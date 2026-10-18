Куда поехать из Москвы на выходные: 5 необычных направлений

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Когда живёшь в Москве и любишь путешествия выходного дня, неизбежно случаются повторения. Первыми повторяются знаковые маршруты: Сергиев Посад, Коломна, Звенигород и Истра. Вслед за ними «сдаются» трендовые Серпухов или Таруса. И тогда наступает время свернуть с проторённой дороги — отправиться в подмосковные уголки, о которых пока не пишут в каждом втором блоге. Таких направлений в паре часов от Москвы немало: от города, пропитанного духом авиации и советского модернизма, до протяжённых веломаршрутов по красивейшим природным паркам. Расскажу, где в Подмосковье провести выходные нишево — интересно и без толп туристов».

Жуковский: аэродинамическая труба и советский модернизм

Несмотря на прямую ассоциацию с авиацией, я бы рассматривал Жуковский ещё и как «заповедник» советской архитектуры. Здесь авиационная наука соседствует с образцами советского модернизма, а привычная городская среда время от времени напоминает декорации к футуристическим утопиям.

Одна из самых необычных местных достопримечательностей – аэродинамическая труба Т-105, связанная с историей Центрального аэрогидродинамического института. Сооружение выглядит внушительно и даже немного странно: кирпичная промышленная конструкция, за которой стоит сложная инженерная система.

Вертикальная аэродинамическая труба Т-105 Фото: zhukovskiy.ru

Внутри создают воздушный поток, позволяющий испытывать модели летательных аппаратов. Это не музейный объект, куда можно свободно зайти с экскурсией, а часть научной инфраструктуры, поэтому рассматривать трубу приходится снаружи. Но и этого достаточно, чтобы почувствовать масштаб инженерной мысли, определившей судьбу города.

Буквально в двух шагах от института разбиты жилые кварталы с продуманной геометрией фасадов и характерными деталями разных советских эпох. В своё время над ними поработали и архитекторы-конструктивисты, и планировщики послевоенных лет, а за полвека до них на окраине Жуковского, в дачном посёлке Кратово, предпринимались идеалистические попытки разбить город-сад. Просто гуляя по городу, можно легко сменить несколько эпох. А закончить день у памятника сверхзвуковому Ту-144, закольцевав авиационную тематику маршрута.

«Вело-1»: велопрогулка по каналу им. Москвы

«Вело-1» задумывали как большой национальный веломаршрут между Москвой и Санкт-Петербургом. Пока весь путь не готов, но в Подмосковье уже есть участок, ради которого стоит выделить отдельный выходной: 56 км от Яхромы через Дмитров до Дубны. Первую часть трассы открыли в 2021 году, а летом 2022-го маршрут стал сквозным. Самый интересный отрезок – тот, где постоянным спутником трассы становится канал имени Москвы. Вода, шлюзы, широкие берега и редкие поселени