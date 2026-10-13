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Экипировка для треккинга, что купить, гайд от эксперта

Как экипироваться для треккинга: полный гайд, конкретные вещи и бюджет

Давид Кумаритов
Автор:
Фото: Yuricazac / istockphoto.com
Экипировка для треккинга
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Почему важно вкладываться в снаряжение и что именно стоит приобрести.

<a href="https://www.championat.com/authors/5977/1.html">Давид Кумаритов</a>
Давид Кумаритов
PRO-эксперт «Спортмастер PRO»

«Треккинг — это маршруты на несколько дней с переменой высот, ночёвками и непредсказуемой погодой. Здесь важна защита от дождя и удобные ботинки, а также качество снаряжения, которое обеспечивает безопасность. Если рюкзак тянет плечи, обувь не держит стопу, а мембрана промокает, усталость накапливается быстрее, а риск травм возрастает. Правильная экипировка помогает экономить силы, поддерживает стабильную температуру тела и защищает от ненастья, поскольку погода в горах меняется максимально непредсказуемо».

О чём расскажем:

Почему важно вкладываться в треккинговое снаряжение

От качества экипировки зависят комфорт и безопасность в походе. Мягкий рюкзак без жёсткой спинки может давить на поясницу и создавать неправильную нагрузку на колени. Обувь без поддержки голеностопа увеличивает риск вывиха при ходьбе по каменистым тропам. А мембрана низкого качества способна промокнуть в первые же 20 минут дождя и привести к переохлаждению. То же касается спального мешка: если заявленный температурный режим неверен, сон становится плохим и организм хуже восстанавливается после нагрузки.

Важно, чтобы вещи чётко соответствовали заявленным характеристикам. Именно поэтому вкладываться имеет смысл в базу: обувь, рюкзак, верхнюю одежду, спальный мешок и палатку. Остальные элементы можно выбирать гибко, исходя из бюджета.

Читайте подробнее:
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Куртка для трекинга: мембрана и слои защиты

Мембрана — главный параметр, который определяет, насколько куртка защищает от дождя и позволяет телу дышать. Маркировка 10 000/10 000 (или 10K/10K) означает, что материал выдерживает столб воды в 10 000 мм и выводит до 10 000 г влаги с квадратного метра за сутки. Для треккинга стоит ориентироваться на показатели от 15K и выше, чтобы экипировка справлялась с затяжным дождём и ветром.

Куртка мембранная мужская Columbia Northwest Explorer 3 L Shell, 12 499 руб.

Куртка мембранная мужская Columbia Northwest Explorer 3 L Shell, 12 499 руб.

Фото: Columbia

Куртка софтшелл мужская Mountain Hardwear Chockstone Alpine Lt Hooded Jacket, 7999 руб.

Куртка софтшелл мужская Mountain Hardwear Chockstone Alpine Lt Hooded Jacket, 7999 руб.

Фото: Mountain Hardwear

Куртка мембранная мужская Kailas Hardshell, 6899 руб.

Куртка мембранная мужская Kailas Hardshell, 6899 руб.

Фото: Kailas

Для холодных походов выбирают пух или синтетические утеплители. Пух легче и лучше сжимается, но только если он обработан от влаги и имеет высокий показатель fill power. Синтетика тяжелее, но современная премиальная синтетика почти не уступает пуху, сохраняет тепло во влажном состоянии и требует меньше ухода. Чаще используют синтетику для непредсказуемой погоды, а пух — для сухого холодного климата.

Пуховик мужской Northland Lunz, 7199 руб.

Пуховик мужской Northland Lunz, 7199 руб.

Фото: Northland

Брюки для треккинга: защита, прочность, скорость сушки

Треккинговые маршруты подразумевают длительные переходы, перепады температур и ночёвки. Поэтому важно иметь не одну, а минимум две пары: одну — для движения, другую — для лагеря или сна. В тёплый сезон полезны трансформеры (брюки, отстёгивающиеся до шорт) — они экономят вес и позволяют адаптироваться под жару.

Для походного дня подходят мембранные или софтшелловые брюки с высокой устойчивостью к ветру и дождю. Мембрана должна быть не ниже 10K, а для частых походов — от 15K. Софтшелл хорош там, где нужен комфорт и защита от ветра, но осадки умеренные. Быстросохнущие модели без мембраны могут быть удобны в жарком климате, однако для холодного горного ветра они не подходят.

Брюки мембранные мужские Geotech, 1949 руб.

Брюки мембранные мужские Geotech, 1949 руб.

Фото: Geotech

Треккинговая обувь

Для серьёзных маршрутов обувь должна быть жёсткой и высокой. Если ботинок легко согнуть руками, он не обеспечит нужную фиксацию. Жёсткая подошва распределяет нагрузку по всей стопе, а высокий берец защищает голеностоп на камнях и пересечённом рельефе.

Характеристики, на которые стоит смотреть:

Размер подбирают с запасом около сантиметра, примеряя вечером. В холодных условиях обязателен дополнительный запас примерно в полсантиметра — из‑за утолщённых носков.

Ботинки утеплённые женские Salomon Outsnap CSWP, 29 999 руб.

Ботинки утеплённые женские Salomon Outsnap CSWP, 29 999 руб.

Фото: Salomon

Слои и термобельё

Термобельё подбирают под температурный режим и интенсивность нагрузки. Для активного движения лучше работает синтетика — она быстрее отводит влагу и не охлаждает тело при ветре. Для сна и холодных условий подходит шерсть или комбинированные варианты: они теплее и комфортнее, но дольше сохнут.

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