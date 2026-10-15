«Илья переживает, но он привык». Интервью с альпинисткой Николь Ковальчук

Николь Ковальчук — жена хоккеиста Ильи Ковальчука, мама четверых детей. Альпинизмом занимается с 2019 года. В 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира. Сейчас завершает проект True Explore Grand Slam: остался Северный полюс. Занимается благотворительностью — помогает детям из развивающихся стран покупать спортивный инвентарь и заниматься спортом. — жена хоккеиста Ильи Ковальчука, мама четверых детей. Альпинизмом занимается с 2019 года. В 2023-м поднялась на Эверест, завершила программу «Семь вершин» и покорила все 14 восьмитысячников мира. Сейчас завершает проект True Explore Grand Slam: остался Северный полюс. Занимается благотворительностью — помогает детям из развивающихся стран покупать спортивный инвентарь и заниматься спортом.

Супруга известного хоккеиста Ильи Ковальчука и мама четверых детей готовится к завершению масштабного альпинистского проекта. В этом интервью Николь рассказывает, как организм выживает без кислорода на высоте 8000 м, почему вершина — это лишь половина пути и как её семья относится к экстремальным восхождениям.

«Зона смерти» и восхождения без кислорода

— Николь, альпинисты говорят, что в «зоне смерти» (выше 8000 м) человек физиологически медленно умирает. Как твоё тело и мозг реагируют на экстремальную гипоксию? Были ли моменты галлюцинаций или ощущения, что мозг с тобой «торгуется» и умоляет повернуть назад?

— На высоте выше 8000 м организм действительно работает на пределе. Всё становится медленнее: движения, реакция, мышление. Даже простые решения требуют усилий. Ярких галлюцинаций у меня не было, но бывали изменённые восприятие и ощущение, что мозг ищет причины остановиться или повернуть назад. В такие моменты самое важное — понимать, где просто усталость и желание сдаться, а где уже реальная опасность и нужно спускаться. Очень важно чувствовать своё состояние и, главное, адекватно оценивать свои возможности, не романтизируя ни высоту, ни собственную выносливость.

Фото: из личного архива Николь Ковальчук

— Ты дважды была на Манаслу, и второй раз — без кислорода. Для обычного человека это звучит как добровольная пытка. Зачем тебе понадобилось убирать кислородную маску? Каково это — дышать там, где воздуха, по сути, нет?

— Мне хотелось понять свои возможности без дополнительного кислорода. Это совсем другое ощущение горы и своего тела. Я хотела пройти через этот опыт и прошла. Это не было для меня пыткой.

— Сейчас все помешаны на биохакинге, медитациях и майндфулнесе. Ты говоришь, что в горах «сознание сужается, остаются только шаг и дыхание». Альпинизм для тебя — это тоже своего рода медитация?

— В каком-то смысле да. В обычной жизни в голове одновременно миллион мыслей. В горах всё лишнее стирается. Есть только следующий шаг, дыхание и то, что происходит сейчас. Некое медитативное состояние, только на пределе физических возможностей.

Фото: из личного архива Николь Ковальчук

Подготовка, физиология и спуск с вершины

— 14 восьмитысячников — это чудовищные физические нагрузки. Мужчины-альпинисты часто жалуются, что горы «съедают» мышцы. Как ты восстанавливаешь женский организм после таких экспедиций? Есть ли у тебя свой протокол возвращения к «равнинно