Чем опасны трансжиры и в каких продуктах они содержатся? Отвечает врач

«Трансжиры — это разновидность ненасыщенных жирных кислот, химическая структура которых отличается от большинства других ненасыщенных жиров. В небольших количествах они могут присутствовать в некоторых продуктах животного происхождения. Однако основную обеспокоенность с точки зрения здоровья вызывают промышленные трансжиры, которые могут образовываться при определённых способах обработки растительных масел».
О чём расскажем:
- Что такое трансжиры?
- Зачем используется гидрогенизация?
- В каких продуктах содержатся трансжиры?
- Как трансжиры влияют на здоровье?
- Сколько трансжиров можно употреблять?
- Как регулируют трансжиры в продукатах?
- Как снизить количество трансжиров в рационе?
- Итоги
Что такое трансжиры?
Чтобы понять, чем трансжиры отличаются от других жиров, необходимо обратиться к их химической структуре. Ненасыщенные жирные кислоты содержат двойные связи между атомами углерода. В зависимости от пространственного расположения атомов водорода относительно такой связи выделяют цис- и транс-формы.
Большинство природных ненасыщенных жирных кислот имеют цис-конфигурацию. При промышленной обработке масел часть жирных кислот может приобретать транс-конфигурацию. Такой процесс связан прежде всего с частичной гидрогенизацией масел.
Зачем используется гидрогенизация?
Частичная гидрогенизация позволяет изменять свойства жидких растительных масел: делать их более твёрдыми, устойчивыми к окислению и удобными для производства продуктов с длительным сроком хранения. Такие технологии широко применялись в пищевой промышленности в XX веке.
Позднее стало понятно, что регулярное употребление значительного количества промышленных трансжиров связано с неблагоприятным влиянием на здоровье. Поэтому во многих странах их содержание в продуктах было ограничено или использование частично гидрогенизированных масел было запрещено.
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Важно, что не все растительные масла содержат значимые количества промышленных трансжиров. Само по себе наличие слова «растительный» на упаковке не означает присутствия трансжиров.
В каких продуктах содержатся трансжиры?
Сегодня количество промышленных трансжиров в продуктах во многих странах существенно снизилось. Однако потенциальными источниками могут оставаться продукты, изготовленные с использованием частично гидрогенизированных масел.
К таким продуктам относятся некоторые виды маргарина, особенно произведённые по старым технологиям, промышленная выпечка, отдельные виды печенья, вафель, кондитерских изделий и кремов. Трансжиры также могут встречаться в некоторых полуфабрикатах, продуктах быстрого питания и жареных блюдах — в зависимости от того, какой жир использовался при их производстве или приготовлении.
Потенциальным источником трансжиров может быть и попкорн для микроволновой печи некоторых видов. Однако конкретное содержание зависит от рецептуры и производителя, поэтому ориентироваться только на категорию продукта нельзя.