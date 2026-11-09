Крис Бамстед — один из тех спортсменов, за которыми интересно наблюдать, даже если вы никогда не смотрели соревнования по бодибилдингу. В своих видео он показывает тренировки, рассказывает о питании, делится семейными новостями и не скрывает неудачи. Его аудитория давно вышла за пределы спортивного сообщества, а сам он превратился в заметную фигуру фитнес-индустрии.

На профессиональной сцене канадец прославился благодаря необычному для массового зрителя сочетанию огромных мышц и пропорционального телосложения. В 2024 году он в шестой раз выиграл Mr. Olympia в категории Classic Physique, а затем объявил об уходе из соревнований. Сейчас Бамстед занимается собственными проектами, воспитывает двух дочерей и продолжает тренироваться, хотя больше не обязан подводить форму к определённой дате.

Его история интересна не только рекордами. За популярностью спортсмена стоят детское увлечение спортом, помощь наставника, проблемы со здоровьем и многолетняя работа над собой.

О чём расскажем:

Ранние годы

Детство и первые тренировки

Крис Бамстед родился 2 февраля 1995 года в Оттаве, Канада. Он вырос в спортивной семье. Его отец занимался культуризмом на соревновательном уровне, а старшая сестра Мелисса интересовалась фитнесом. Поэтому тренажёрный зал не был для мальчика чем-то необычным.

Фото: Из личного архива Бамстеда

В детстве Бамстед увлекался разными видами спорта. Он играл в хоккей, баскетбол и футбол. Занимался лёгкой атлетикой. Силовые занятия помогали ему становиться сильнее для хоккея и матчей американского футбола.

В 14 лет Крис начал регулярно посещать тренажёрный зал, хотя тогда ещё не думал о профессиональной карьере. Поначалу ему нравилось наблюдать за изменениями собственного тела. Он постепенно увеличивал рабочие веса, изучал технику и проводил всё больше времени в зале. К 18 годам увлечение стало настолько серьёзным, что Бамстед решил попробовать себя в культуризме.

Первый наставник

На участие в соревнованиях Криса подтолкнул канадский культурист Йен Валлир (Iain Valliere), с которым тогда встречалась его сестра. Валлир уже выступал на профессиональном уровне и согласился помочь начинающему спортсмену. Он объяснил Бамстеду, как проходит подготовка к турниру, на что обращают внимание судьи и почему невозможно построить хорошую форму только развитием мышц.