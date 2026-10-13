Рассказываем, как правильно вписать этот продукт в суточную норму без вреда для здоровья.

КБЖУ куриного яйца на 100 г: разбор состава и калорийности от нутрициолога

Куриные яйца — доступный и питательный продукт, который используют в самых разных блюдах. Их едят отдельно, добавляют в салаты, выпечку, омлеты и другие блюда. Яйца содержат полноценный белок, жиры, витамины и минералы, а количество углеводов в них невелико.

Марьяна Джутова врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) «При подсчёте КБЖУ важно учитывать не только количество яиц, но и способ приготовления. Например, при жарке калорийность готового блюда увеличивается за счёт масла. Кроме того, показатели одного яйца зависят от его размера».

О чём расскажем:

Что такое КБЖУ?

КБЖУ — это сокращение, обозначающее калорийность продукта и содержание в нём белков, жиров и углеводов. Эти показатели позволяют оценить пищевую ценность продукта и учитывать его в общем рационе.

Белки необходимы для построения и восстановления тканей, жиры участвуют в формировании клеточных мембран и помогают организму усваивать жирорастворимые витамины, а углеводы служат одним из основных источников энергии.

КБЖУ куриного яйца

В среднем 100 г цельного куриного яйца без скорлупы содержат около 140–155 ккал, 12–13 г белка, 10–11 г жиров и около 1 г углеводов.

При этом среднее куриное яйцо без скорлупы весит примерно 45–55 г. Поэтому в одной штуке обычно содержится около 65–80 ккал, 6–7 г белка, 5–6 г жиров и менее 1 г углеводов.

Фото: istockphoto.com/AlexPro9500

Точные показатели могут отличаться в зависимости от размера яйца. Поэтому при строгом подсчёте калорийности лучше ориентироваться на фактический вес продукта.

КБЖУ варёного яйца

Варка практически не требует добавления дополнительных ингредиентов, поэтому энергетическая ценность яйца остаётся близкой к показателям сырого продукта.

В 100 г варёного яйца содержится примерно 150–160 ккал, 12–13 г белка, около 10–11 г жиров и менее 2 г углеводов. Одно варёное яйцо среднего размера содержит ориентировочно 70–80 ккал.

Продолжительность варки влияет прежде всего на консистенцию белка и желтка, но сама по себе не приводит к существенному увеличению калорийности.

КБЖУ жареного яйца

При жарке необходимо учитывать масло или другой жир, используемый для приготовления. Само яйцо по составу остаётся примерно таким же, однако дополнительный жир увеличивает общую калорийность блюда.

Если яйцо жарят без большого количества масла, его калорийность будет близка к варёному варианту. Если же используется значительное количество масла, итоговая энергетическая ценность будет выше.

Фото: istockphoto.com/Anchiy

Поэтому для подсчёта КБЖУ жареного яйца необходимо учитывать