай»

Сегодня хлеб – враг, завтра под подозрением макароны и овсянка. Человек исключает привычные продукты, хотя не выяснил, вызывают ли они неприятные симптомы. Вместо разнообразного меню – дорогие продукты «без глютена».

При целиакии строгая безглютеновая диета необходима. В остальных случаях её польза для похудения или общего здоровья не доказана. Если без замены убрать цельнозерновые продукты, можно недобирать клетчатку, железо и кальций. Когда вас беспокоят боль или вздутие, выясните причину прежде, чем исключать из рациона глютен: изменение питания может затруднить диагностику целиакии.

Привычка №4. Резко есть больше клетчатки

Клетчатка, безусловно, очень полезный и важный продукт. Однако есть важный нюанс: резкое уве