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Биоактивный датчик: гаджеты теперь смогут сообщать о нерегулярном сердечном ритме

Компания Samsung сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило разработать функцию уведомления о нерегулярном сердечном ритме в приложении Health Monitor для устройств Galaxy Watch.

Так, наряду с возможностями электрокардиограммы (ЭКГ) можно будет выявить признаки мерцательной аритмии. Это одна из самых распространенных форм нарушения сердечного ритма.

Считается, что эта патология является симптомом серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к повышенному риску инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений. В некоторых случаях у лиц с мерцательной аритмией заболевание протекает бессимптомно.

Биоактивный датчик Galaxy Watch будет искать нерегулярные сердечные ритмы в фоновом режиме после того, как пользователь активирует функцию в приложении Samsung Health Monitor.

Отмечается, что доступность этой функции будет зависеть от страны, оператора связи, модели смартфона.