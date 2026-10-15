Рассказываем, в каких любимых десертах и полуфабрикатах они маскируются и как очистить свое меню без жёстких ограничений.

Чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся? Отвечает врач

Владимир Неронов врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д. м. н. «Трансжиры — это разновидность ненасыщенных жирных кислот, химическая структура которых отличается от большинства других ненасыщенных жиров. В небольших количествах они могут присутствовать в некоторых продуктах животного происхождения. Однако основную обеспокоенность с точки зрения здоровья вызывают промышленные трансжиры, которые могут образовываться при определённых способах обработки растительных масел».

ВОЗ рекомендует максимально ограничивать потребление промышленных трансжиров. Они не являются необходимой частью рациона, поэтому их количество желательно сводить к минимуму.

О чём расскажем:

Что такое трансжиры?

Чтобы понять, чем трансжиры отличаются от других жиров, необходимо обратиться к их химической структуре. Ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи между атомами углерода. В зависимости от пространственного расположения атомов водорода относительно такой связи выделяют цис- и транс-формы.

Большинство природных ненасыщенных жирных кислот имеют цис-конфигурацию. При промышленной обработке масел часть жирных кислот может приобретать транс-конфигурацию. Такой процесс связан прежде всего с частичной гидрогенизацией масел.

Зачем используется гидрогенизация?

Частичная гидрогенизация позволяет изменять свойства жидких растительных масел: делать их более твёрдыми, устойчивыми к окислению и удобными для производства продуктов с длительным сроком хранения. Такие технологии широко применялись в пищевой промышленности в XX веке.

Позднее стало понятно, что регулярное употребление значительного количества промышленных трансжиров связано с неблагоприятным влиянием на здоровье. Поэтому во многих странах их содержание в продуктах было ограничено или использование частично гидрогенизированных масел было запрещено.

Фото: istockphoto.com/iprogressman

Важно, что не все растительные масла содержат значимые количества промышленных трансжиров. Само по себе наличие слова «растительный» на упаковке не означает присутствия трансжиров.

В каких продуктах содержатся трансжиры?

Сегодня количество промышленных трансжиров в продуктах во многих странах существенно снизилось. Однако потенциальными источниками могут оставаться продукты, изготовленные с использованием частично гидрогенизированных масел.

К таким продуктам относятся некоторые виды маргарина, особенно произведённые по старым технологиям, промышленная выпечка, отдельные виды печенья, вафель, кондитерских изделий и кремов. Трансжиры также могут встречаться в некоторых полуфабрикатах, продуктах быстрого питания и жареных блюдах — в зависимости от того, какой жир использовался при их производстве или приготовлении.

Потенциальным источником трансжиров может быть и попкорн для микроволновой печи некоторых видов. Однако конкретное содержание зависит от рецептуры и производителя, поэтому ориентироваться только на категорию продукта нельзя.