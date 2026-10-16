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Неделя моды в Париже весна-лето-2026/2027, стристайл, мужские образы

Неделя моды в Париже: трендовые мужские образы на осень в спортивном стиле
Индира Фаттахова
Мужской спортивный стритстайл Недели моды в Париже
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Разбираем самый свежий стритстайл.

На прошлой неделе мы разобрали женские образы с Недели моды в Париже. Теперь переходим к мужским версиям и вместе с экспертом изучаем последние тенденции.

<a href="https://www.championat.com/authors/6555/1.html">Индира Фаттахова</a>
Индира Фаттахова
персональный стилист, сертифицированный типолог по системе MBTI

«Спортивный стиль продолжает влиять на мужской гардероб, но теперь он всё реже существует в чистом виде. Олимпийки, бомберы, технологичные плащи, компрессионные лонгсливы и поло становятся частью многослойных городских комплектов, соседствуя с костюмными брюками, пиджаками, классическими тренчами, мокасинами и кожаными ботинками. Главный приём парижского стритстайла — стилистический контраст. Спортивный верх сочетается со строгим низом, функциональная верхняя одежда накладывается на костюм, а классические вещи получают новое звучание благодаря свободным пропорциям. Важную роль играют монохром, повторение цветовых акцентов и работа с объёмами».

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Образ №1

Гость показа Weinsanto демонстрирует, как спортивный костюм может стать основой актуального мужского образа. Бежевая олимпийка на молнии с высоким воротником сочетается с широкими брюками того же оттенка. Единая цветовая гамма визуально вытягивает силуэт, а разница объёмов создаёт современную пропорцию: более собранный верх уравновешивает максимально свободный низ, при этом в плечевом поясе также сохраняются объёмы, чтобы подчеркнуть мужскую фигуру.

Бежевые замшевые мокасины продолжают монохромную линию и смягчают спортивный характер комплекта. Контраст создают крупная чёрная кожаная сумка и футуристичные очки-авиаторы. Серебряные кольца добавляют небольшие акценты, не нарушая минималистичность образа.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить? Выбирайте спортивный комплект в одном сложном нейтральном оттенке и сочетайте прилегающий или умеренно объёмный верх с широкими удлинёнными брюками. Вместо кроссовок добавьте замшевые мокасины, а завершите образ крупной кожаной сумкой и акцентными очками.

Образ №2

В основе образа — многослойность и сочетание нескольких функциональных вещей. Свободный тренч мягко-синего цвета надет поверх спортивной куртки и розового худи на замке. Слои различаются по длине, оттенкам и фактурам, поэтому комплект выглядит сложным и динамичным. Широкие графитовые брюки продолжают расслабленную вертикаль плаща, а светлые кеды поддерживают спортивное настроение. Розовый капюшон и нижний край худи создают цветовую рифму и освежают холодную серую гамму, а солнечные очки и длинная подвеска добавляют образу городской характер.

Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Как повторить? Соберите основу в близких оттенках серого, сочетая широкие брюки, лёгкую спортивную куртку и объёмный плащ. Между ними добавьте контрастный худи — его капюшон и нижний край должны оставаться видимыми. Завершите комплект лаконичными светлыми кедами и минималистичными аксессуарами.