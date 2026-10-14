Их лодку разрушил гигантский кашалот: как супруги Бэйли три месяца выживали в океане

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Кто такие супруги Бэйли?

Морис и Мэрилин поженились в 1962 году. Он работал наборщиком в типографии, она – в финансовом ведомстве. Небольшой удобный домик в Саутгемптоне на юге Англии, где жила молодая чета, казался им на первых порах земным раем. Однако вскоре Мэрилин заметно заскучала. Женщина мечтала о романтическом путешествии в океане на собственной яхте, о новых, неведомых ощущениях в жизни.

Морис и Мэрилин Бэйли Фото: Les Lee/Express/Getty Images

Морис был поначалу против любых перемен. Однако Мэрилин сумела убедить его и в течение восьми лет, отказывая себе во всём, супруги копили деньги. Чтобы, в конечном счете, купить яхту. С лёгким сердцем, на деревянном шлюпе «Орилин» семейная чета Бэйли вышла из английского порта Саутгемптон.

Немногим позже в дневнике Мэрилин появится следующая запись: «Детей у нас не было, особого имущества тоже. В яхту, которая должна была перенести нас в Новую Зеландию, мы вложили всё наше состояние. Мы вовсе не чудаки, а вполне нормальные люди, решившие начать новую жизнь в ином мире, потому что старый был слишком недобр к нам».

Начало путешествия и встреча с кашалотом

Начиная с лета 1972 года, путешественники преодолели немалый путь. Они пересекли воды Атлантики, переплыли Панамский канал и вышли в Тихий океан. По традиции, из каждого порта Мэрилин отправляла матери открытку: последний раз это было в феврале 1973 года.

4 марта 1973 года произошло событие, которое разрушит радужные планы Мориса и Мэрилин Бэйли. В семь утра яхта наткнулась, будто на скалу – и остановила ход. Затрещала обшивка шлюпа и при первом осмотре стало ясно, что пробит борт. Через зияющую дыру уже потоком шла океанская вода.

С кормы путешественники заметили огромного раненого кашалота, ударившего хвостом по судну и пробившего дно. А за горизонт быстро уходило судно китобоев, которые поспешили поскорее убраться отсюда. Заделать пробоину не удалось: было слишком поздно. Вначале на воду спустили лодку, потом плот и успели погрузить на него несколько консервных банок с едой, ёмкости с пресной водой, карты, компас, резину, клей, масляную горелку, ножи, посуду и сигнальные шашки.

Фото: MR1805/istockphoto.com

Выживание в открытом океане

Первые шесть дней дрейфа в Тихом океане прошли довольно спокойно. Мэрилин и Морис были уверены, что в судоходном районе им обязательно окажут помощь. Поэтому в томительном ожидании каждый из супругов занимался своим делом. Морис изучал «Технику безопасности и выживания в море» – книгу, прихваченную из библиоте