Сладкое больше не радует? Врач назвал 5 возможных причин, почему пропала тяга к десертам

Внезапное исчезновение тяги к сладкому большинство из нас воспримет как подарок судьбы. Плюсы кажутся очевидными: больше не нужно бороться с желанием съесть вечерний десерт, объёмы талии тают, а расходы на кондитерские изделия заметно снижаются. Есть люди, которые равнодушны к сахару с рождения. Однако если вы всегда были убеждённым сладкоежкой, а интерес к пирожным и шоколаду пропал буквально за пару дней — радоваться рано.

Владимир Лобков врач-гастроэнтеролог «Тяга к сладкому заложена на биологическом уровне. Сладости ассоциируются у мозга с быстрым получением энергии. Когда базовый стимул перестаёт работать, внутри происходят вполне конкретные физиологические перестройки».

5 причин, почему пропала тяга к сладкому

Не все факторы опасные, но обратить на них внимание всё же стоит.

1. Истощение дофаминовых рецепторов. Регулярное потребление сахара вызывает мощный выброс гормона удовольствия — дофамина. Однако при постоянной стимуляции рецепторы мозга начинают терять к нему чувствительность. Когда этот процесс достигает пика, привычные порции десертов перестают приносить прежнюю радость. Организм временно блокирует дофаминовый отклик: любимые пирожные начинают казаться слишком приторными или безвкусными, а мозг просто отказывается реагировать на сахар как на награду.

2. Резкая смена микрофлоры желудка. Бактерии в нашем организме напрямую влияют на пищевые привычки. У тех, кто ест много сладкого, в кишечнике преобладают особые «сахаролюбивые» микроорганизмы. Именно они посылают сигналы в мозг, заставляя нас тянуться за очередной конфетой. Если вы скорректировали рацион, добавив в него больше белка и клетчатки, баланс микрофлоры перестроится очень быстро. Численность микробов-«сладкоежек» пойдёт на спад, а вместе с этим исчезнет и навязчивая тяга к десертам.

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3. Хронический стресс и высокий кортизол. Кратковременный всплеск эмоций заставляет «заедать» проблемы. Длительный стресс работает не так. Если кортизол постоянно высокий, организм экономит ресурсы. Вкус еды притупляется, развиваются симптомы ангедонии (полной или частичной неспособности получать удовольствие). В таком состоянии десерты просто становятся обычной пищей, а не наградой, и тяга к ним пропадает.

4. Дефициты микроэлементов. Здесь речь скорее о снижении аппетита в целом, которое многие воспринимают как отсутствие желание есть сладкое. Например, при серьёзных сбоях в работе печени, дефиците цинка или витамина B12 часто меняется вкусовое восприятие. Еда начинает казаться пресной, а от сладкого может даже подташнивать.

5. Стабилизация уровня инсулина. Когда основу ра